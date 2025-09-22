ESAB Vamberk vyrábí dráty, které drží svět pohromadě

Ve východočeském Vamberku se už skoro 90 let vyrábějí svařovací dráty, bez nichž by se neobešla auta, mosty ani mnohé stavby po celém světě. Závod firmy ESAB si přitom zachovává svou atmosféru a v letošním roce rozšířila benefity pro své zaměstnance.

ESAB Vamberk vyrábí dráty, které drží svět pohromadě

Když se v roce 1938 ve Vamberku rozjela výroba svařovacích materiálů, nikdo netušil, že právě zde vznikne závod s globálním dosahem. Od té doby prošel svět mnoha změnami, technologie se vyvíjely, ale podstata zůstala stejná: vamberecký závod vyrábí materiály, které drží konstrukce pohromadě. Bez drátů ze zdejší výroby by nevznikly mosty, tlakové nádoby nebo třeba nerezové pivní sudy.

Dnes patří závod k důležitým členům světové skupiny ESAB, je největší výrobní jednotkou svařovacích drátů na světě. Jeho výrobky se používají v energetice, petrochemii i stavebnictví a vydrží obrovské zatížení. Jedním z projektů, na kterém se produkty podílely, byla stavba Burdž Chalífy v Dubaji. Přestože závod dodává své výrobky globálně, v provozu si zachovává lokální a přátelskou atmosféru, kde lidé znají své kolegy a mají možnost se podílet na různých interních projektech.

Tradiční výroba ocelových svařovacích drátů se v posledních letech rozšířila o výrobu hliníkových drátů. Příprava trvala mnoho měsíců, zahrnovala různé testování a ověřování. Nový materiál dnes nachází uplatnění například v automobilovém a leteckém průmyslu, obecně všude tam, kde je potřeba spojovat nebo opravovat hliníkové materiály a jejich slitiny. Vamberecký tým se nyní soustředí na ladění výroby, testování surovin a hledání nejefektivnějších způsobů výroby, aby procesy splňovaly nejen nároky zákazníků, ale i přísnou evropskou legislativu,“ říká personální manažerka firmy ESAB Vamberk Gabriela Tóthová.

Za technologiemi stojí lidé. Počet zaměstnanců je stabilní, fluktuace je velmi nízká a volné pozice se otevírají podle potřeb výroby nebo při doplňování týmů. Firma aktuálně hledá nové operátory i „šikovné ručičky“, které doplní stávající kolektiv. Volné pozice jsou zveřejněné na www.esabvamberk.cz/volne-pozice.

Nově je ESAB také aktivní na sociálních sítích – na Facebooku i LinkedInu – kde sdílí informace o pracovních příležitostech a aktivitách závodu.

Součástí práce ve firmě jsou i benefity. K tradičním výhodám, jako jsou benefitní karty, dotované stravování a finanční jubilea, přibyly nově služby, které usnadňují život zaměstnancům i jejich rodinám. Například portál uLékaře.cz umožňuje konzultace s lékaři online a podle potřeby vyhledá odborníka, který doporučí další kroky. Mobilní aplikace Jobka zase usnadňuje komunikaci a postupně doplňuje moduly pro sdílení informací, plánování směn či interní aktuality.

Závod dbá i na každodenní prostředí a spokojenost lidí. Zaměstnanci se pravidelně zapojují svými návrhy do drobných lokálních projektů, které zlepšují pracovní podmínky a zvyšují komfort výroby. Tým se například podílí na úpravách výrobních linek, zajištění bezpečnostních standardů i testování nových procesů, aby práce byla efektivní a bezpečná.

Firemní kultura je další součástí života v ESABu. V září probíhají ve všech pobočkách po světě oslavy firemních hodnot a ve Vamberku je jejich součástí týden české kuchyně, obědy a večeře pro zaměstnance zdarma.

Vamberecký závod je místem, kde se tradice setkává s inovacemi, a kde jsou lidé součástí každého kroku výroby. Od první dávky svařovacích drátů až po novou výrobu hliníkových materiálů tu platí jednoduché pravidlo – spolehlivost výrobků a spokojenost zaměstnanců jdou ruku v ruce.

www.esabvamberk.cz

22. září 2025

ESAB Vamberk vyrábí dráty, které drží svět pohromadě

