Hradec Králové láká na jedinečné zážitky spojené s válkou roku 1866

Krajina kolem Hradec Králové je už 160 let spojená s jednou z největších bitev 19. století. Rozhodující střet prusko-rakouské války z 3. července 1866 změnil podobu Evropy a dodnes zůstává hluboko zapsán nejen v historii, ale i v samotné krajině

Na bojišti se tehdy střetla pruská armáda s vojsky Rakouského císařství, jehož spojencem bylo Saské království. Rok 2026 proto nabídne mimořádnou příležitost poznat místa bitvy i atmosféru tehdejší doby prostřednictvím rozsáhlých vzpomínkových akcí a turistických cílů, které lze navštěvovat po celý rok.

Chlum - bojiště, muzeum i místo piety

Nejvýznamnějším místem spojeným s bitvou je Chlum u Hradce Králové. Právě zde se odehrály klíčové okamžiky střetu, který definitivně rozhodl o výsledku války mezi Rakouskem a Pruskem.

Návštěvníci zde mohou během celého roku vystoupat na vyhlídkovou věž, projít se po někdejším bojišti nebo od 3. července navštívit modernizované Muzeum války 1866. Součástí areálu je také pietní ossarium a množství pomníků rozesetých po krajině připomínajících padlé vojáky. Právě kombinace autentické krajiny a dochovaných památek činí z Chlumu jedno z nejpůsobivějších historických míst ve střední Evropě.

Hradec Králové připomíná pevnostní minulost

Atmosféru tehdejších událostí doplňuje i samotný Hradec Králové. V Muzeum východních Čech mohou návštěvníci zhlédnout expozici Cesty města, která přibližuje život obyvatel v období bastionové pevnosti až do války roku 1866. Historické centrum města, Velké náměstí nebo okolí někdejších pevnostních hradeb umožňují představit si Hradec Králové jako významnou vojenskou pevnost habsburské monarchie.

Hradec Králové se na dva dny promění v rok 1866

Vyvrcholením letošních vzpomínkových akcí bude program od 3. do 5. července 2026. Pokud chtějí návštěvníci zažít historickou atmosféru přímo v srdci města, připravili organizátoři na pátek a sobotu mimořádně bohatý program plný vojenských přehlídek, koncertů i historických ukázek.

Pátek 3. července: historický trh, koncerty i ohňová show

V pátek se centrum dění přesune na Velké náměstí, kde v 17 hodin odstartuje kulturní program a historický trh.

Návštěvníci se mohou těšit například na vystoupení Kadetů 74. pěšího pluku, kteří ukážou, jak lze historii přibližovat i nejmladší generaci. Večer doplní tematický koncert folkové skupiny Kantoři s programem „Tam u Královýho Hradce“ i vystoupení Orchestru Gustava Broma se zpěvačkou Dashou.

Vyvrcholením pátečního programu bude ve 22 hodin velkolepá ohňová show na koních v podání známé kaskadérské skupiny Štvanci.

Sobota 4. července nabídne vojenské ceremonie i bitvu v Šimkových sadech

Sobotní program návštěvníky doslova přenese do roku 1866. Už od 10 hodin ožije Velké náměstí akcí „Hradecký rynek v roce 1866“. Chybět nebude dobové tržiště, koncerty historických muzik, ukázky vojenských uniforem i civilní módy, jezdectvo nebo dělostřelectvo.

V 15:30 zazní slavnostní zvonění zvonu Augustin a městem projde historické vojsko s muzikami. Na něj naváže velká ceremonie historických jednotek spojená s dekorováním praporů.

V 17 hodin předvedou své jezdecké a vojenské umění „Husaři v roce 1866“ pod vedením kaskadérské skupiny Štvanci. Součástí sobotního programu bude také bohoslužba v Katedrále svatého Ducha od 18:30.

Jedním z vrcholů dne bude od 19 hodin bitevní ukázka „Prušáci u hradeckých bran v roce 1866“ v Šimkových sadech, která nabídne autentický střet v kulisách městského parku s dochovanými pevnostními valy.

Večer zakončí slavnostní open-air koncert Filharmonie Hradec Králové, během něhož zazní Missa sancta č. 1 od Carl Maria von Weber. Ve 22 hodin pak program uzavře velká noční ohňová show na koních skupiny Štvanci.

Neděle na Chlumu - pieta i velká bitevní scéna

Nedělní program se přesune přímo do areálu bojiště na Chlumu. V 11 hodin zde proběhne oficiální pietní akt u Baterie mrtvých. Po celý den budou k vidění promenádní koncerty historických muzik, vystavené kanóny i historické polní ležení, kde návštěvníci uvidí ukázky výcviku, života i přípravy stravy tehdejšího vojska.

Celý třídenní blok vzpomínkových akcí vyvrcholí v 15 hodin monumentální bitevní scénou „Sadowa 1866“, inspirovanou skutečnými historickými událostmi. Rekonstrukce bude zakončena slavnostní ceremonií a dekorováním účastníků.

Rok 2026 tak nabídne jedinečnou možnost zažít historii přímo na místech, kde se před 160 lety rozhodovalo o budoucnosti Evropy.

Více informací na: www.koniggratz1866.eu

Hradec Králové láká na jedinečné zážitky spojené s válkou roku 1866

