Hradec Králové spouští sdílení městské energie ze solárních zdrojů

Hradec Králové zakládá energetické společenství, které propojí městské fotovoltaiky se školami a dalšími institucemi. Do systému sdílené energie se budou moci zapojit i místní firmy a majitelé fotovoltaických elektráren. Město očekává díky projektu významné úspory na energiích.

Hradec Králové spouští sdílení městské energie ze solárních zdrojů | foto: Z archivu TC HK

Technologické centrum spolu s městem oslovuje majitele solárních elektráren, kteří mají přebytky energie a chtěli by je poskytnout do společného systému za výhodnějších podmínek, než nabízí běžní distributoři.

Na střechách škol vzniká energie pro město

Technologické centrum Hradec Králové (TC HK) zajišťuje koordinaci, administrativu i provoz celého energetického společenství. Budovy a na nich instalované fotovoltaické elektrárny jsou ve vlastnictví města, což zjednodušuje počáteční fázi projektu. O novém záměru, který propojuje městské budovy, školy i firmy do jednoho systému sdílené zelené energie, hovoří Michaela Majerčáková, odborná konzultantka pro obnovitelné zdroje energie z TC HK.

Paní Majerčáková, co vlastně znamená Energetické společenství Hradec Králové?

Je to projekt, který propojuje výrobce a spotřebitele elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jednoduše řečeno – energii vyrobenou například na střechách škol pomocí fotovoltaických panelů, mohou využívat jiné městské objekty, kde instalace možná není. Postupně se do systému zapojí i další instituce, firmy a časem i obyvatelé Hradce.

Jaký je hlavní přínos pro město a jeho organizace?

Především úspory. Předpokládáme, že u energie získané ze sdílení budou mít zapojené organizace náklady zhruba o 15 % nižší než při běžném odběru ze sítě. Za zbytek spotřebované energie budou platit standardní ceny podle svých dodavatelských smluv. V první etapě se zapojí devět školských zařízení, magistrát města a koupaliště Flošna. Technologické centrum bude sice členem společenství, ale z technických důvodů nebude moci energii sdílet. Do budoucna chceme přibrat i další městské příspěvkové organizace a městské společnosti, které tak budou moci využívat výhody komunitní energetiky.

Máte odhad, jakou finanční částku město díky tomu ušetří?

Z pilotních instalací očekáváme úsporu okolo dvaceti milionů korun během dvaceti pěti let provozu. To je jen první krok – jakmile se přidají další zdroje a odběratelé, budou úspory ještě výraznější.

Jak projekt vznikl? Inspirovali jste se někde?

Impulzem byla změna energetické legislativy (tzv. zákony LEX OZE II a III), která umožnila vznik komunitní energetiky. Zároveň jsme měli dlouhodobý zájem města rozvíjet obnovitelné zdroje. Aby město mohlo tyto příležitosti efektivně využít, vznikl na Technologickém centru specializovaný tým odborníků, který se věnuje energetickým projektům a jejich koordinaci. Díky analýzám tohoto týmu jsme například zjistili zajímavá data o spotřebě škol – ty mají v létě prázdniny, kdy vyrábějí přebytky, které mohou využít jiné městské objekty.

Získali jste pro projekt nějakou podporu?

Ano, uspěli jsme ve výzvě Ministerstva životního prostředí zaměřené na vznik energetických společenství. Díky tomu jsme mohli připravit velmi podrobnou technickou a ekonomickou studii, návrh provozního modelu a zajistit veškerou související právní dokumentaci. Naším cílem je vytvoření dlouhodobě udržitelného modelu fungování, který bude stát na realistických základech a nebude pro město znamenat finanční zátěž.

Jak mohou spolupracovat firmy nebo jednotlivci z Hradce?

Rádi bychom zapojili i soukromý sektor – firmy či majitele fotovoltaik, kteří mají přebytky. Můžeme jim nabídnout výhodnější výkupní cenu, než jakou dostávají od dodavatele, a jejich energie přitom pomůže městu. Pro všechny zájemce o zapojení do projektu jsme připravili bezplatné konzultace, které probíhají každou středu v Technologickém centru.

Je pro zájemce složité se zapojit?

Vůbec ne. Sdílení energie je spíše administrativní proces – vše probíhá virtuálně přes Elektroenergetické datové centrum (EDC), které propojuje výrobu a spotřebu v patnáctiminutových intervalech. Kdo se rozhodne přidat, může začít zhruba do dvou měsíců. A kdykoli může i odejít, pokud mu model nebude vyhovovat.

Jaké máte dlouhodobé cíle?

Rádi bychom dosáhli toho, aby až třicet procent spotřeby města pocházelo ze zelené energie – tedy asi sedm gigawatthodin ročně. K tomu budeme potřebovat rozšiřovat instalace na další objekty a rozvíjet i větší projekty s akumulací. Energetické společenství je pro nás první krok – pilot, na kterém si vše vyzkoušíme a nastavíme systém pro budoucnost.

Jak se zapojit do Energetického společenství Hradec Králové

Kdo může vstoupit: městské organizace jako odběratelé energie a firmy či majitelé fotovoltaik jako dodavatelé přebytečné energie.

Jak to funguje: elektřina se sdílí virtuálně, bez nutnosti přímého kabelového propojení.

Kolik to stojí: vstup do společenství je zdarma, platí se pouze za odebranou energii.

Kde získat informace: Technologické centrum Hradec Králové, ul. Piletická 486/19.

Kontakt: https://es-hradeckralove.cz/

Kdy přijít: bezplatné individuální konzultace probíhají každou středu od 10 do 14 hodin. Po vyplnění kontaktního formuláře je možné domluvit individuální termín i mimo tuto dobu.



Město chce být energeticky soběstačné

Hradec Králové se zařadil mezi první česká města, která reálně rozjíždějí komunitní energetiku. Projekt Energetické společenství může být inspirací pro celou republiku – propojuje ekonomickou úsporu, ekologické myšlení i spolupráci mezi městem, firmami a obyvateli. Z pohledu radnice projekt přibližuje náměstek primátorky města Hradec Králové Lukáš Řádek.

Proč se město rozhodlo jít cestou komunitní energetiky a vytvořit vlastní energetické společenství?

Chceme, aby Hradec dokázal s energiemi nakládat chytře. Z posledních let víme, jak nevyzpytatelné mohou být ceny elektřiny a jak těžké je, když nemáte situaci pod kontrolou. Místo aby šly miliony korun každý rok dodavatelům, chceme část energie vyrábět sami a sdílet ji mezi městskými budovami – tam, kde je zrovna potřeba. Je to jednoduchá myšlenka: když jedna škola v létě energii nevyužije, pošle ji na koupaliště nebo na magistrát, kde se právě spotřebovává. Je to moderní přístup, který spojuje úsporu, jistotu a zodpovědnost. Nejde jen o čísla, ale i o to, aby město fungovalo stabilně a předvídatelně pro své obyvatele.

Jak projekt zapadá do dlouhodobé strategie města?

Dlouhodobě chceme, aby město fungovalo úsporně a efektivně – ať už jde o dopravu, provoz budov nebo energie. V posledních letech jsme proto nastavili systém, který hlídá spotřebu na všech městských objektech, a teď děláme další krok: začínáme s vlastní výrobou a sdílením elektřiny. Energetické společenství nám umožní, aby město využívalo vlastní zdroje, méně záviselo na trhu a zároveň se chovalo ohleduplně k prostředí, ve kterém žijeme. Pro obyvatele to znamená jistotu, že město s energiemi nakládá rozumně a s výhledem do budoucna.

Jaký dopad očekává město pro své rozpočty i pro obyvatele Hradce?

Přínos je dvojí – finanční i praktický. Město díky sdílení ušetří miliony korun ročně, ale důležité je i to, že získá větší stabilitu a jistotu. Když víte, odkud vaše energie pochází, můžete ji lépe plánovat, využívat i spravedlivě rozdělit. Úspory pak samozřejmě vracíme tam, kde je lidé nejvíce pocítí – do škol, služeb a veřejného prostoru. Zároveň ukazujeme, že Hradec umí být aktivní a připravený. Tohle není módní experiment, ale rozumná cesta, jak město může fungovat chytře a s odpovědností – a podle mě je to cesta, kterou v příštích letech půjdou i další města.

Text: Zuzana Boučková









