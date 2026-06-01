Kingspan v Hradci pokryje většinu energie z obnovitelných zdrojů

Průmyslový areál, který si velkou část energie vyrobí sám. Tak vypadá nový závod společnosti Kingspan v Hradci Králové, kde firma spustila výrobu izolačních panelů z minerální vlny K-Roc. Do projektu investovala 30 milionů eur, tedy přibližně 785 milionů korun. Nový závod stojí na kombinaci technologií, které mají výrazně snížit energetickou náročnost provozu i jeho dopad na životní prostředí. Přibližně 59 procent celkové spotřeby energie pokryjí obnovitelné zdroje přímo v areálu. Na střechách budov vznikla fotovoltaická elektrárna o výkonu 440 kWp. Doplnily ji geotermální vrty a tepelná čerpadla, která zajišťují energii nejen pro samotnou budovu, ale také část výroby. Výsledkem má být každoroční úspora přibližně 261 tun oxidu uhličitého oproti běžnému průmyslovému provozu. Areál zároveň splňuje standardy Net Zero Energy a Net Zero Operational Carbon. „Pro Kingspan není energetická efektivita bonusem ani nálepkou navíc. Je to způsob, jakým přemýšlíme o každém rozhodnutí – od návrhu budovy po samotnou výrobu,“ uvedl ředitel závodu Kingspan Izolační panely ČR Marek Žeňuch.
Součástí projektu je také hospodaření s vodou. V areálu jsou nádrže o objemu 50 tisíc litrů, které zachytávají dešťovou vodu pro další využití například v sanitárním systému. Podle společnosti nový závod navazuje na dlouhodobou strategii udržitelnosti Planet Passionate. Program se zaměřuje na snižování uhlíkové stopy, efektivnější využívání energií a vody nebo podporu cirkulární ekonomiky ve stavebnictví. „Nový závod v Hradci Králové potvrzuje naši dlouhodobou důvěru v český trh i celý region. Nové technologie nám zároveň umožňují posunout výrobu směrem k vyšší energetické efektivitě a nižší ekologické zátěži,“ uvedl managing director divize CEME David Kašík.
Kingspan Izolační panely a.s. je součástí skupiny Kingspan Group plc — globálního lídra v oblasti vysoce výkonných izolačních materiálů a systémů pro obvodové pláště budov. Skupina působí ve více než 80 zemích. Kingspan působí na českém trhu od roku 1998 a vyrábí izolační sendvičové stěnové a střešní panely pro průmyslové, komerční a logistické stavby po celé Evropě. Nedílnou součástí portfolia je také výroba a dodávka příslušenství k panelům, která zákazníkům poskytuje komplexní řešení pro moderní a energeticky efektivní výstavbu. Udržitelnost je pro Kingspan dlouhodobě klíčovým tématem. Společnost realizuje globální program Planet Passionate, jehož cílem je snižování uhlíkové stopy, efektivnější využívání energií a vody, podpora cirkulární ekonomiky a odpovědnější přístup k výrobě i stavebnictví. Program zahrnuje konkrétní závazky v oblasti ochrany klimatu, využívání obnovitelných zdrojů energie a minimalizace dopadů na životní prostředí.