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Když se péče o blízkého stane nečekanou výzvou

Komerční sdělení

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Když se péče o blízkého stane nečekanou výzvou | foto: ZP - TECH s.r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

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Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

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Jak překlenout kritické týdny doma?

Telefonát z nemocnice, náhlá cévní příhoda, úraz nebo skokové zhoršení demence. Scénář, který zažívají tisíce rodin ročně, mívá často stejný průběh: lékaři oznámí, že pacient je stabilizovaný a je čas na propuštění do domácího léčení. Pro rodinu však v tu chvíli začíná závod s časem a realitou českého sociálního systému.

Představa, že babičku nebo tatínka obratem umístíte do domova pro seniory, hospice či lůžkového zařízení následné péče, je bohužel iluzorní. Kapacity dlouhodobě nestačí a čekací doby se pohybují v řádu měsíců, někdy i let. Rodiny se tak ocitají v patové situaci ze dne na den: nemocný musí jít domů, ale nikdo neví, na jak dlouho.

Překážka jménem běžné lůžko

Pečovat o ležícího člověka na běžném gauči nebo manželské posteli je fyzicky i psychicky vyčerpávající. Každé podání jídla, hygienická péče nebo otočení proti proleženinám znamená pro pečující obrovský nápor na záda.

Navíc přichází další komplikace: terénní pečovatelské služby a agentury domácí péče často odmítají k pacientovi docházet, pokud v domácnosti chybí odpovídající zázemí. Profesionální personál se zkrátka nemůže denně ohýbat k nízké válendě, aby riskoval trvalé poškození páteře.

Získat elektrické polohovací lůžko přes zdravotní pojišťovnu je sice teoreticky možné, v akutní krizi však téměř nepoužitelné. Schvalovací proces revizním lékařem trvá týdny až měsíce a na přechodnou dobu – než se vyřídí pobytové zařízení – pojišťovna pomůcky zpravidla vůbec nehradí.

Rychlé řešení bez vázání financí

Kupovat nové polohovací lůžko za desítky tisíc korun pro situaci, která může trvat několik týdnů, nedává rodinám ekonomický smysl. Jako nejefektivnější cesta se proto ukazuje krátkodobý pronájem.

Právě na tyto situace se specializuje služba Lůžka.cz. Místo zdlouhavého papírování či nákupu drahého inventáře umožňuje zapůjčení plně elektrických polohovacích lůžek včetně antidekubitních matrací, hrazd a infuzních stojanů.

Hlavní výhodou je rychlost a komplexní servis. Lůžko je k dispozici prakticky obratem, technici jej přivezou přímo domů, vynesou do patra, odborně smontují a rodinu zaškolí v obsluze. Jakmile pomůcka splní svůj účel a pacient získá místo v pobytové službě, lůžko se jednoduše vrátí.

Zvládnout návrat nesoběstačného člena rodiny do domácího prostředí vyžaduje energii i empatii. Vhodné technické zázemí z www.luzka.cz ušetří zdraví rodině, otevře dveře terénním pečovatelkám a pacientovi zajistí bezpečí a důstojnost bez zbytečných průtahů.

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