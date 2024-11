Francie a Black Friday v Auparku

Přijďte proto 22.–23. 11. do OC Aupark a zažijte kousek lahodné Francie, po kterém bude následovat akční BLACK FRIDAY.

Harmonogram à la Francie

Je čas na kabát a baret, na sklenku vína a francouzské sýry, na tradiční cibulačku s krutonky, na paštiky s bagetkou. Zkrátka čas na delikatesy a trochu té francouzské kultury. Abyste však stihli všechny body programu, které pro vás Aupark chystá v rámci Francouzských trhů, chopte se diáře a napište si stručný přehled.

Pátek 22. 11.

Francouzské trhy od 9 do 19 hod.

Vystoupení Chantal Poullain v 15:30 hod.

Sobota 23. 11.

Francouzské trhy od 9 do 19 hod.

Kuchařská show: Honza Řepa v 11, 14 a 16 hod s ochutnávkou francouzského menu zdarma.

Voilà, Francie volá

V pátek 22. 11. otevřou trhovci své stánky na auparčí ploše již v 9 hod. a budou s vámi do 19 hod. Díky široké škále nabídky seženete v Auparku nejrůznější speciality jako lanýže, aromatické sýry, výrazné uzeniny, paštiky, foie gras nebo francouzské víno.

V 15:30 vám ke gastronomickým zážitkům řekne pár slov herečka Chantal Poullain, od níž uslyšíte i francouzské šansony.

V sobotu 23. 11. se koná vyhlášená KUCHAŘSKÁ SHOW S HONZOU ŘEPOU. 👌 Nenechte si ujít výstupy v 11, 14 a 16 hod. Honza vám totiž představí dokonalou francouzskou cibulačku se sýrem a krutonky nebo pečené kachní prso podávané s pyré z pečených brambor, marinovaným fenyklem a bordeaux vinnou omáčkou.

Black Friday (W)AUparku se blíží

Opět na vás čeká obří slevová záležitost – Black Friday se slevami napříč appkou + auparčími obchody. O slevách a konkrétních obchodech se dozvíte včas. Už teď ale můžete spřádat plány na výhodné nákupy.

Od 22. do 30. 11. navíc pojede AKČNÍ HRA v appce Aupark Hradec. Jaká jsou pravidla? Stačí skenovat účtenky (za 1 účtenku získáte v appce 10 bodů a jakmile budete mít na kontě 10 bodů, jdete do hry). Třeba vyhrajete parádní vysavač Dyson právě vy!

Co dalšího je ve hře? Skvělé iPady, SodaStream, powerbanky nebo vstup do luxusního spa SALORI v Hradci Králové. Dál soutěžíte o poukázky do obchodů – Alpine Pro, KFC a taky o vouchery Auparku nebo balíčky DM.

Sbírejte body za nákupy a proměňte je v soutěžní losy. Jakmile vstoupíte do hry, setřete políčka losu a mrkněte, zda vyhráváte svou oblíbenou cenu.