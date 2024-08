Historická pevnost Josefov bude opět hostit Gladiator Race

Gladiator Race v Josefově je známý svou náročnou tratí, která vede skrz historické pevnostní město na soutoku Labe a Metuje. Účastníci se mohou těšit na unikátní prostředí, které nabídne mohutné hradební valy, obranné příkopy, tajemné podzemní chodby, srázy a říční koryta.

Nabitý zde bude také samotný program. Josefov nabídne pro ty nejodolnější závod MAXIMUS, který se skládá ze tří dílčích závodů, ty se konají v rozmezí 48 hodin. Program celého sportovního víkendu zahájí noční závod NIGHT, ten měří přes tři kilometry a obsahuje 15 těžkých překážek. Následně bude na programu také klasický závod ORIGINAL, šestikilometrová trať obsahuje přes 30 překážek. Pro ty nejvytrvalejší je připraven MAX měřící 12 kilometrů a obsahující přes 40 překážek.

Závodníci budou muset překonat různé fyzické i psychické výzvy, včetně lezení po stěnách, plazení pod ostnatým drátem, přeskakování příkopů a mnoho dalšího. Historické kulisy pevnosti Josefov dodávají závodu jedinečnou atmosféru, která kombinuje adrenalinový zážitek s fascinující historií tohoto místa.

Závodu se mohou zúčastnit i úplní amatéři či hobby běžci a to v kategorii FUN, ve které nejde o čas, ale o účast. Všichni účastníci závodu dostanou v cíli finisherskou medaili a bohatý předstatrtovní balíček.

Josefov je také zastávkou, kde si na své přijdou zvířecí mazlíčci. Ve speciální kategorii DOG můžou závodníci se svým čtyřnohým parťákem absolvovat tři kilometry plné překážek.

Připraveny jsou také dvě kategorie dětských závodů jednotlivců. V prvním závodě KIDS I. změří síly chlapci a dívky od 6 do 9 let na trase dlouhé přes jeden kilometr a čeká je řada překážek. Druhý závod KIDS II. je pro věkovou kategorii 10 až 15 let, měří přes dva kilometry a obsahuje 12 překážek. Děti bez věkového omezení si mohou s doprovodem rodičů vyzkoušet závod FAMILY.

Registrace na závod je již otevřena a zájemci se mohou přihlásit online na oficiálních stránkách Gladiator Race. Startovné se liší podle termínu uskutečnění registrace a kategorie závodu. Pro registrované účastníky je připraven originální dárek, startovní balíček, občerstvení po závodě a medaile Gladiator Race 2024.

TERMÍN: 31. 8. – 1. 9. 2024

MÍSTO: město Josefov