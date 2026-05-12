Legendy nebes v Auparku: Vzhůru do oblak!

Když projdete dveřmi Auparku, zapomeňte na chvíli na nákupní seznamy. Stačí zvednout oči k nebi – tedy k hlavnímu atriu. Přímo nad vašimi hlavami se totiž bude vznášet monumentální replika vzducholodi Zeppelin a vedle ní historický kluzák Otty Lilienthala. Je to fascinující pohled, který vás okamžitě vtáhne do doby, kdy lidé poprvé překonali gravitaci.
„Nechceme být jen místem pro nákupy, ale skutečným srdcem města, které vedle široké nabídky obchodů ožívá i bohatým doprovodným programem a společnými zážitky,“ zve ředitel Auparku Miroslav Adam.
A tentokrát je laťka nastavena opravdu vysoko. Výstava, která odstartovala svou pouť teprve nedávno, představuje v obchodním centru 15 stanovišť plných inovací a technických zázraků.
Od Spitfiru po virtuální realitu
V přízemí a prvním patře narazíte na obry, jako je legendární stíhačka Spitfire Supermarine s pohyblivou vrtulí nebo futuristický špionážní letoun Lockheed Blackbird. Nejde ale jen o statické modely. Výstava je interaktivní – můžete si vyzkoušet, jak funguje vztlak křídla, zaposlouchat se do zvukové stěny s burácením slavných motorů nebo prozkoumat skutečné letecké motory zblízka.
Staňte se pilotem na zkoušku
Největší lákadlo čeká v prvním patře v prostorech vedle prodejny Vermont. Tři květnové víkendy zde vyroste zóna, kde si díky leteckému simulátoru a virtuální realitě vyzkoušíte roli kapitána letadla. Pro odvážné je připraven 3G gyrotrenažér, na kterém zjistíte, co s tělem dělá pořádné přetížení.
Třešničkou na dortu bude 22. května setkání s elitním pilotem Red Bullu Janem Rudzinským v rámci partnerství s Aviatickou poutí. Přijďte se podívat, Hradec Králové takovou letku v centru města ještě nezažil.
