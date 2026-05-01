Hory jinak: léto v Areálu Mladé Buky

O tom, co nového čeká letos v létě v Mladých Bucích jsme si povídali s Jakubem Furičkou, jednatelem a spolumajitelem areálu.
Netajíte se tím, že do vylepšení areálu investujete každoročně. Co bude letos tou největší novinkou?
Nejvíc novinek bude na naše letní hosty čekat v herním areálu Hříčky. Ten se v uplynulých letech příliš neměnil, protože jsme delší dobu přemýšleli nad celkovou koncepcí. A teď nastal čas vše realizovat.
Na co konkrétně se v Hříčkách mohou děti i dospělí těšit?
Před startem letní sezóny jsme tu postavili hned několik novinek jako třeba obří zastíněné pískoviště s takovým velkým „staveništěm“ uprostřed. Děti si tu ve stínu mohou pomocí kladek a kyblíčků přesypávat písek do různých částí atrakce, což je velká zábava. Přímo vedle pískoviště máme kaskádu stolů, jimiž protéká voda a otáčí mlýnky. Kromě oblíbeného cákání vodou sem mohou děti přesypávat písek, který pak voda odplavuje. Často je to hra i na hodiny.
Přiblížíte nám víc v detailu i další novinky Hříček?
Máme dvě nové prolézačky – jednu přízemní, pro menší děti a pak velikou vícepatrovou pro ty větší nebo spíš zdatnější „horolezce“. Dá se z ní vyjet tobogánem nebo menší skluzavkou, takže se na ní vyřádí děti různého věku. A do třetice je tu lanová cesta. Třicet metrů žebříků, provazů a překážek je zkouškou rovnováhy nejen pro děti, ale kolikrát i výzvou pro dospělého.
A co dospělí návštěvníci?
Myslíme samozřejmě i na ně. Asi hlavně maminky ocení novou síť cest komfortních pro kočárky po celém areálu. Máme nové stoly a lehátka pro chvilky odpočinku. A není to všechno, ještě než letní sezóna skončí, pustíme se do dalších úprav a vylepšení.
Proč nerealizujete všechno najednou?
Těch novinek, které plánujeme, je opravdu hodně. Takže nebylo možné je všechny připravit během měsíce mezi koncem zimní a začátkem letní sezóny. Navíc rádi bychom už v babím létě ukázali, na co se mohou v Hříčkách lidé těšit příští rok.
Budou Hříčky jedinou investicí na letošní léto?
Rozhodně ne, investujeme pravidelně do všech částí areálu. Poslední roky jsme hlavně plánovali, teď realizujeme – a tenhle rytmus chceme udržet každý rok. To je vidět třeba na trailech, které jsme dva roky zpět postavili, vloni je vylepšili a letos jsme se věnovali výjezdové trati. Ale zpět k Hříčkám. Ty na svou chvíli několik let čekaly a nové atrakce si opravdu zasloužily.
Hříčky jsme zmínili, na co dalšího pozvete hosty letos v létě?
Naší letní stálicí je bobová dráha. Kilometr a půl dlouhá s fantastickým výhledem na krkonošské hřebeny. Možná není primárním důvodem, proč se k nám rozhodnete jet, většina návštěvníků jí ale miluje a pravidelně se na ní vrací. Bobovka je prostě osvědčená klasika. Ta naše má navíc robustní boby s pevnými zády, takže jízda na ní je bezpečná.
A co Bike Buky? Tahle atrakce asi láká trochu jiné zákazníky…
Obliba trailů rok od roku roste, proto jsme do tratí poslední dvě sezóny hodně investovali. Věnovali jsme se kvalitní údržbě stávajících tratí, traily prošly reshapem, aby každý skok ideálně seděl, a na letošní léto jsme udělali nový, pevný povrch pod vlekem, což zaručí výrazně komfortnější výjezd.
Je vidět, že letos v létě překvapíte i ty, kdo jsou u vás v Bucích „jako doma“. Nechcete už teď zmínit třeba i nějakou novinku na příští zimu?
Tak ta je přímo nahoře na vrcholku areálu. Není to silo, ale obří, sto metrů dlouhá hromada sněhu schovaná pod speciální plachtou, která umožní jeho skladování až do zimy. Až tu dvanáct metrů vysokou kupu rozhrneme, bude na celé sjezdovce asi půlmetr sněhu. Díky tomu nebudeme závislí na počasí a na tom, kdy napadne první sníh nebo začne mrznout. Lyžaři se u nás mohou postavit na sjezdovku a udělat první oblouky dřív. Takže u nás letos zimní sezóna začne brzy a bude to zábava, stejně jako v létě!
Na co se těšit v Mladých Bucích?
- Dětský herní park Hříčky se zastíněným pískovištěm, novými vodními atrakcemi a několikapatrovými prolézačkami
- Bobovka – nejdelší v Krkonoších, navíc s unikátními výhledy na okolní panoramata hor
- Bike Buky – traily pro začátečníky i pokročilé, letos s novým povrchem pod vlekem
- Pekárna Breadlove prošla před létem rozšířením a novinkou, kterou musíte ochutnat je skvělý čokoládový uzel
Naplánujte si svoji návštěvu na www.mladebuky.cz