Malá Úpa: tady končí asfalt a začíná pohoda

MALÁ ÚPA V KOSTCE (aneb když se vás budou ptát, kde že to bylo tak pěkný...) Říkáme si Malá Úpa, ale klidně i Pomezní Boudy nebo Pomezky. Ležíme v Krkonoších, co by kamenem dohodil od Sněžky.

Obec jsme malá, ale zato poctivá – 157 obyvatel (všichni slušný!)

(všichni slušný!) Založená už v roce 1566 – dřevaři z Alp sem přitáhli, sekeru, víru i řád přinesli.

– dřevaři z Alp sem přitáhli, sekeru, víru i řád přinesli. Ležíme v národním parku KRNAP , u nás se nechodí do přírody – tady se z ní nechodí ven.

, u nás se nechodí do přírody – tady se z ní nechodí ven. Nadmořská výška? Od 721 do 1603 m n. m. – a to určitě víte, že vysoká výška prospívá zdraví.

– a to určitě víte, že vysoká výška prospívá zdraví. Rozloha 26,6 km², to je necelých 6 lidí na kilometr – ticho garantováno.