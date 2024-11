GLADIATOR RACE FINAL Stříbrný rybník: Poslední závod sezony 2024

Komfortní zázemí pro závodníky

Organizátoři se postarali o pohodlí závodníků i v chladnějším období. Pro všechny účastníky budou k dispozici vyhřívané prostory a teplé sprchy, které zajistí příjemné zázemí po závodě. Navíc pro závodníky bude připravena vánoční cílová občerstvovací stanice, kde si kromě tradičního iontového nápoje mohou pochutnat na vánočce nebo si vychutnat svařené víno.

Překážkový závod GLADIATOR RACE FINAL

Hlavní závod GLADIATOR RACE FINAL bude mít trasu o délce 6+ km a bude se skládat z 36 překážek, které prověří fyzickou i psychickou odolnost závodníků. Tento závod bude zároveň i poslední výzvou sezony, která rozhodne o držitelích PRIMUS PALUS 2024 - závodníci, kteří absolvovali všech 11 lokalit v roce 2024. Kromě hlavního závodu se o víkendu odehrají i další zajímavé závody, které obohatí celkovou atmosféru akce.

Noční závod a závod pro děti

V sobotu 30. listopadu 2024 se zároveň uskuteční závod NIGHT, který bude mít délku přibližně 3 km a nabídne závodníkům 25 překážek. Tato noční verze závodu přinese závodníkům kromě adrenalinu také jedinečný zážitek pod nočním nebem a díky své kratší vzdálenosti je to i ideální způsob, jak s překážkovým sportem začít. Ráno toho dne se pak odehrají dětské závody KIDS II (10-15 let), KIDS I (6-9 let) a FAMILY (bez omezení v doprovodu rodičů), které dávají šanci mladším závodníkům poměřit síly na zkrácených trasách a s přiměřenými překážkami.

Závod OCRC pro dvojice člověk + pes

V neděli 1. prosince 2024 se můžete těšit na OCRC závod, určený pro dvojice člověk + pes. Tento originální závod nabídne skvělou zábavu pro všechny, kteří rádi závodí se svými čtyřnohými parťáky, chtějí si užít skvělý den v přírodě a zažít něco netradičního.

Závod v maskách a soutěž o startovné na rok 2025

Speciální atmosféru letošního finále dodají masky! Každý účastník může obléknout originální kostým a podílet se na soutěži o startovné na závod dle svého výběru v sezoně 2025. Stačí poslat fotografii ze závodu organizátorům, a máte šanci na výhru! Soutěž bude zveřejněna na FB pořadatele po závodě.

Speciální ocenění PRIMUS PALUS

PRIMUS PALUS je ocenění pro závodníky, kteří v roce 2025 absolvují všech 11 lokalit celé série GLADIATOR RACE. Tito odvážní závodníci si budou moci odnést speciální trofej v podobě štítu, do kterého si zasadí všechny medaile za rok 2024, navíc budou mít vyhrazen speciální doběhový koridor, kde symbolicky zazvoní na zvon a ukončí tak svoji cestu sezonou 2024.

GLADIATOR RACE FINAL na Stříbrném rybníku v Hradci Králové se tedy stane nejen náročným sportovním zážitkem, ale i místem plným zábavy, vánoční atmosféry a překvapení. Přijďte se rozloučit se závodní sezonou 2024, užít si adrenalinový závod a možná i vyhrát spoustu skvělých cen!

www.gladiatorrace.cz