Letní tipy na výlety po Královéhradeckém kraji

Letní hory nemusí znamenat jen horské hřebeny a známá střediska. Pokud se vydáte do klidnějších koutů Královéhradeckého kraje, objevíte místa, kde má příroda i historie svůj vlastní rytmus. Orlické hory, Broumovsko i Kladské pomezí nabízejí výlety, které vás překvapí svou atmosférou a rozmanitostí.
Orlické hory jinak: klid, výhledy a zapomenuté příběhy
Na Anenském vrchu vás čeká jeden z těch výhledů, které si budete chtít zapamatovat. Dřevěná rozhledna stojí mimo hlavní proudy turistů, takže si panorama hor a hlubokých lesů vychutnáte v tichu, které dnes není samozřejmostí.
Nedaleko ukrytá Kunštátská kaple působí téměř až mysticky. Je to místo, kde se zpomalí krok i myšlenky – ideální zastavení pro všechny, kdo hledají víc než jen „další bod na mapě“.
Přírodní scenérii s dobrodružným nádechem nabízí Zemská brána. Údolí Divoké Orlice sevřené skalami láká k nenáročné procházce podél řeky, kde vás bude doprovázet šum vody a pocit, že jste objevili skrytý kout hor.
A když přejdete Pašeráckou lávku, snadno si představíte příběhy dávných pašeráků. Dnes tu místo napětí vládne klid, ale atmosféra dobrodružství zůstává.
Broumovsko: kraj ticha a skalních měst
Ostaš je ideální volbou pro ty, kteří chtějí zažít skalní město bez davů. Úzké průchody, kamenné věže a nečekaná zákoutí vytvářejí hravý labyrint, kde se budete cítit jako objevitel.
Divokou krásu si uchovaly i Broumovské stěny. Výstup ke kapli na Hvězdě nebo na vyhlídku Supí hnízdo vás odmění výhledy, které patří k těm nejpůsobivějším v regionu – široké horizonty, ticho a krajina bez zbytečného ruchu.
Krátký, ale silný zážitek nabízí Křížový vrch. Stačí pár kroků a otevře se před vámi panorama Broumova i okolních hor, ideální místo pro zastavení při podvečerním světle.
Kladské pomezí: voda, skály a letní pohoda
Peklo u Nového Města nad Metují vás v horkých dnech příjemně zchladí. Stinné údolí řeky Metuje s ikonickou Bartoňovou útulnou láká k odpočinku, pikniku i klidné procházce, která má své neopakovatelné kouzlo.
U vody zůstaneme i u vodní nádrže Rozkoš. „Východočeské moře“ je ideálním místem pro letní relax i aktivní pohyb.
Letos navíc zve na slavnostní otevření nového cyklookruhu kolem Rozkoše, které proběhne 6. června. Nenáročná trasa nabídne krásné výhledy na hladinu i okolní krajinu a stane se skvělým tipem pro rodiny i rekreační cyklisty.
Výlet zakončete na Jiráskově chatě na Dobrošově, kde se vám otevře krajina jako na dlani. Kombinace architektury, historie a výhledů dává tomuto místu jedinečnou atmosféru, která stojí za to zažít.
Ať už se vydáte kamkoli, tato méně známá místa mají jedno společné: dávají prostor zpomalit a skutečně si užít krajinu kolem sebe.
Od skalních labyrintů Broumovska až po hladinu východočeského moře: Užijte si Královéhradecký kraj autenticky, v klidu a v pohybu.
TIP na výlet: Cyklistická premiéra u Rozkoše
Pokud hledáte ideální termín pro návštěvu Kladského pomezí, poznamenejte si do kalendáře 6. červen 2026. Právě v tento den se slavnostně otevírá nový cyklookruh kolem vodní nádrže Rozkoš.
- Náročnost: Nízká (vhodné pro rodiny a seniory).
- Co vás čeká: Minimální převýšení, zbrusu nový povrch a unikátní fotopointy s výhledem na vodní hladinu.
- Zajímavost: Trasa propojuje dosud hůře dostupná zákoutí přehrady a nabízí přímé napojení na osvěžující zastávky v místních kempech.