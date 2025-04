Královské hledání, královské odměny | foto: AUPARK Hradec Králové, a.s.

Hledají se Králové a Královny Hradce

V Hradci Králové to žije! Společně totiž hledáme talenty, kteří mají šmrnc, odhodlání a kreativitu. Pojďte je hledat s námi. Pokud ve vašem okolí žije středoškolák, který vládne vědeckým pokusům, věnuje se divadlu, točí amatérské filmy, hraje na hudební nástroj nebo vyniká v něčem úplně jiném, podpořte ho na cestě ke královskému trůnu Hradce. Teď je ta pravá příležitost!

Registrace do soutěže je otevřená do 10. 4. 2025.

Generální partner oslav 800 let Hradce Králové se spojil se zábavou, vědou, uměním a historií, aby našel nové královské talenty. Semifinále soutěže, která je součástí velkolepých oslav našeho města, proběhne právě 12. dubna v OC Aupark – a vy máte šanci podpořit ty, kteří si zaslouží královskou korunu.

Co vás čeká? Semifinále plné talentů. Budete mít možnost vidět skvělé středoškoláky, jak se představí veřejnosti. A jak to bude probíhat? Ti největší talenty se mohou těšit na královskou péči – KFC je nakrmí, Smarty pobaví, poté si je vezmou do parády profesionální vizážisté a fotografové.

Hledají se Králové Hradce!

12. 4., OC Aupark 14–18

A jak to celé dopadne? Přijďte se podívat a podpořte své favority – ať už budoucí vědce, umělce, sportovce nebo nadané spisovatele.

Nové a limitované odměny v appce

Za své nákupy v Auparku budete královsky odměněni. OC pro vás má totiž nové a limitované dárky v appce Aupark Hradec. Už jste si ji stáhli? Jestli ne, jděte do toho a nakupte v obchodech, ať se můžete radovat z báječných cen.

Po nákupu stačí naskenovat účtenky a podívat se, za co je proměníte. Nabídka je totiž pestrá a od 5. do 30. 4. v ní najdete i limitovanou kolekci v duchu Velikonoc. Jste připraveni na přehled? Tady je!

Pečené brambory z Bageterie Boulevard . Když prostě nemáte čas na ty pečené z ohně, odměňte se za nákupy křupavými poklady z Auparku.

. Když prostě nemáte čas na ty pečené z ohně, odměňte se za nákupy křupavými poklady z Auparku. 25% sleva na dioptrické brýle GrandOptical . Možná je čas na nový pohled na svět. A co si budeme, díky slevě na něj budete koukat s lepší náladou.

. Možná je čas na nový pohled na svět. A co si budeme, díky slevě na něj budete koukat s lepší náladou. Minit taštičky plněné dobrotami si zamilujete. A jestli jste ještě mlsky z nové pobočky v Auparku nezkusili, tohle je ideální příležitost.

Velikonoční limitka kvoká na záda té klasické, má totiž co říct. Prohlédněte si ji.

Nutrend tyčinky – jaro je o rovnováze, zdraví a… o něčem sladkém, co vás povzbudí. Udělejte si radost za nákup vyváženou svačinou.

– jaro je o rovnováze, zdraví a… o něčem sladkém, co vás povzbudí. Udělejte si radost za nákup vyváženou svačinou.

Krajkové vzory na vajíčka – letos budou mít velikonoční vajíčka jinou ligu. Řekněme extraligu! Protože v appce najdete i krajku a tradice v jednom.

– letos budou mít velikonoční vajíčka jinou ligu. Řekněme extraligu! Protože v appce najdete i krajku a tradice v jednom.

Velikonoční uherák bez lepku – co by to bylo za svátky bez kvalitního salámu, no ne? A tenhle potěší každého koledníka.

– co by to bylo za svátky bez kvalitního salámu, no ne? A tenhle potěší každého koledníka.

Dekorace na vajíčka – Vánoce máme za sebou, ale jaro si taky zaslouží vymazlené dekorace. A tohle jsou ony.

Už jste připraveni na jarní radosti a slavnosti? Odměny v jarním kabátku jsou omezené, tak nečekejte.

Velikonoční odměny jsou limitované a v appce je najdete od 5. do 30. 4.