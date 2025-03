Bývalo tu kdysi moře

V pískovci na některých místech můžeme vidět otisky dávných mořských živočichů či jejich schránek. Na skalách můžeme číst, jak voda proudila, jak a kde se písek ukládal. Rádi bychom tedy pozvali turisty k návštěvě nejen našich skalních měst.

Kdo míří do Adršpašsko - teplických skal, měl by znát rezervační systém, který zajistí vstup do skal v přesném čase. Velmi příjemné jsou ranní a pak odpolední hodiny. Vše najdete na webu Odkaz a teplickeskaly.cz. Adršpach nabízí krásný krátký okruh vhodný pro všechny včetně docela malých dětí. Teplické skály jsou součástí stejného skalního města a jsou stejně monumentální a nádherné, se soutěskami i jednotlivými věžemi. Ale okruh je o trochu delší a lehce fyzicky náročný, ale pro děti skýtá spoustu dobrodružství.

Pokud vás láká více divočiny, Broumovské stěny čekají právě na vás, tam už potřebujete fyzičku a svačinu s sebou, ale zase budou odměnou výhledy do kraje. Protože jsou Broumovské stěny relativně rozlehlé a bez parkování, je dobré si cestu naplánovat jako přechod, kdy se dovezete veřejnou dopravou do některé vsi třeba na polické straně a dojdete do některé ze vsí na broumovské straně stěn. Celá destinace Broumovska se snaží o principy udržitelného cestovního ruchu, aby nedocházelo ke kolizím mezi místními a turisty. Tedy aby turisté, kteří na Broumovsko přijíždějí, se chovali jako u sebe doma, to znamená s láskou a ohleduplně. K přírodě i k místním obyvatelům, kteří si cení právě divokosti přírody a volného a čistého prostoru. Aby turisté, co si přinesou, zase odnesli a nenechávali po sobě odpadky, ale ani v posledních letech všudypřítomné „podpapíráky“.

Na infocentrech si lze zakoupit lopatičku z programu Chodím beze stop.

A pokud jste zastánci udržitelného cestovního ruchu a rádi se vzděláváte a objevujete skryté poklady, určitě vám patří nabídka inspirativních procházek a tras, jež najdete na stránkách geopark.broumovsko.cz. Nabízí se Rožmitálský lom, mořská transgrese a spousta dalších zajímavých míst, skal, pramenů či lomů.

Pískovec najdeme díky jeho přítomnosti v místní přírodě i ve věcech každodenního lidského života, jde o ostění historických statků, kostely, sloupky pro ploty, dlážděné kamenné cesty, všudypřítomná je drobná architektura a sochy v krajině.

Do pískovce je vytesaná nejstarší značená turistická cesta z polské Hejšoviny na Hvězdu v Broumovských stěnách.

https://www.youtube.com/@broumovsko9628/videos