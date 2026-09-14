Když se podnikání zrodí z lásky k dítěti

Ne každá úspěšná firma vznikne podle podnikatelského plánu. Někdy stojí na úplně obyčejné otázce: Co když existuje lepší řešení? Právě tak začal příběh dvou kamarádek, Andy a Ely a firmy Anela. Dnes jejich značka Anela patří mezi známé české výrobce přírodní kosmetiky. Samy však říkají, že nikdy nešlo jen o kosmetiku. Některé podnikatelské příběhy začínají investicí, jiné pečlivě připraveným byznys plánem. Jejich začal bezmocí. Dcera Andy trpěla atopickým ekzémem a běžně dostupná péče nepřinášela výsledky, jaké by si přála. Hledání šetrnější cesty ji přivedlo ke studiu přírodních ingrediencí a výrobě vlastních receptur. Prvním produktem se stal balzám Něžný pan Oves, jenž vznikl pro její dceru. Až později se ukázalo, že by mohl pomoci i dalším lidem. Vedle Andy stála téměř od samého začátku kamarádka Ela. V roce 2018 společně založily Anelu. Neměly zkušenosti s podnikáním, zaměstnance ani velkou výrobní halu. Jen malou provozovnu, několik laboratorních pomůcek, kuchyňský mixér a přesvědčení dělat věci poctivě.
KOSMETIKA JE JEN ČÁST PŘÍBĚHU
„Nezačínaly jsme s představou, že budujeme značku. Chtěly jsme vytvořit něco, čemu samy věříme a co skutečně pomůže,“ uvádí jedna ze zakladatelek. Za několik let se malá dílna proměnila ve firmu s vlastním týmem. Andy dnes jako výkonná ředitelka dohlíží na chod společnosti, rozvoj značky i nové receptury a říká, že ji stále baví přicházet s novými nápady a zlepšeními. Přestože firma nabízí desítky výrobků, zakladatelky často mluví o tom, že kosmetika je jen část jejich příběhu. „Anela nikdy nebyla jen prací. Je naším společným snem, společným dítkem i naším posláním,“ píší na svých stránkách. Možná právě proto kolem značky vznikla silná komunita žen. Andy a Ela od začátku nechtěly budovat odstup mezi firmou a zákaznicemi. Na sociálních sítích otevřeně ukazují nejen výrobky, ale i každodenní život, radosti a starosti spojené s podnikáním. V kampaních nevystupují profesionální modelky, ale ony samy. Chtějí totiž ukazovat, že krása nemusí znamenat dokonalost. Stejně důležitá jako vztah k lidem je pro ně i odpovědnost vůči přírodě. Firma podporuje ekologické projekty, šetří s obalovými materiály a zákazníkům umožňuje vracet skleněné obaly, které po vyčištění znovu používá. Ani jejich cesta nebyla bez překážek. Zakladatelky otevřeně přiznávají, že začátek války na Ukrajině přinesl výrazný pokles objednávek a období nejistoty. I díky tomu dnes mluví o podnikání mnohem střízlivěji než jako o cestě plné úspěchů. „Podnikání vás naučí velké pokoře. Člověk zjistí, že ne všechno může ovlivnit, ale vždycky může ovlivnit to, jak k tomu přistoupí.“ Motto, jež přesně vystihuje jejich příběh. Dnes získává Anela ocenění v podnikatelských soutěžích a její produkty si našly cestu k tisícům zákaznic. Samotné zakladatelky však úspěch neměří počtem prodaných kelímků ani velikostí firmy. ***
Se značkou a jejími exkluzivními produkty se můžete blíže seznámit na www.anela.cz nebo na FB či IG profilu. Při cestě do Dobrušky nezapomeňte navštívit jejich voňavý obchůdek na adrese Kostelní 8.