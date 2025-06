ESAB spojuje nejen generace. Drží toho pohromadě víc

Psal se rok 1938, když se ve východočeském Vamberku rozjela výroba svařovacích materiálů. Od té doby se změnil svět i technologie, ale podstata zůstala: místní továrna vyrábí to, co drží vše pohromadě. Nejsou to věci, které běžně vidíte – ale bez nich by nejezdila auta, nestály by mrakodrapy a z pivních sudů by nebylo co čepovat. Vamberecký závod firmy ESAB dodává přídavné svařovací materiály do celého světa – a to už 86 let.

Výrobky z Vamberka spojují části mostů, tlakové nádoby i konstrukce, které odolají i mořské hloubce. Najdete je v energetice, petrochemii nebo třeba ve slavném mrakodrapu Burdž Chalífa. Ale i v obyčejném sudu s pivem. „Naše výrobky možná nejsou vidět, ale jsou všude kolem nás. A zákazníci chtějí to nejlepší – kvalitu, bezpečnost, spolehlivost. My jim to dodáváme,“ říká Gabriela Tóthová, personální manažerka závodu.

Připomínka historie, vstříc budoucnosti

Minulé roky byly pro vamberecký ESAB plný výzev, ale také úspěchů. Před dvěma lety si firma připomněla 85 let existence a 30 let pod značkou ESAB. Oslavy měly dvě podoby – veřejnou akci s kulturním programem, kterou navštívilo 1 400 lidí, a vděčné poděkování zaměstnancům v podobě týdne českých specialit v závodní jídelně. „Byl to krásný moment propojení minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Vzpomínky, příběhy, radost. Přesně to, co dělá naši firmu lidskou,“ vzpomíná Tóthová.

Ale ESAB není jen o historii. Rok 2024 zahájila firma novinkou, na kterou je právem hrdá – spuštěním zkušební výroby hliníkového svařovacího drátu. Vývoj trval měsíce a stál hodně úsilí. Dnes však vamberecký závod dokáže vyrábět materiál, který rozšiřuje možnosti použití například v automobilovém a leteckém průmyslu. „Je to výsledek týmové práce, odvahy a technické zdatnosti. A důkaz, že jdeme stále dopředu,“ dodává Tóthová.

Závod zároveň čelí vysokým požadavkům zákazníků i přísné evropské legislativě – ať už jde o kvalitu surovin, ekologii nebo bezpečnost celého procesu. To vše v kombinaci s proměnlivým ekonomickým prostředím klade velké nároky na stabilitu a inovaci. Vamberecký tým ale obstál. Dokonce nabírá nové zaměstnance.

Skoro devadesát let zkušeností, globální dosah a chuť stále zkoušet nové věci – to je dnešní ESAB ve Vamberku. Firma, kde se potkává tradice s budoucností. A kde svařování není jen technologií, ale i symbolem propojení. Více informací najdete na www.esabvamberk.cz.