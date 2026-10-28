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Cena Makropulos je pro nás ctí i závazkem

Komerční sdělení
Cena Makropulos je pro nás ctí i závazkem

Cena Makropulos je pro nás ctí i závazkem | foto: Obecný zájem, o.s.

Cena Makropulos je pro nás ctí i závazkem
Cena Makropulos je pro nás ctí i závazkem
Cena Makropulos je pro nás ctí i závazkem
Cena Makropulos je pro nás ctí i závazkem
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Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

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Obecný zájem, z,ú. Získal prestižní cenu Makropulos, významné ocenění za smysluplnou práci, lidský přístup a rozvoj péče v regionu. „Je to pro nás velká čest i závazek do dalších let“ říká Mgr. Iveta Brzková, ředitelka.

Rok, který nás posunul dál.

Uplynulých dvanáct měsíců patří bezpochyby k nejvýznamnějším obdobím v historii Obecného zájmu. Nejde přitom jen o počet nových služeb, ocenění nebo dosažených milníků. Za každým z nich stojí konkrétní lidé, stovky hodin práce, odvaha pustit se do nových věcí, a především naše společná snaha nabídnout klientům péči, na kterou se mohou skutečně spolehnout.

Pomyslným vyvrcholením tohoto mimořádného období se pro nás stalo získání Ceny Makropulos Ministerstva zdravotnictví. Je to ocenění, kterého si nesmírně vážíme. Přijímáme ho s obrovskou radostí, ale především s pokorou a vděčností.

Pro nás není Cena Makropulos jen slavnostním okamžikem nebo dalším oceněním do naší historie. Vnímáme ji jako uznání smysluplnosti práce, kterou se každý den snažíme dělat na co nejvyšší úrovni. Je potvrzením, že cesta, kterou jsme si zvolili, má smysl, a zároveň obrovskou motivací pokračovat dál.

Cena Makropulos je pro nás ctí i závazkem

Rok velkých změn, a ještě větších příležitostí

Když se ohlédneme za posledními dvanácti měsíci, sami si uvědomujeme, kolik zásadních věcí se nám během tak krátké doby podařilo.

Jedním z prvních mimořádných okamžiků bylo ocenění naší ředitelky Mgr. Bc. Ivety Brzkové Cenou osobnosti sociálních služeb Královéhradeckého kraje.

Toto ocenění jsme od začátku nevnímali pouze jako osobní úspěch naší ředitelky, ale také jako uznání práce celého Obecného zájmu. Za našimi výsledky totiž vždy stojí společné úsilí mnoha lidí. Velmi si však vážíme toho, že byla oceněna právě práce člověka, který dlouhodobě udává směr naší organizaci, přichází s novými myšlenkami a společně s ostatními je dokáže proměňovat ve skutečné služby pro lidi, kteří je potřebují.

Dalším obrovským krokem bylo otevření našeho Denního stacionáře v Hořiněvsi, který 1. listopadu 2026 oslaví první rok svého fungování.

Podařilo se nám vytvořit místo, které není pouze další sociální službou. Je místem setkávání, bezpečí, aktivizace a podpory. Naši klienti zde mohou smysluplně trávit svůj čas a jejich rodiny získávají jistotu, že je o jejich blízké dobře postaráno.

Právě podobné projekty ukazují, jakým směrem chceme Obecný zájem dál rozvíjet. Nechceme poskytovat pouze jednotlivé, na sobě nezávislé služby. Naším cílem je vytvářet provázanou a komplexní péči, která dokáže reagovat na skutečné potřeby klientů a jejich rodin.

A právě proto pro nás byl dalším zásadním milníkem vstup do oblasti terénní domácí zdravotní péče.

Domácí zdravotní péče – jeden z našich největších úspěchů

Získání pověření pro poskytování terénní zdravotní péče považujeme za jeden z nejvýznamnějších úspěchů v naší dosavadní historii.

Vstoupit do této oblasti není vůbec jednoduché. Domácí zdravotní péče je odborně, personálně i organizačně velmi náročná a významnou část trhu tvoří velké společnosti působící napříč celou Českou republikou.

O to více jsme hrdí na to, že se tento důležitý krok podařil také nám.

Pro naše klienty to znamená další významný posun směrem ke skutečně komplexní péči. Člověk totiž většinou nepotřebuje pouze jednu službu. Jeho potřeby se v průběhu života mění. Někdy potřebuje pomoc naší pečovatelské služby, jindy podporu odlehčovací služby, možnost navštěvovat denní stacionář a v určité chvíli také odbornou zdravotní péči přímo ve svém domácím prostředí.

Právě schopnost tyto služby vzájemně propojovat považujeme za jednu z největších hodnot, které můžeme našim klientům a jejich rodinám nabídnout.

Cena Makropulos je pro nás ctí i závazkem

A potom přišla Cena Makropulos

Po všech těchto událostech přišla nominace na Cenu Makropulos, kterou jsme získali díky nominaci Královéhradeckého kraje.

Už samotná nominace pro nás byla velkou ctí a potvrzením, že naše práce nezůstává bez povšimnutí.

A následně přišla zpráva, kterou jsme si před rokem možná ani nedokázali představit – Cenu Makropulos jsme skutečně získali.

Jsou okamžiky, kdy se člověk zastaví a uvědomí si, kolik práce, odhodlání a energie stálo za vším, co se podařilo. Pro nás byl právě tento okamžik jedním z nich.

Velmi si vážíme toho, že naši práci oceňují nejen naši klienti a jejich rodiny, ale že se jí dostává uznání také na celostátní úrovni. Je to pro nás obrovská čest a zároveň potvrzení, že se nám daří naplňovat to, o co dlouhodobě usilujeme – poskytovat kvalitní dostupnou, a především lidskou péči.

Zároveň však velmi dobře víme, že žádné takové ocenění nevzniká zásluhou jediného člověka.

Vzniká každý den, když naši zaměstnanci vyrážejí za klienty. Při každé návštěvě, každém rozhovoru s rodinou, při řešení nečekaných situací i při zdánlivě obyčejných úkonech, které však pro naše klienty mohou znamenat nesmírně mnoho.

Proto Cenu Makropulos vnímáme jako ocenění celého našeho týmu.

Našich pečovatelek a pečovatelů, zdravotníků, sociálních pracovníků, pracovníků denního stacionáře, koordinátorů, administrativních pracovníků i všech ostatních, kteří se každodenně podílejí na fungování a rozvoji Obecného zájmu.

Bez vás bychom nebyli tam, kde dnes jsme.

Naše velké poděkování patří také klientům a jejich rodinám za důvěru, kterou nám dávají. Stejně tak děkujeme našim donátorům, obcím, Královéhradeckému kraji, spolupracujícím institucím, partnerům a všem podporovatelům, bez jejichž pomoci bychom řadu našich projektů nemohli uskutečnit.

Rozhodně nekončíme. Naopak.

Mohlo by se zdát, že po takto úspěšném období přichází čas trochu zpomalit.

My to ale cítíme přesně opačně.

Každé ocenění nás posouvá dál. Dodává nám energii, motivaci a také zdravý závazek nepolevit. Pokud se nám dnes daří poskytovat kvalitní péči, chceme hledat další cesty, jak ji zlepšovat.

Proto již nyní připravujeme další rozvoj a rozšiřování našich služeb. Chceme pokračovat v jejich vzájemném propojování a postupně vytvářet takové možnosti péče, aby si naši klienti mohli vybrat řešení, které nejlépe odpovídá jejich individuálním potřebám.

Nechceme být pouze jednou z mnoha možností. Chceme být organizací, kterou si klienti a jejich rodiny vyberou proto, že nám důvěřují, znají kvalitu naší práce a vědí, že pro ně uděláme maximum.

Zároveň chceme měnit i pohled veřejnosti na sociální a zdravotní služby. Věříme, že každý člověk má právo ptát se, porovnávat, vybírat a požadovat kvalitní péči.

Protože ten, kdo potřebuje pomoc, se nemusí spokojit s první dostupnou možností. Má právo chtít profesionální přístup, respekt, lidskost a péči, která bude skutečně odpovídat jeho potřebám.

A právě na této myšlence chceme stavět naši další budoucnost.

Nebojte se říct si o tu nejlepší péči.

Protože přesně o takovou se každý den snažíme.

Obecný zájem

Pečovatelská a odlehčovací služba

Denní Stacionář Hořiněves

Domácí zdravotní péče

Obecný zájem, z.ú.

Gen.Govorova 575

503 03 SMIŘICE

Obecný zájem – Sociálně zdravotní péče s.r.o.

Jasenná 127

552 22 JASENNÁ

Mobil: 732 935 406

www.obecnyzajem.cz

Cena Makropulos je pro nás ctí i závazkem

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