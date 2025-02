Láska, ze které se točí hlava i celý Aupark | foto: AUPARK Hradec Králové, a.s.

Kolo, kolo lásky a trochu toho štěstí

Valentýnské kolo štěstí míří do Auparku! Do auparčí výhry se navíc zamilujete na první pohled. OC pro vás totiž chystá VALENTÝNSKÉ KOLO LÁSKY, ve kterém bude mít štěstí každý. Jak funguje?

Vyrazte do Auparku na Valentýn a hledejte zeď s láskyplnými vzkazy. Připište svůj vlastní partnerovi, dětem, kamarádům nebo mazlíčkům. Láska přece kvete ve všech podobách. Jakmile uděláte za psaním tečku, přesuňte se ke kolu štěstí, kde na vás čeká výhra.

Udělejte si čas na sebe, lásku a zkuste štěstí v Auparku. Valentýnské kolo se točí 14. 2. od 10 do 19 hod. v přízemí před DM.

Láska je hravá a kdo hraje, vyhrává

Zúčastněte se laskavé hry i vy a vyhrajte VALENTÝNSKÝ BALÍČEK v hodnotě 5 000 Kč. OC si pro vás vedle valentýnské akce připravilo i SOUTĚŽ V APPCE. Stačí, když si ji stáhnete a nakoupíte v jednom z auparčích obchodů. Účtenku pak naskenujete do appky, která vás automaticky pustí do HRY.

Jestli získáte po dobu hry nejvíce bodů, vyhráváte parádní VALENTÝNSKÝ BALÍČEK složený z:

poukázky do Scan Quilt v hodnotě 500 Kč,

1 000 Kč do romantické restaurace Panoramico,

lahodného sektu od Vinofolu,

voucheru v hodnotě 1 000 Kč na nákup v Auparku,

Tescoma pekáče Premium s poklopem v hodnotě 2 000 Kč,

čokoládových pralinek,

balíčku kosmetiky Manufaktura v hodnotě 500 Kč.

Získejte náskok a stáhněte si appku Aupark Hradec tady.

LASKAVÝ TIP:

Že vám nestačí výhra, ale sháníte dárek? Mrkněte do auparčích klenotnictví – Pandora, Apart, Luxur, Klenoty Aurum. A co takhle předat své vyznání s dárkem v romantické restauraci Panoramico, kde si připravují čerstvé těstoviny úplně sami?

Hradec jsou Králové, Královny a váš Aupark

Zajímají vás oslavy Hradce Králové? Čtěte láskyplný vzkaz od samotného Auparku.

„Láska tkví v historii a tradicích, kterým se pravidelně věnujeme již roky. A když se daly do běhu přípravy na velkolepé oslavy 800 let Hradce Králové, měli jsme jasnou vizi – tvořit prostor pro nová a krásná setkání s vámi. Proto jsme se stali generálním partnerem oslav a společně poplujeme celým rokem na vlnách nových zážitků i tradičních akcí. Je nám ctí být partnerem oslav, které vdechují život příběhům, minulosti a milníkům, jež tvoří Hradec. Zároveň jsme hrdí, že můžeme být součástí komunity, která bude tvořit Hradec Králové nadále. Chceme totiž nově navázaná partnerství, přátelství a kontakty s organizacemi a institucemi udržovat i v budoucnu.“

Na srdci toho máme ještě mnoho, proto vám budeme lásku k Hradci Králové dávkovat postupně.

Uvidíme se na celoročních oslavách v Auparku i ve městě.