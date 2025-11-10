Jak přežít zimu bez úrazu

Nesmeky jsou kovové hroty, které se připevní za pomoci gumy nebo řetízků na podrážku bot. Proti mačkám nemají pevný rám, jsou lehčí a snadno se nasazují. Nesmeků existuje více druhů, od těch, které se vejdou do kapsy u kalhot, až po robustních modely do extrémních podmínek vysokých hor a do hlubokého sněhu.
Do města
Ve městě je největším nebezpečím náledí a kluzké chodníky. Pokud je tu sníh, tak nejčastěji rozbředlý. Vhodné jsou proto modely s kratšími hroty nebo řetízky. Zároveň takové, které se snadno nasazují a sundávají.
YATE BLUE ICE – krátké, ale efektivní piny na náledí.
Široká pružná obsázka dobře padne na boty a pevně drží nejen při chůzi, ale i při běhu. Mají celkem 10 krátkých ocelových pinů rozmístěných po celé podrážce. Ty se pevně zakousnou do ledu a nedovolí podklouznutí při došlapu ani při odrazu. Nasazování i sundání je jednoduché a trvá několik sekund.
YATE URBAN LITE – diskrétní, ale účinné piny.
Nenápadné lehoučké nesmeky, které se navlékají jen na špičku boty. Hodí se na všechny typy bot včetně např. dámských kozaček a vejdou se do každé kapsy.
YATE URBAN GRIP – minimalistické řetízky do všech městských podmínek.
Nejvíce se hodí do plískanic nebo umrzlého sněhu. Nesmeky jsou velmi malé, lehké a jsou dodávány v přepravním obalu, takže se vejdou do každé kabelky nebo i kapsy a můžete je s sebou nosit pro každou nenadálou příležitost. Řetízek není tak ostrý jako hroty, tak tyto nesmeky není nutné sundávat např. při nástupu do MHD.
Do přírody a do hor
Zejména na horách se dá očekávat vyšší sněhová pokrývka, kluzké kameny i ledové plochy. Nesmeky určené pro tyto podmínky proto mají vyšší hroty, jsou pevnější a jsou připravené na vyšší zátěž.
YATE FAST TRAIL – lehké krátké hroty na běžnou turistiku.
Výhody těchto nesmeků se nejvíce projeví na umrzlých a zasněžených cestách a v lehčím terénu. V batohu zaberou jen minimum místa a díky pevnému obalu nehrozí, že by hroty poškodily ostatní věci. Pružný popruh pevně drží nesmeky na botě a zůstává elastický i v silném mrazu.
YATE ICE SPIKES – robustní dlouhé hroty pro drsné podmínky.
Dlouhé hroty (17 mm vpředu, 14 mm pod patou) zvládnou bez zaváhání i hlubší sníh a zledovatělé úseky. Díky pásku na suchý zip pevně drží na botě, takže se hodí i pro myslivce, dřevorubce nebo sportovce, kteří se pohybují v náročném terénu. Nenahradí mačky, ale v běžných zimních podmínkách odvedou skvělou práci.
YATE ICE CLEATS – masivní nízké hroty na led.
Tyto nesmeky hravě zvládnou město i přírodu. Pevná gumová obsázka a kvalitní ocelové hroty zajišťují jistý krok i na čistém ledu nebo na zamrzlých cestách. Jsou vyrobeny z vysoce elastického a mrazuvzdorného plastu, který zůstává pružný i při minus dvaceti. Pro jejich nekompromisní výkon jsou vhodné i pro běhání po zamrzlých cestách.
YATE ICE KIDS - bezpečnost pro malé dobrodruhy
Kdo má doma děti, ví, že jejich tempo zima rozhodně nepřibrzdí. Tyto dětské nesmeky s ocelovými hroty jsou určené pro běžnou i sportovní obuv a zvládnou chůzi i běh na zmrzlém sněhu. Elastický popruh zůstává pružný i v mrazu a díky praktickému obalu na zip se snadno přenášejí. Ideální volba pro malé výletníky, kteří se nezaleknou ani zimní túry.
Při výběru vhodných nesmeků je velmi důležité zvolit i správnou velikost. Díky elastické obsázce má většina modelů určité velikostní rozpětí. Záleží ale i na tom, s jakými botami budete nesmeky používat. Jinak bude konkrétní model držet na lehké běžecké botě a jinak na masivní pohorce.
Ideální tedy vždy je zkoušet nesmeky s konkrétní obuví a případně mít i více párů nesmeků pro různá použití.