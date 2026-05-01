Krkonošská pivní stezka: Cesta, která má chuť

Tahle stezka není jen o výhledech. Je o cestě mezi nimi. A o lidech, kteří tu vaří pivo z horské vody a dávají mu čas.
Každý výšlap má svůj smysl. A každé zastavení svou chuť.
Den, který chutná po horách a chmelu
Ráno je svěží a studené. Vzduch voní lesem. Cesta stoupá, nohy těžknou – a o to lépe chutná první zastavení. Polévka na horské boudě, pivo uvařené o pár metrů dál a ticho, které přeruší jen smích. Krkonošská pivní stezka je uvařená z jednoduchých ingrediencí: poctivého kroku, horské vody, špetky potu a poháru radosti. Zraje na slunci a nejlépe chutná ve společnosti přátel.
8 minipivovarů – 80 kilometrů tras
Stezka nemá pevný začátek ani konec. Můžete ji projít celou, nebo si ji rozdělit podle vlastního tempa. Poskládejte si trasu podle chuti, času i sil.
Projekt propojuje osm minipivovarů téměř 80 kilometry tras. Provede vás z Malé Úpy přes Pec pod Sněžkou a Harrachov až do Pasek nad Jizerou. Čekají vás náročná stoupání na hřebeny, kde si konečně vydechnete. Objevíte Obří důl, Sněžné jámy, pramen Labe i Mumlavský vodopád. A mezi nimi horské boudy, kde složíte hlavu a ráno vyrazíte dál. Není to krátká cesta – vyhraďte si na ni alespoň tři až čtyři dny. Nebo se sem pravidelně vracejte.
Dvě větve, dva rytmy
Východní část je srdcem projektu. Má vysokohorský ráz, vede na dosah Sněžky a dává stezce její jedinečný charakter. Právě tady celá myšlenka vznikla.
- Pivovar Trautenberk: Vaří pivo bez pasterizace a filtrace – řízné, osvěžující a pokaždé trochu jiné.
- Pivo Fries: Vzniká z českého sladu a pramenité vody přímo na Friesových boudách. Nabízí klasiku v podobě světlého ležáku i polotmavé speciály typu ale.
- Pivo Sněžka: Z peckého pivovaru odkazuje názvem i chutí k místní krajině. V každé sklenici najdete důraz na čistotu surovin a čas, který pivo ke zrání potřebuje.
- Pivo Hendrych: Je plné, hořké a osobité. Ideální pro setkání s přáteli po celodenním výšlapu.
- Krkonošský medvěd: Klasický ležák vařený tradičním způsobem na tři rmuty. Chuť stojí na poctivém řemesle a žateckém chmelu.
Západní větev vám zpomalí krok. Možná postrádá monumentalitu vrcholů, ale nahrazuje ji klidem a malebností. Krajina se tu otevírá v širokých loukách, mezi roubenkami a podél Jizery. Objevíte zde tři pivovary, které trasu nově doplnily:
- Pivo Světoběžník (Penzion U Čápa): Zraje v kamenném sklepení. Celý areál dýchá úctou ke kraji, vlajkovou lodí je 12% nefiltrovaný ležák Světoběžník JC.
- Pivovar Prdek: V hospůdce, kde se budete cítit jako u babičky, vaří spodně kvašený nefiltrovaný ležák z plzeňského sladu a pramenité vody.
- Pivovar Novosad (Sklárna Harrachov): Pivo ke sklářství patří odjakživa. Místní kvasnicový „František“ dodával sílu sklářům u pecí a dnes osvěží i vás.
Na kole? Ano, ale s rozvahou
Pokud raději sedláte kolo, i pro vás je trasa otevřená. Pivo si však vychutnejte až v cíli etapy. Na horských cestách buďte soustředění a vnímejte přírodu kolem sebe.
Hlavní odměnou je zážitek
Krkonošská pivní stezka se otevírá 30. května a trvá až do konce září. Vyrazte pro čistou hlavu a chvíle, které stojí za to sdílet. Cestou sbírejte razítka do letáku – drobné odměny vám pak doma připomenou, že jste si z hor odvezli i důvod, proč se brzy vrátit.
Krkonošská pivní stezka v kostce
- Sezóna: Od 30. května do 30. září.
- Náročnost: Střední až vysoká (přechod hřebenů), lze však rozdělit na lehčí etapy.
- Sběratelská hra: V každém pivovaru získejte razítko do letáku. Za pět razítek vás v cíli čeká zasloužená odměna.
- Ubytování: Ideální je rezervovat místa na horských boudách přímo u pivovarů (např. Friesovy boudy či Trautenberk).
Jak si naplánovat trasu
- Celá trasa měří 80 kilometrů – počítejte alespoň se čtyřmi dny a třemi noclehy na horských boudách.
- Trasu si můžete jednoduše rozdělit na dvě větve (východní a západní) a využít zázemí ve Vrchlabí, které leží ve středu pohoří a je dobře dostupné.
- Nebo si nechte důvod k návratu. Projděte část stezky a další razítka přidávejte při dalších návštěvách Krkonoš.
„Pivní stezka není o rychlosti, ale o poctivém kroku a radosti z každého společného doušku.“