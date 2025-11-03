Kraj ocenil inovace, sociální podniky a odpovědné zaměstnavatele

Ocenění Buďte inspirací už pátým rokem upozorňuje na příklady dobré praxe v podnikání, zaměstnávání i regionálním rozvoji. Soutěž se dělí do tří kategorií – Inovativní projekt, Inspirativní sociální podnik a Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+.

Společnost přátelská 55+ a Inspirativní soc.podnik

Společnost přátelská 55+ a Inspirativní soc.podnik | foto: Královéhradecký kraj

Inovativní projekt: Neratov a MAS Podchlumí
Neratov
„Je neuvěřitelné sledovat, kolik chytrých nápadů a odhodlání se rodí v našich obcích a městech. Projekty z letošního ročníku jasně ukazují, že inovace nemusí znamenat jen moderní technologie, ale i schopnost zapojit lidi, podporovat komunitní život a hledat udržitelné cesty. Všem soutěžícím patří velký dík – a vítězům gratuluji k inspirativním výsledkům, které mohou být vzorem i za hranicemi našeho kraje,“ uvedl náměstek pro regionální rozvoj Jiří Štěpán.

Inovativní projekt: Bartošovice a MAS Podchlumí

Cenu odborné poroty získala Místní akční skupina Podchlumí za projekt Metoda komunitní práce jako inovativní přístup pro řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách. MAS Podchlumí již dva roky pomáhá obcím pracovat komunitní metodou se sociálně vyloučenými skupinami obyvatel. Klíčovým principem projektu je aktivizace a zapojení místních lidí, kteří se sami podílejí na plánování a realizaci aktivit – vznikl tak například fotbalový tým, taneční kroužek či spolek Bachtale Čhavore. Tento přístup posiluje soběstačnost a vztah obyvatel ke komunitě, v níž žijí.

Cenu veřejnosti získal projekt Neratov soběstačně / Neratov v novém světle, který do soutěže přihlásila obec Bartošovice v Orlických horách. Projekt reprezentuje koncept Smart village, který propojuje sociální podnikání, udržitelnost a rozvoj venkova. Díky spolupráci obce se Sdružením Neratov se v místě rozvíjí energeticky soběstačné a ekologické řešení, které zahrnuje zaměstnávání znevýhodněných osob, péči o krajinu, podporu komunitního života i rozvoj poutního místa.

Inovativní projekt: Neratov a MAS Podchlumí

Inspirativní sociální podnik: Péče o duševní zdraví – Výměník, z.s. a Propagační podnik Hradec Králové

V kategorii Inspirativní sociální podnik uspěl spolek Péče o duševní zdraví – Výměník, z.s., který se zaměřuje na podporu lidí s duševním onemocněním. Jeho posláním je vytvářet férové pracovní podmínky a umožnit lidem žít bez nutnosti hospitalizace. Výměník provozuje dvě sociální služby a čtyři podnikatelské provozy – administrativní služby, technickou dílnu, šicí a kompletační dílnu a kavárnu s kuchyní. Každý zákazník se tak zároveň stává součástí pozitivní změny ve společnosti.

Cenu veřejnosti v této kategorii získal Propagační podnik Hradec Králové, rodinná firma s více než pětadvacetiletou tradicí. Patří k největším zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením v kraji a dokazuje, že sociální podnikání může být nejen citlivé, ale i inovativní a ekonomicky udržitelné. Firma klade důraz na individuální přístup k zaměstnancům a jejich osobní rozvoj.

Inspirativní sociální podnik: Péče o duševní zdraví – Výměník, z.s. a...

Společnosti přátelské k zaměstnávání osob 55+: SŠ řemesel a ZŠ Hořice, ELLA-CS a Hitachi Energy

Třetí kategorií ocenění Buďte inspirací je Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+, která vyzdvihuje organizace uplatňující principy age managementu. O vítězích rozhodovala komise složená ze zástupců Královéhradeckého kraje, CzechInvestu, Úřadu práce ČR, Centra investic, rozvoje a inovací, Svazu personalistů a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.

V kategorii malých společností (0–49 zaměstnanců) zvítězila Střední škola řemesel a Základní škola Hořice, která podporuje mezigenerační spolupráci a vytváří pracovní prostředí, kde se různé věkové skupiny přirozeně prolínají. „Máme u nás atmosféru, kde se může kdokoliv svěřit se svým problémem – ať už mladší rodič pečující o dítě, nebo starší kolega, který potřebuje čas na péči o partnera,“ uvedl vedoucí odborného výcviku Stanislav Vedra.

V kategorii středních společností (50–249 zaměstnanců) uspěla firma ELLA-CS, která přizpůsobuje pracovní podmínky starším zaměstnancům prostřednictvím flexibilních úvazků, zkrácených pracovních dob a cílených benefitů. Firma navíc zajišťuje přenos zkušeností mezi generacemi, aby nedocházelo ke ztrátě odborných znalostí.

Mezi velkými společnostmi (250 a více zaměstnanců) byla oceněna Hitachi Energy Czech Republic, jež uplatňuje principy age managementu napříč celým pracovním cyklem. Firma podporuje mezigenerační mentoring, nabízí flexibilní formy práce a pomáhá zaměstnancům nalézt vhodné uplatnění i ve vyšším věku.

Společnosti přátelské k zaměstnávání osob 55+: SŠ řemesel a ZŠ Hořice, ELLA-CS...

Více informací na webu Královéhradeckého kraje nebo na Buďte inspirací.

3. listopadu 2025

Kraj ocenil inovace, sociální podniky a odpovědné zaměstnavatele

Ocenění Buďte inspirací už pátým rokem upozorňuje na příklady dobré praxe v podnikání, zaměstnávání i regionálním rozvoji. Soutěž se dělí do tří kategorií – Inovativní projekt, Inspirativní sociální podnik a Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+.

