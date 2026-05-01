Hory jinak: léto v Areálu Mladé Buky

Jakub Furička řídí Areál Mladé Buky pátým rokem. Původní profesí vedoucí softwarového vývoje vedení celoročního sportovně-zábavního areálu musel převzít téměř ze dne na den. Na strategie svého otce, tehdejšího majitele, rychle navázal. Během několika sezón zanalyzoval potenciál jednotlivých částí areálu a pátou letní sezónu otevírá s jasnou vizí a investicemi, které mají Mladé Buky výrazně posunout.

O tom, co nového čeká letos v létě v Mladých Bucích jsme si povídali s Jakubem Furičkou, jednatelem a spolumajitelem areálu.

Netajíte se tím, že do vylepšení areálu investujete každoročně. Co bude letos tou největší novinkou?
Nejvíc novinek bude na naše letní hosty čekat v herním areálu Hříčky. Ten se v uplynulých letech příliš neměnil, protože jsme delší dobu přemýšleli nad celkovou koncepcí. A teď nastal čas vše realizovat.

Na co konkrétně se v Hříčkách mohou děti i dospělí těšit?
Před startem letní sezóny jsme tu postavili hned několik novinek jako třeba obří zastíněné pískoviště s takovým velkým „staveništěm“ uprostřed. Děti si tu ve stínu mohou pomocí kladek a kyblíčků přesypávat písek do různých částí atrakce, což je velká zábava. Přímo vedle pískoviště máme kaskádu stolů, jimiž protéká voda a otáčí mlýnky. Kromě oblíbeného cákání vodou sem mohou děti přesypávat písek, který pak voda odplavuje. Často je to hra i na hodiny.

Přiblížíte nám víc v detailu i další novinky Hříček?
Máme dvě nové prolézačky – jednu přízemní, pro menší děti a pak velikou vícepatrovou pro ty větší nebo spíš zdatnější „horolezce“. Dá se z ní vyjet tobogánem nebo menší skluzavkou, takže se na ní vyřádí děti různého věku. A do třetice je tu lanová cesta. Třicet metrů žebříků, provazů a překážek je zkouškou rovnováhy nejen pro děti, ale kolikrát i výzvou pro dospělého.

A co dospělí návštěvníci?
Myslíme samozřejmě i na ně. Asi hlavně maminky ocení novou síť cest komfortních pro kočárky po celém areálu. Máme nové stoly a lehátka pro chvilky odpočinku. A není to všechno, ještě než letní sezóna skončí, pustíme se do dalších úprav a vylepšení.

Proč nerealizujete všechno najednou?
Těch novinek, které plánujeme, je opravdu hodně. Takže nebylo možné je všechny připravit během měsíce mezi koncem zimní a začátkem letní sezóny. Navíc rádi bychom už v babím létě ukázali, na co se mohou v Hříčkách lidé těšit příští rok.

Budou Hříčky jedinou investicí na letošní léto?
Rozhodně ne, investujeme pravidelně do všech částí areálu. Poslední roky jsme hlavně plánovali, teď realizujeme – a tenhle rytmus chceme udržet každý rok. To je vidět třeba na trailech, které jsme dva roky zpět postavili, vloni je vylepšili a letos jsme se věnovali výjezdové trati. Ale zpět k Hříčkám. Ty na svou chvíli několik let čekaly a nové atrakce si opravdu zasloužily.

Hříčky jsme zmínili, na co dalšího pozvete hosty letos v létě?
Naší letní stálicí je bobová dráha. Kilometr a půl dlouhá s fantastickým výhledem na krkonošské hřebeny. Možná není primárním důvodem, proč se k nám rozhodnete jet, většina návštěvníků jí ale miluje a pravidelně se na ní vrací. Bobovka je prostě osvědčená klasika. Ta naše má navíc robustní boby s pevnými zády, takže jízda na ní je bezpečná.

A co Bike Buky? Tahle atrakce asi láká trochu jiné zákazníky…
Obliba trailů rok od roku roste, proto jsme do tratí poslední dvě sezóny hodně investovali. Věnovali jsme se kvalitní údržbě stávajících tratí, traily prošly reshapem, aby každý skok ideálně seděl, a na letošní léto jsme udělali nový, pevný povrch pod vlekem, což zaručí výrazně komfortnější výjezd.

Je vidět, že letos v létě překvapíte i ty, kdo jsou u vás v Bucích „jako doma“. Nechcete už teď zmínit třeba i nějakou novinku na příští zimu?
Tak ta je přímo nahoře na vrcholku areálu. Není to silo, ale obří, sto metrů dlouhá hromada sněhu schovaná pod speciální plachtou, která umožní jeho skladování až do zimy. Až tu dvanáct metrů vysokou kupu rozhrneme, bude na celé sjezdovce asi půlmetr sněhu. Díky tomu nebudeme závislí na počasí a na tom, kdy napadne první sníh nebo začne mrznout. Lyžaři se u nás mohou postavit na sjezdovku a udělat první oblouky dřív. Takže u nás letos zimní sezóna začne brzy a bude to zábava, stejně jako v létě!

Na co se těšit v Mladých Bucích?

  • Dětský herní park Hříčky se zastíněným pískovištěm, novými vodními atrakcemi a několikapatrovými prolézačkami
  • Bobovka – nejdelší v Krkonoších, navíc s unikátními výhledy na okolní panoramata hor
  • Bike Buky – traily pro začátečníky i pokročilé, letos s novým povrchem pod vlekem
  • Pekárna Breadlove prošla před létem rozšířením a novinkou, kterou musíte ochutnat je skvělý čokoládový uzel

Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

Komerční sdělení
Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

Malebné městečko Rožmberk nad Vltavou se rozkládá na obou březích Vltavy lemovaných romantickou krajinou skalních výchozů a hlubokých lesů. Celkový obraz dokresluje Rožmberský hrad, Horní zámek a věž...

V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Komerční sdělení
V Praze se píše nová historie evropského mezinárodního vzdělávání

Praha se stává centrem evropského AP vzdělávání. Ve Strahovském klášteře se setká 200 zástupců škol z 18 zemí a vzniká European Association of AP Schools, která propojuje školy a posiluje mezinárodní...

Pojez fest v Dolních Vítkovicích nabídne 9. května gastro show a koncerty

Komerční sdělení

Festival, který patří mezi nejvýraznější gastronomické akce na severní Moravě a ve Slezsku, sází především na pestrou nabídku jídla. Návštěvníci se mohou těšit na desítky stánků a food trucků s...

Kvůli těmto závinům lidé pátrají po pokladu. Důvod překvapí!

Komerční sdělení
Kvůli těmto závinům lidé pátrají po pokladu. Důvod překvapí!

V některých závinech se ukrývá něco, co promění obyčejný nákup v malý hon za pokladem. Značka Exelsior spustila soutěž Zlatý tiket, která spojuje radost z objevování s možností získat výjimečný...

Plzeňský kraj znovu podpoří záchranu srnčat při sečení polí

Komerční sdělení
Hejtman Farhan jako dobrovolník při senosečích

Plzeňský kraj i letos finančně podpoří spolek Stop sečení srnčat – Plzeňsko, který pomáhá chránit mláďata volně žijící zvěře při jarní a letní senoseči. Ta začíná už na konci dubna a trvá přibližně...

Pec volá: Zažijte horské léto bez limitů

Hledáte cíl pro rodinnou dovolenou, kde se děti zabaví a vy si vyčistíte hlavu? Pec pod Sněžkou láká na novou kuličkovou dráhu, nekonečné výhledy i klidné večery na hřebenech. S VýLETNÍ sezónkou...

1. května 2026

Tajný tip na léto: Hotel Rajská zahrada v Novém Městě

Hledáte ideální místo pro letní dovolenou, kde si opravdu odpočinete od běžného pracovního shonu a přitom nebudete muset cestovat stovky kilometrů do zahraničí? Nové Město nad Metují i jeho okolí...

1. května 2026

Léto na Dolní Moravě: Hory, voda a kuličkový svět

Dolní Morava otevírá novou kapitolu letních dobrodružství. Místo, které milujete pro jeho adrenalin a výhledy, se letos promění v oázu, kde horský vzduch voní bylinkami z wellness a dětský smích se...

1. května 2026

Minieuroland – zahrada, do které se zamilujete

mapa dojezdu

Minieuroland v Kłodzku je výjimečné místo, které spojuje park miniatur, rozsáhlou květinovou zahradu a zóny se zvířaty do jedinečného prostoru pro odpočinek i objevování světa.

1. května 2026

Letní tipy na výlety po Královéhradeckém kraji

Navštivte krásná místa Královéhradeckého kraje tam, kde se skalní labyrinty setkávají s mystikou zapomenutých kaplí a novými cestami kolem východočeského moře.

1. května 2026

Malá Úpa: Krkonoše, kde věci dávají smysl

Malá Úpa - léto

Tady nejsou atrakce. A právě proto se sem vracíte.

1. května 2026

Hory jinak: léto v Areálu Mladé Buky

Jakub Furička řídí Areál Mladé Buky pátým rokem. Původní profesí vedoucí softwarového vývoje vedení celoročního sportovně-zábavního areálu musel převzít téměř ze dne na den. Na strategie svého otce,...

1. května 2026

Z českých kopců až ke světovým vrcholům

Radek Jaroš patří mezi nejvýraznější české horolezce a je prvním Čechem, který vystoupil na všech čtrnáct osmitisícovek světa bez použití kyslíku. Přestože má za sebou ty nejvyšší hory planety,...

1. května 2026

Krkonošská pivní stezka: Cesta, která má chuť

Letní Krkonoše

Vydejte se na jedinou vysokohorskou pivní stezku v Evropě. Čeká vás 80 kilometrů tras a osm poctivých minipivovarů. Letos se navíc stezka rozrostla o západní část hor.

1. května 2026

Pohodové léto v Říčkách: hory, které vás překvapí

Že je synonymem hor sníh a lyže? Už dávno ne. Kdo jednou zažije léto v Říčkách v Orlických horách, ví, že právě tady má letní horská dovolená úplně jiný rozměr. Čerstvý vzduch, příjemné teploty,...

1. května 2026

Pojeďte do Vrchlabí – tam, kde začínají Krkonoše

Náměstí

Čas dovolených pobízí vyrazit někam, kde povívá čerstvý vánek a hory i průzračné bystřiny jsou na dosah ruky. Kde se po túře nebo sportovním výkonu dobře najíte a i v případě nepříznivého počasí máte...

1. května 2026

V předhůří Šumavy na řece Otavě najdete krásné město Horažďovice

Komerční sdělení
Zámek Horažďovice

Proč strávit dovolenou v našem městě?

1. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.