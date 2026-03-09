Jaro začíná v Auparku. Přijďte rozkvést i vy

Nespresso v Auparku právě otevřelo
V Hradci započala nová kapitola kávy. Nespresso totiž otevřelo svůj pop-up v Auparku a hned od prvních dní zvalo na ochutnávky zdarma. Vedle ikonických kapslí, stylových kávovarů a designového příslušenství čekalo na návštěvníky i oblíbené kolo štěstí, díky kterému si zákazníci odnesli nejen své zamilované kávy, ale i dárky.
Finální točení proběhlo na Mezinárodní den žen, kdy se v Auparku rozdávalo kvítí a radost. A teď? Kolo štěstí už sice skončilo, ale pro kasple od Nespressa se můžete zastavit kdykoli, třeba mezi schůzkou a vyzvednutím dětí ze školky.
Vychutnejte si kávu od 9 do 21 hodin. Pop-up najdete v přízemí před DM.
Novinka, která pečuje o vaše zdraví
Svou prodejnu v centru nově otevřela také lékárna Dr. Max. Nabízí vše pro každodenní péči o zdraví, imunitu i klid. A vy ji najdete hned naproti kosmetice Hebe.
Aupark už rozkvétá
Jaro letos v Auparku skutečně rozkvete. Celé centrum se totiž promění v prostor plný květin, svěžích barev a inspirace pro sezónní nákupy. Od jarních kolekcí přes nové trendy až po atmosféru, která láká k setkávání. Buďte u toho i vy a nalaďte se na kouzelné období plné vůní.
Aupark letos předběhne i rovnodennost. Jaro totiž rozkvete už 15. 3.
Jarní slevy a nákupy dorazí již brzy, nechte se okouzlit i vy a projarněte svůj šatník. Na květinovou výzdobu Aupark naváže tradičním jarmarkem s dobrotami a dekoracemi. Velikonoční tvoření se tak spolu s výzdobou postarají o dokonalou romantiku a tradice dubna.
Velikonoční jarmark už kvete
Jedním z vrcholů března bude tradiční velikonoční jarmark, který se uskuteční už 21. března. Těšit se můžete na trhovce, jarní dekorace i tvůrčí workshopy, kde si vyzkoušíte pletení pomlázek nebo výrobu ozdob
Program workshopů proběhne od 11 do 17 hodin, jarmark potrvá od 9 do 18 hodin.
Výhody, které máte po ruce
Jaro přináší i nové důvody stáhnout si aplikaci Aupark Hradec. Díky ní získáte přehled o akcích i výhodách a snadno proměníte své nákupy v odměny. V nabídce nechybí čaje Oxalis, drobné radosti z McDonald’s, slevy do CELIA či Klenoty Aurum nebo relaxační služby.
S blížícími se Velikonocemi se navíc v aplikaci objevují tematické odměny. Prohlédněte si dárky v appce, třeba získáte formu na beránka, dekorace nebo samolepky právě vy.
Stáhněte si aplikaci už teď a mějte přístup k dárkům, které jinde nenajdete. Pak už stačí jen sbírat body za nákupy a odměny jsou vaše.
Aupark vstupuje do nové sezóny s atmosférou, která spojuje nákupy, inspiraci i setkávání. Přijďte se projít pod rozkvetlou oblohou, objevit novinky a užít si jaro naplno.