Jaro začíná v Auparku. Přijďte rozkvést i vy

Komerční sdělení
Připravte se na oslavy Velikonoc ve svém oblíbeném centru a nechte to nejkrásnější období kvést už teď. Jaro letos začíná v Auparku a má pro vás nejen novou energii, ale i chutě a kreativní zážitky.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Jaro začíná v Auparku. Přijďte rozkvést i vy | foto: AUPARK Hradec Králové, a.s.

Nespresso v Auparku právě otevřelo

V Hradci započala nová kapitola kávy. Nespresso totiž otevřelo svůj pop-up v Auparku a hned od prvních dní zvalo na ochutnávky zdarma. Vedle ikonických kapslí, stylových kávovarů a designového příslušenství čekalo na návštěvníky i oblíbené kolo štěstí, díky kterému si zákazníci odnesli nejen své zamilované kávy, ale i dárky.

Finální točení proběhlo na Mezinárodní den žen, kdy se v Auparku rozdávalo kvítí a radost. A teď? Kolo štěstí už sice skončilo, ale pro kasple od Nespressa se můžete zastavit kdykoli, třeba mezi schůzkou a vyzvednutím dětí ze školky.

Vychutnejte si kávu od 9 do 21 hodin. Pop-up najdete v přízemí před DM.

Jaro začíná v Auparku. Přijďte rozkvést i vy

Novinka, která pečuje o vaše zdraví

Svou prodejnu v centru nově otevřela také lékárna Dr. Max. Nabízí vše pro každodenní péči o zdraví, imunitu i klid. A vy ji najdete hned naproti kosmetice Hebe.

Aupark už rozkvétá

Jaro letos v Auparku skutečně rozkvete. Celé centrum se totiž promění v prostor plný květin, svěžích barev a inspirace pro sezónní nákupy. Od jarních kolekcí přes nové trendy až po atmosféru, která láká k setkávání. Buďte u toho i vy a nalaďte se na kouzelné období plné vůní.

Aupark letos předběhne i rovnodennost. Jaro totiž rozkvete už 15. 3.

Jarní slevy a nákupy dorazí již brzy, nechte se okouzlit i vy a projarněte svůj šatník. Na květinovou výzdobu Aupark naváže tradičním jarmarkem s dobrotami a dekoracemi. Velikonoční tvoření se tak spolu s výzdobou postarají o dokonalou romantiku a tradice dubna.

Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města

Velikonoční jarmark už kvete

Jedním z vrcholů března bude tradiční velikonoční jarmark, který se uskuteční už 21. března. Těšit se můžete na trhovce, jarní dekorace i tvůrčí workshopy, kde si vyzkoušíte pletení pomlázek nebo výrobu ozdob

Program workshopů proběhne od 11 do 17 hodin, jarmark potrvá od 9 do 18 hodin.

Výhody, které máte po ruce

Jaro přináší i nové důvody stáhnout si aplikaci Aupark Hradec. Díky ní získáte přehled o akcích i výhodách a snadno proměníte své nákupy v odměny. V nabídce nechybí čaje Oxalis, drobné radosti z McDonald’s, slevy do CELIA či Klenoty Aurum nebo relaxační služby.

S blížícími se Velikonocemi se navíc v aplikaci objevují tematické odměny. Prohlédněte si dárky v appce, třeba získáte formu na beránka, dekorace nebo samolepky právě vy.

Stáhněte si aplikaci už teď a mějte přístup k dárkům, které jinde nenajdete. Pak už stačí jen sbírat body za nákupy a odměny jsou vaše.

Jaro začíná v Auparku. Přijďte rozkvést i vy

Aupark vstupuje do nové sezóny s atmosférou, která spojuje nákupy, inspiraci i setkávání. Přijďte se projít pod rozkvetlou oblohou, objevit novinky a užít si jaro naplno.

Už 10 let vás máme rádi - Aupark slaví výročí, ale dárky získáte vy

Nejčtenější

BrainMarket po deseti letech mění tvář svých produktů

Komerční sdělení

Vybrat si dnes doplněk stravy není pro běžného zákazníka jednoduché. Nabídka na trhu rychle roste a orientace v jednotlivých produktech bývá složitá. Česká značka BrainMarket proto přichází se...

Osmnáctý benefiční ples hejtmana opět podpořil dobrou věc

Komerční sdělení
Osmnáctý benefiční ples hejtmana opět podpořil dobrou věc

Celkem 863.000 korun z výtěžku osmnáctého benefičního plesu hejtmana zamířilo na podporu charitativních organizací: Centrum LIRA, z.ú., NADĚJE Pobočka Jablonec nad Nisou, LÍP A SPOLU, z.s. a Dětské...

Aquatherm potvrzuje trend: budoucnost vytápění je v akumulaci tepla

Komerční sdělení
Akumulační nádrže a ohřívače vody TRIVEN

Veletrh Aquatherm představuje novinky v oblasti vytápění a energetických úspor. Aktuální ročník potvrzuje jednoznačný směr vývoje: rostoucí důraz na efektivitu, chytré řízení energií a maximální...

Nechte kolo v garáži. V Peci je pořád zima!

Komerční sdělení
Nechte kolo v garáži. V Peci je pořád zima!

Březen. Měsíc, kdy dříve vládla zima i dole “v kraji”, jak se říká tady na horách. Když ale bydlíte třeba v Praze nebo Plzni, je pro vás březen běžně spojený s cyklistikou, výlety a vysedáváním po...

Dům či chalupa bez kanalizace? Jak vybrat správnou čistírnu

Komerční sdělení
Dům či chalupa bez kanalizace? Jak vybrat správnou čistírnu

Rodinný dům na venkově, starší nemovitost nebo chalupa bez napojení na kanalizaci znamenají jediné – vyřešit odpadní vody vlastní cestou. Výběr vhodné domovní čistírny přitom zásadně ovlivní komfort...

Interierový design - Váš domov snů na míru

Komerční sdělení
Lenka Stádníková

„Nenavrhuji svůj styl, ale styl klienta. Vždy se snažím pochopit, jak žije, co potřebuje a v jakém prostředí se bude cítit nejlépe,“ zastává názor liberecká interiérová designerka Lenka Stádníková.

9. března 2026

Nechejte si vyvézt žumpu nebo septik. Připravte se na jaro

Komerční sdělení
Nechejte si vyvézt žumpu nebo septik. Připravte se na jaro

Odpadní vody je nutné likvidovat v souladu se zákonem. Jeho obcházením se lidé nepřipojení na kanalizaci. Kromě negativních dopadů na životní prostředí se vystavují riziku vysoké pokuty. Využijte...

9. března 2026

Zdravé zuby psů a koček: nejčastější problémy a prevence

Komerční sdělení

Zuby jsou zásadní součástí trávení a u psů i koček vyžadují naši péči. Odlišují se počtem i typem potíží. Bez pravidelné hygieny a prevence mohou vznikat bolestivé záněty, zubní kámen či další...

9. března 2026

Jaro začíná v Auparku. Přijďte rozkvést i vy

Komerční sdělení
Jaro začíná v Auparku. Přijďte rozkvést i vy

Připravte se na oslavy Velikonoc ve svém oblíbeném centru a nechte to nejkrásnější období kvést už teď. Jaro letos začíná v Auparku a má pro vás nejen novou energii, ale i chutě a kreativní zážitky.

9. března 2026

Myslivost má srdce. A dnes jí pomáhají i drony.

Komerční sdělení

Myslivec byl v krajině vždy. V tichu lesa, mimo pozornost. Dnes čelí kritice, ale málokdo vidí stovky hodin práce pro zvěř a přírodu. Manželé Minaříkovi propojují tradici s moderní technologií –...

8. března 2026

Co nového na webu projektu Realiťák roku (týdenní přehled 19.–25. 2. 2026)

RR20260302

Další týden na webu projektu Realiťák roku spojil to, co veřejnost potřebuje nejvíc: tvrdá data o trhu, praktické návody pro bezpečný prodej a pronájem a srozumitelná vysvětlení právních a...

7. března 2026  6:47

Trh roste, transparentní prodej dříví přináší více

Komerční sdělení
PJ 5235, prodávající Ašské lesy – JPRL 2A10

Nedostatek smrkového dříví po kůrovcové kalamitě tlačí ceny nahoru. Veřejné i elektronické aukce na portálu ForesTrade® potvrzují rekordní zpeněžení stojícího i vyrobeného dříví a ukazují, že...

6. března 2026

Budoucnost IT patří produktům, datům a AI, říká šéf Unicorn Systems

Komerční sdělení
Jan Jaroš

Ekonomická nejistota zpomaluje investice do IT, Unicorn přesto dál roste v zahraničí a rozvíjí vlastní produkty s vysokou přidanou hodnotou. Generální ředitel Unicorn Systems Jan Jaroš v rozhovoru...

6. března 2026

BrainMarket po deseti letech mění tvář svých produktů

Komerční sdělení

Vybrat si dnes doplněk stravy není pro běžného zákazníka jednoduché. Nabídka na trhu rychle roste a orientace v jednotlivých produktech bývá složitá. Česká značka BrainMarket proto přichází se...

6. března 2026

Skupina Bonduelle získala mezinárodní certifikaci B Corp™

Komerční sdělení
Skupina Bonduelle získala mezinárodní certifikaci B Corp™

V Bonduelle jsme přesvědčeni, že společenská zodpovědnost a pozitivní dopad naší činnosti na naše okolí je nesporně hybnou silou jak pro naše podnikání, tak pro celou naši organizaci. V této...

5. března 2026

Bezpečnostní rada projednala migraci, blackout i nový krizový systém

Komerční sdělení
Na Krajském úřadě se sešla Bezpečnostní rada kraje za účasti zástupců všech...

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje se sešla Bezpečnostní rada kraje za účasti zástupců všech složek krajského integrovaného záchranného systému. Hlavními tématy jednání byly aktuální informace o...

5. března 2026

Jak si vybělit zuby doma? Nepotřebujete zubaře ani tajné triky

Komerční sdělení

Návštěva zubní ambulance bývá spojována s bolestí, diskomfortem a vysokými výdaji. V případě bělení zubů však mnozí přimhouří oko. Přitom existuje řada způsobů, jak si zuby vybělit doma. Pohodlně,...

4. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.