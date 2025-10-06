Jordis dobývá svět chutí. Tahle čokoláda chytne a nepustí

Na začátku měli jen s třinácti tisíci korunami, pár kilo kakaových bobů a velkou vizi. Psal se rok 2010 a v Česku tehdy nikdo nevyráběl čokoládu přímo z kakaových bobů – metodou bean-to-bar. Ale zakladatelé Jordis měli jasno: nechtěli vytvářet další sladkou hmotu zabalenou v pozlátku. Chtěli čokoládu, která je skutečně čokoláda. Takovou, která probudí smysly a zůstane v paměti.
Půjčili si dvě stě tisíc, ponořili se do práce a první dva roky počítali každou korunu. Místo investic do reklamy spoléhali na kvalitu a vytrvalost. Fungovalo to. Média si jich všimla bez jediné placené kampaně. Zákazníci o nich začali mluvit. A značka Jordis zahájila růst.
Dnes je Jordis největším výrobcem výhradně bean-to-bar čokolády v Česku. Filozofie se ale nezměnila: chuť je na prvním místě. Kompromisy v kvalitě nepřicházejí v úvahu. Vyrábí se z výběrových kakaových bobů, a to s důrazem na každou chuťovou nuanci.
Základ nabídky tvoří tabulková čokoláda – bílá (vždy s příměsí, nikdy čistá, protože samotná je jen sladké mléko), mléčná a tmavá až po 100% variantu. Dostupná je ve třech velikostech: 4 g, 50 g a 500 g. Skutečným klenotem jsou však limitované edice, v nichž se objevují vzácné kakaové odrůdy nebo neobvyklé kombinace chutí.
Portfolio doplňují oříšky a kakaové boby v čokoládě, horká čokoláda, praliné i oříškový krém. Nechybí ani takzvaná velká trojka – mléčné čokolády s lískovými oříšky, mandlemi a pekany, které se vyznačují decentním, slavnostním balením.
Za každou tabulkou čokolády Jordis stojí jasné hodnoty. Každý zákazník je pro ně jedinečný a pokud náhodou dojde k chybě, firma se k ní postaví čelem – vždy s cílem vyřešit vše rychle a bez zbytečné zátěže pro zákazníka.
V Jordis ví, že kvalitu nelze předstírat. Cílí na zákazníky, kteří se nenechávají ovlivnit reklamními slogany, vyhledávají skutečně výjimečné produkty a nespokojí se s průměrem.
Stejně zodpovědně přistupují ve firmě Jordis i k ekologii. Kakaové boby nakupují od malých farmářů nebo jejich sdružení – vždy s ohledem na šetrné zemědělství. Obalové materiály pocházejí od evropských výrobců, přičemž papír nakupují od italské společnosti Fedrigoni, známé důrazem na udržitelnost. Obaly tiskne regionální tiskárna, se kterou Jordis spolupracuje už čtrnáct let.
Ačkoliv jsou v Česku lídry v segmentu bean-to-bar, často podceňují vlastní příběh. Například to, že jako první Češi získali ocenění na prestižní londýnské soutěži Academy of Chocolate, nebo že během patnácti let vybudovali stabilní firmu zcela bez dluhů. Vše funguje na vlastních nohách, bez investorů a dluhového financování.
Se zákazníky komunikují především přes sociální sítě a ve své kamenné prodejně. Reklamní e-maily téměř neposílají – nechávají promluvit produkt. Vizuální styl Jordis buď vzdělává – například o výrobním procesu – nebo vysvětluje vztah k přírodě.
Jordis nevyrábí čokoládu na běžné mlsání. Vytváří zážitky. Pro ty, kdo hledají hloubku, autenticitu a skutečnou chuť. A právě díky těmto lidem je jasné, že jejich cesta nekončí. Protože pro Jordis je cesta cílem – a tím je čokoláda, která má smysl.
