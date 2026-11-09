Kraj ocenil inovativní projekty, sociální podniky a zaměstnavatele

Soutěž Buďte inspirací představuje příklady dobré praxe, které přispívají k rozvoji regionu a zvyšování kvality života jeho obyvatel. Letošní ročník byl rozdělen do tří oblastí – inovativní projekty, inspirativní sociální podniky a společnosti přátelské k zaměstnancům. Vítěze vybíraly odborné poroty, v prvních dvou oblastech rozhodovala také veřejnost prostřednictvím internetového hlasování.
Inovativní projekty
Cenu odborné poroty získala obec Libňatov za projekt Voda nad zlato. Obec se letos stala soběstačnou v zásobování pitnou vodou díky využití prameniště Tomkova studna. Nová čerpací stanice přivádí vodu do dvou vodojemů, odkud se samospádem rozvádí do domácností. Libňatov tak již nemusí vodu nakupovat a podle prvních propočtů ušetří 80 až 85 procent dosavadních nákladů. Součástí řešení jsou chytré vodoměry, dálkový monitoring sítě a využití elektřiny z obecních fotovoltaických elektráren.
Cenu veřejnosti získal Region Orlické hory za projekt Kačenčina pohádková říše. Ten propojuje místní pověsti, turistiku a výtvarné umění. Každá zapojená obec má svého pohádkového patrona a příběh, který mohou návštěvníci objevovat na tematických stezkách. Projekt využívá také sběratelská razítka a QR kódy s namluvenými příběhy. Podporuje tak rodinnou turistiku i návštěvnost méně známých míst Orlických hor.
Inspirativní sociální podniky
Odborná porota ocenila společnost EMEDIS z Náchodska, která zaměstnává více než 70 lidí, z nichž významnou část tvoří osoby se zdravotním postižením. Firma vyrábí zdravotnické prostředky, bylinné produkty a zajišťuje zakázkovou výrobu. Důraz klade na individuální přístup a profesní rozvoj zaměstnanců. Prostřednictvím společnosti Nakup na dobro navíc podporuje desítky dalších sociálních podniků po celé republice.
V hlasování veřejnosti uspěl Pivovar Neratov, který od roku 2017 nabízí pracovní příležitosti především lidem se zdravotním postižením. Zaměstnává je na flexibilní a zkrácené úvazky přizpůsobené jejich možnostem. Minipivovar vyrábí patnáct druhů piv a nealkoholických limonád, využívá přednostně české suroviny a spolupracuje s místními dodavateli i dalšími sociálními podniky.
Společnosti přátelské k zaměstnancům
Mezi malými společnostmi zvítězila NOHO a.s., která podporuje mezigenerační spolupráci a přizpůsobuje pracovní podmínky potřebám zaměstnanců. Nabízí pružnou pracovní dobu, práci z domova, zkrácené úvazky i služby firemního kouče. Starší kolegové předávají profesní zkušenosti mladším, kteří jim naopak pomáhají s novými technologiemi.
V kategorii středních společností uspěla Sklopísek Střeleč a.s. Každý nový zaměstnanec zde získává mentora a firma podporuje také předávání znalostí od mladších pracovníků ke zkušenějším. Věnuje se rozvoji budoucích vedoucích, flexibilitě práce i péči o zdraví zaměstnanců.
Mezi velkými zaměstnavateli získala ocenění společnost Škoda Auto za závody v Kvasinách a Vrchlabí. Porotu přesvědčila komplexním systémem péče o zaměstnance, který zahrnuje ergonomii, podporu fyzického a duševního zdraví i mezigenerační spolupráci. Zaměstnanci mohou využívat fyzioterapeutickou a psychologickou pomoc nebo individuální úpravy pracovního prostředí.
Zvláštní cenu poroty za příkladnou praxi obdržela společnost SpofaDental, která podporuje profesní rozvoj, flexibilní pracovní podmínky a poskytuje psychologickou pomoc také rodinným příslušníkům zaměstnanců.