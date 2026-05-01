Léto na Dolní Moravě: Hory, voda a kuličkový svět

Když se řekne Dolní Morava, většina z nás si vybaví ikonický Sky Bridge 721 nebo Stezku v oblacích. Léto 2026 však přináší zážitky, které jdou mnohem hlouběji do lesa i pod hladinu vody. Resort se stal místem, kde můžete dopoledne pokořit horské hřebeny na nových špičkových kolech Specialized z místní půjčovny a odpoledne se nechat unášet vlnami v MELORI aqua & spa – nejkrásnějším a nejmodernějším horském wellness v Česku.
Svět kuliček a badatelských objevů
Největším magnetem pro rodiny se od července stává unikátní kuličkové hřiště v Mamutíkových parcích. Na ploše téměř 780 m² vyroste fascinující svět se 14 různorodými drahami, které roztočí dětskou fantazii naplno. Děti zde najdou vše od klasických dřevěných koryt přes interaktivní prvky se zvuky až po akční dráhy s rozbočkami či centrifugou. Stačí si v automatu pořídit dřevěnou kuličku a sledovat, která v napínavém závodě dorazí do cíle jako první.
Tím ale zábava nekončí. Dolní Morava vsadila na tři nové naučné stezky, které promění i obyčejnou procházku v detektivku:
- Badatelská stezka (7,5 km): Naprostá idylka i pro maminky s kočárky. Malí objevitelé na ní hledají 25 dřevěných zvířátek ukrytých v lese. Díky hravým pozorovatelnám je snadno najdou a pomocí frotážových destiček si jejich podobu překreslí do deníku. Pokud si navíc stáhnete aplikaci Lesní svět, můžete se zaposlouchat do autentických zvuků zvířat přímo v terénu.
- Smyslová stezka (6,3 km): Skřítci Babušáci vás naučí vnímat les všemi pěti smysly. Od mramorového lomu až po sjezdovku Kamila budete objevovat vůně, zvuky a chutě hor. Tato trasa je stvořená pro zpomalení a společně strávený čas, který je tou největší energií, jakou si můžeme navzájem dát.
- Kůrovcová naučná stezka: Tato trasa vedoucí od chaty Slaměnka je domovem nejdelší kuličkodráhy v Česku. Pět stanovišť propojuje 200 metrů drah, takže cesta dolů k lanovce U Slona uteče doslova bleskově. Poté můžete pokračovat až k rekreačnímu jezeru v údolí.
MELORI: Osvěžení, klid pro rodiče a zábava pro děti
Wellness komplex MELORI je v létě skutečným rájem. Zatímco děti zakotví v tematickém vodním Spray parku s vodními děly, stříkajícím lesem a obřím Mamutíkem, dospělí mohou v klidu „vypnout“. Skvělou zprávou pro rodiče je, že si odpočinek mohou dopřát bez výčitek – zkušení animátoři se o vaše děti postarají v hernách jen pár kroků od Melori, kde pro ně mají připravený bohatý program.
Srdcem MELORI zůstává saunový svět. V letním horku vás překvapí, jak osvěžující může být ceremoniální srubová sauna u jezírka s ochlazovacími vodopády, bylinková a medová sauna s výhledem na hory nebo solná a bylinková parní lázeň. Pro milovníky tradic je tu nevšední wellness čajovna k vlastnímu čajovému rituálu u krbu. Pokud hledáte něco skutečně výjimečného, nenechte si ujít saunové večery Art of Sauna, kde své umění předvádějí ti nejlepší saunéři z celé republiky.
TIP pro milovníky vody: Místní velká zasněžovací nádrž se v létě mění v oázu vodních sportů. Ze stylového dřevěného mola je možné vyrazit na hladinu na paddleboardu nebo šlapadle až pro 4 osoby. Na přilehlé sluneční louce pak můžete v klidu hodit nohy nahoru a relaxovat s výhledem na horské štíty.
HIGHLIGHTY léta 2026
- Nejdelší kuličkodráha v Česku: 200 metrů hravé zábavy na Kůrovcové stezce.
- Nové kuličkové hřiště: 14 interaktivních drah v Mamutíkových parcích na ploše 780 m².
- Půjčovna kol Specialized: Nejnovější modely kol (včetně dětských) přímo v centru resortu. Vybírat můžete z hardtailů, celoodpružených trailových kol, endur i výkonných elektrokol, která vyvezou do kopců celou rodinu.
MELORI: Horské osvěžení, které vás nadchne
- Vodní svět bez hranic: Vnitřní i venkovní vyhřívané bazény s masážními tryskami a dechberoucím výhledem na hřebeny Králického Sněžníku.
- Adrenalin pro odvážné: Tři zážitkové tobogány s celkovou délkou přes 270 metrů, venkovní zážitkový bazén se skluzavkou, vlnolamem a šplhací sítí.
- Saunový svět: 7 saun a parních lázní, rituály, venkovní jezírka s vodopády a wellness čajovna.
- Dokonalý „chill-out“: Slunečná terasa s lehátky, útulná odpočívárna a bistro přímo v areálu.
- Pohlídáme vám děti: Animátoři se věnují dětem, zatímco vy relaxujete. Hlídání je možné objednat v herně Kids Fun Club nebo Wellness hotelu Vista jen pár minut od Melori.
- Kapacita: 400 osob
Náš TIP: Vyzkoušejte venkovní výplavový bazén při západu slunce. Kombinace teplé vody a chladivého horského vzduchu je návyková!
Kde se ubytovat:
- Vista Apartments: Moderní horské apartmány s kuchyní a dětskou hernou. Bonus: Exkluzivní výhody a zvýhodněné vstupy do Melori.
- Wellness hotel Vista: Rodinný hotel s vyhlášenými animacemi 12 hodin denně a špičkovou gastronomií.