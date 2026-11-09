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Kraj ocenil inovativní projekty, sociální podniky a zaměstnavatele

Komerční sdělení
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Ocenění Společnost přátelská k zaměstnancům a Inspirativní sociální podnik

Ocenění Společnost přátelská k zaměstnancům a Inspirativní sociální podnik | foto: Královéhradecký kraj

EMEDIS - vítěz Inspirativní sociální podnik
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NOHO a.s.- vítěz kategorie malá společnost - Ocenění Společnost přátelská k...
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Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Šestý ročník soutěže Buďte inspirací zná vítěze. Ocenění získaly obce, sociální podniky i firmy, které přicházejí s inovativními řešeními, pomáhají znevýhodněným lidem nebo vytvářejí kvalitní pracovní podmínky. Mezi vítězi jsou například obec Libňatov, Pivovar Neratov či automobilka Škoda Auto.

Soutěž Buďte inspirací představuje příklady dobré praxe, které přispívají k rozvoji regionu a zvyšování kvality života jeho obyvatel. Letošní ročník byl rozdělen do tří oblastí – inovativní projekty, inspirativní sociální podniky a společnosti přátelské k zaměstnancům. Vítěze vybíraly odborné poroty, v prvních dvou oblastech rozhodovala také veřejnost prostřednictvím internetového hlasování.

Inovativní projekty

Cenu odborné poroty získala obec Libňatov za projekt Voda nad zlato. Obec se letos stala soběstačnou v zásobování pitnou vodou díky využití prameniště Tomkova studna. Nová čerpací stanice přivádí vodu do dvou vodojemů, odkud se samospádem rozvádí do domácností. Libňatov tak již nemusí vodu nakupovat a podle prvních propočtů ušetří 80 až 85 procent dosavadních nákladů. Součástí řešení jsou chytré vodoměry, dálkový monitoring sítě a využití elektřiny z obecních fotovoltaických elektráren.

Cenu veřejnosti získal Region Orlické hory za projekt Kačenčina pohádková říše. Ten propojuje místní pověsti, turistiku a výtvarné umění. Každá zapojená obec má svého pohádkového patrona a příběh, který mohou návštěvníci objevovat na tematických stezkách. Projekt využívá také sběratelská razítka a QR kódy s namluvenými příběhy. Podporuje tak rodinnou turistiku i návštěvnost méně známých míst Orlických hor.

Kraj ocenil inovativní projekty, sociální podniky a zaměstnavatele

Inspirativní sociální podniky

Odborná porota ocenila společnost EMEDIS z Náchodska, která zaměstnává více než 70 lidí, z nichž významnou část tvoří osoby se zdravotním postižením. Firma vyrábí zdravotnické prostředky, bylinné produkty a zajišťuje zakázkovou výrobu. Důraz klade na individuální přístup a profesní rozvoj zaměstnanců. Prostřednictvím společnosti Nakup na dobro navíc podporuje desítky dalších sociálních podniků po celé republice.

V hlasování veřejnosti uspěl Pivovar Neratov, který od roku 2017 nabízí pracovní příležitosti především lidem se zdravotním postižením. Zaměstnává je na flexibilní a zkrácené úvazky přizpůsobené jejich možnostem. Minipivovar vyrábí patnáct druhů piv a nealkoholických limonád, využívá přednostně české suroviny a spolupracuje s místními dodavateli i dalšími sociálními podniky.

Kraj ocenil inovativní projekty, sociální podniky a zaměstnavatele

Společnosti přátelské k zaměstnancům

Mezi malými společnostmi zvítězila NOHO a.s., která podporuje mezigenerační spolupráci a přizpůsobuje pracovní podmínky potřebám zaměstnanců. Nabízí pružnou pracovní dobu, práci z domova, zkrácené úvazky i služby firemního kouče. Starší kolegové předávají profesní zkušenosti mladším, kteří jim naopak pomáhají s novými technologiemi.

V kategorii středních společností uspěla Sklopísek Střeleč a.s. Každý nový zaměstnanec zde získává mentora a firma podporuje také předávání znalostí od mladších pracovníků ke zkušenějším. Věnuje se rozvoji budoucích vedoucích, flexibilitě práce i péči o zdraví zaměstnanců.

Mezi velkými zaměstnavateli získala ocenění společnost Škoda Auto za závody v Kvasinách a Vrchlabí. Porotu přesvědčila komplexním systémem péče o zaměstnance, který zahrnuje ergonomii, podporu fyzického a duševního zdraví i mezigenerační spolupráci. Zaměstnanci mohou využívat fyzioterapeutickou a psychologickou pomoc nebo individuální úpravy pracovního prostředí.

Zvláštní cenu poroty za příkladnou praxi obdržela společnost SpofaDental, která podporuje profesní rozvoj, flexibilní pracovní podmínky a poskytuje psychologickou pomoc také rodinným příslušníkům zaměstnanců.

Kraj ocenil inovativní projekty, sociální podniky a zaměstnavatele
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