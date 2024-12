Lázně Bělohrad místo exotické destinace Češi dávají přednost tuzemsku. | foto: Lázně Bělohrad a.s.

Léčebná síla slatiny

Lázně Bělohrad vycházejí z více než 150leté tradice, která se opírá o sílu přírodních zdrojů. Vedle moderních přístrojů a metod tu využívají sirno-železitou slatinu z místního naleziště, která zmírňuje bolest a podporuje hojení. I to je důvod, proč tyto lázně vyhledávají klienti s problémy pohybového aparátu, gynekologickými, neurologickými, onkologickými nebo kožními onemocněními. „Jsem tu po operaci kyčle, na to je slatina nejlepší. Oceňuji rehabilitační cvičení a zdejší vybavení,“ uvedl pacient Lázní Bělohradu a.s. Vladimír J. (70).

Vedle komplexních a příspěvkových klientů míří do Bělohradu samoplátci, kteří chtějí od dovolené kromě odpočinku i posílení zdraví. „Přijela jsem na 7 dní, protože chci udělat něco pro své tělo. Mám tři procedury denně, nejvíc se těším na masáže a slatinu,“ uvedla Miroslava D. (69), klientka Lázní Bělohradu a.s. „Mohli jsme jet k moři, ale v těchto letech nás to už neláká. Tady máme procedury, jídlo i zábavu pod jednou střechou,“ svěřili se Lenka a Teodor B. (56 a 58).

Krásné prostředí a dobré jídlo

„Na jídle si dáváme záležet, používáme ty nejlepší suroviny a snažíme se o pestrost,“ popsala gastro manažerka Lázní Bělohradu a.s. Naďa Bajerová. V jídelně hotelu Grand jsou na výběr 3 typy servírovaných snídaní a doplňkový ranní bufet, 4 druhy obědů a 4 druhy večeří. Pro klienty s potravinovým omezením jsou k dispozici všechny základní diety a samoplátci mají nabídku stravy ještě širší.

Lázeňské domy obklopuje čistá příroda, která vybízí k procházkám na čerstvém vzduchu. Klienti mohou navštívit bažantnici s minerálním pramenem Vita, tajuplný kostel Byšičky nebo rybník Pardoubek s desítkami dřevěných soch. Kromě toho lázně pořádají 3 výlety týdně a mají bohatý kulturní program čítající téměř 30 akcí měsíčně.

Lázně Bělohrad nabízejí ale i místo pro klienty, kteří preferují wellness před klasickými lázeňskými procedurami. Ve Spa resortu Tree of Life najdou pobyty s beauty procedurami, relaxačními masážemi a saunovým světem.