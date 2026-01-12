Chirurgie cévní i estetická

Klinika Surgimed se specializuje na všeobecnou chirurgii i na dermatologii. Její součástí je laserové centrum s moderním přístrojovým vybavením. Najdete ji v Rychnově nad Kněžnou, Hradci Králové a Náchodě.

Surgimed klinika pro zdraví i krásu | foto: Surgimed s.r.o.

Chirurgický výkon je někdy jedinou možností léčby, jindy je součástí další terapie. Na klinice nabízí široké spektrum zákroků, například odstraňování kožních znamének, jizev, podkožních útvarů jako jsou pihy, névy či lipomy, dále vyšetření a léčbu nezhoubných onemocnění konečníku, třeba hemoroidů, prasklin či píštěle, ošetření zarůstajících nehtů, léčbu zánětlivých onemocnění kůže jako jsou abscesy, hnisání, záněty či furunkly. Včetně léčby chronických ran typu bércové vředy metodou vlhkého hojení. Vyšetření a léčba bolestí břicha včetně diagnostiky náhlých příhod břišních, kupříkladu zánětu slepého střeva. Léčí také pohybový aparát včetně zlomenin, na starost má operace kýl, žlučníku, křečových žil, hemoroidů. Výkon provádíme i v režimu jednodenní chirurgie.

Cévní chirurgie poskytuje bohaté spektrum péče o pacienty s onemocněním tepen a žil. Léčí se tu s tepennými uzávěry, ischemickou chorobou dolních končetin, onemocněním aorty včetně výdutí. Pomůže i s drobnými obtížemi, jako jsou neestetické žilky na dolních končetinách, popraskané v obličeji či hemangiomy.

Současní kliniky je i centrum pro léčbu křečových žil včetně jejích komplikací. Při léčbě se používají metody miniinvazivní i klasické chirurgické. Klasické spočívají v odstranění postižených žil, většinou v krátké celkové anestezii. Mininvazivní jsou šetrnější, nemusí být v celkové anestezii a mají výrazně kratší pracovní neschopnost. Mezi miniinvazivní zákroky se řadí operace laserem, radiofrekvenční výkon, ošetření lepidlem či Clariveinem. Miniinvazivní zákroky lze provést i v lokální anestézii, kdy pacient odchází po výkonu do domácího ošetřování.

OMLAZENÍ I LIPOSUKCE

Estetická chirurgie je další ze specializací, nejčastější jsou plastiky očních víček, ať už klasickou chirurgickou metodou, nebo neinvazivní blefaroplastikou, při níž se část tkáně odpaří. Dále nabízí omlazení pleti, korekci vrásek botoxem, kyselinou hyaluronovou nebo laserem a odstraňují tetování. K celkovému omlazení obličeje nebo korekci vrásek je možné podstoupit lifting obličeje nitěmi. Při plasmaliftingu se používá vlastní plasma nebo v kombinaci s kyselinou hyaluronovou. K formování postavy je tu injekční lipolýza nebo laserová liposukce.

Laserové centrum, součást kliniky, je vybavené moderními přístroji. Každý zákrok většinou vyžaduje pro co nejlepší výsledek speciální laser. Jde třeba o hloubkové ošetření včetně odstranění ,,ohně“ v obličeji nebo znamének a jizev. Někdy je vhodná i kombinace, například při ošetření akné.

Novinkou je mikrojehličková radiofrekvence EndyMed 3DEEP. Tato metoda ošetření je vhodná k omlazení pleti, „vypínání“ obličeje a redukci vrásek. Velmi efektivní je pro redukci celulitidy a formování postavy.

Jaký zákrok je vhodný, posoudí lékaři při konzultaci. Někdy je to chirurgická metoda, někdy laser nebo ošetření plasmou. Při tom slouží speciální přístroj, jímž lze - šetrně a efektivně - provést nechirurgické plastiky víček nebo korekce vrásek.

Klinika má i vlastního dermatologa. Kromě léčby kožních onemocnění klinika nabízí vyšetření znamének, včetně vyšetření celotělovým scannerem Fotofinder s umělou inteligencí. Metoda je velmi účinná při diagnostice a léčbě rakoviny kůže. Užitím umělé inteligence se zvyšuje záchyt podezřelých znamének, rakovinné bujení lze zachytit v časném stádiu a včas zahájit účinnou léčbu. Bližší informace jsou na webu www.surgimed.cz včetně on-line poptávkového formuláře.

