Malá Úpa: Krkonoše, kde věci dávají smysl

Malá Úpa leží vysoko v Krkonoších, nedaleko Sněžky. Není to velké středisko a ani se o to nesnaží. Je jednou z posledních krkonošských vesniček s unikátní atmosférou. Nečekejte tu zábavu na každém kroku, ale stále je co dělat a co vidět. A hlavně je tu pohoda a klid.
Co tu dává smysl?
1. Ticho a klid: Večer tu bývá opravdu mír a pohoda. To je možná to hlavní, proč se sem lidé vracejí.
2. V národním parku: Malá Úpa leží celá na území KRNAP. Do přírody tak máte opravdu blízko – stačí otevřít dveře a jste v ní.
3. Cesta na Sněžku: Od nás vede k nejvyššímu vrcholu pozvolná trasa s nejmenším převýšením. Putování je příjemnější než z okolních směrů a během chůze nepotkáte tolik lidí jako při výstupu z ostatních míst.
4. Nadmořská výška: Jsme vysoko nad tisícem metrů. Vzduch a prostředí jsou tu jiné než dole v údolí. Právě poloha Malé Úpy na náhorní plošině nabízí nepřeberné množství pěších a cyklistických výletů.
5. Bydlíte uprostřed přírody: Ubytujte se v chalupě nebo boudě, kde žije místní boudař. Zná to tady, doporučí nejlepší výlety a zajímavá místa.
6. Pohádková stezka: Deset pohádkových zastavení s příběhy od Marie Kubátové. Oblíbená stezka, na jejímž konci dostanou děti na infocentru maloúpský groš.
7. Tisícovky: V Malé Úpě je deset vrcholů nad 1000 m n. m. Jejich „dobytí“ je výzva právě pro vás.
8. Kultura na hranici: Galerie Celnice a Centrum Hořec. V době, kdy ve městech kultury ubývá, v Malé Úpě máme kino a dva výstavní prostory. Výstava Olympijská sezóna je prodloužena až do 30. 9. 2026.
9. Brána do Polska: Malá Úpa leží přímo na hranici s našimi sousedy, tak proč neprozkoumat zajímavosti na tamní straně (horská městečka, jezera, parky miniatur, paláce atd.)?
10. Pivovar Trautenberk: Místní pivo, které se vaří z vody stékající ze svahů Sněžky. A k tomu celoročně otevřená restaurace.