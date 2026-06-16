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Burza filantropie pomůže dětem, seniorům, přírodě i lidem v nouzi

Komerční sdělení
Letos počtvrté předstoupili před donátory z řad soukromého i veřejného sektoru zástupci neziskových organizací, aby prezentovali své projekty zaměřené na zlepšení života v celém regionu. Podařilo se ve dvou kolech burzy podpořit šestnáct projektů částkou 575 tisíc korun.

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Burza filantropie - sever

Burza filantropie - sever | foto: Královéhradecký kraj

Burza filantropie - jih
Burza filantropie - jih
Burza filantropie - jih
Burza filantropie - jih
12 fotografií

Burza filantropie se v Královéhradeckém kraji uskutečnila ve dvou částech. Kraj k této myšlence přistoupil loni proto, aby mohl zdvojnásobit množství podpory pro neziskový sektor. Letos se tak odehrála prezentace v Hradci Králové pro pomyslný jih regionu, který tvoří okresy Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou, a následně v Trutnově pro severní polovinu území okresů Trutnov, Náchod a Jičín.

Průběh obou setkání byl stejný – zástupci neziskových organizací, kteří se do Burzy přihlásili a byli veřejností a Donátory vybraní do finále, měli osm minut na prezentaci svého projektu a následně ještě odpovídali na otázky Donátorů. Na tomto základě pak jednotliví dárci určili výši finanční i materiální podpory.

„Burza filantropie znovu ukázala, že i relativně malá podpora může mít velký dopad na životy lidí v našem kraji. Díky spolupráci firem, samospráv a dalších donátorů se podařilo podpořit projekty, které pomáhají dětem se zdravotním postižením, seniorům, pečujícím rodinám, lidem s duševním onemocněním i těm, kteří se snaží najít své místo v běžném životě. Právě schopnost spojovat aktivní lidi kolem dobrých nápadů považuji za největší sílu Burzy filantropie,“ uvedl náměstek pro regionální rozvoj Jiří Štěpán, který se coby Donátor zastupující vedení kraje, zúčastnil burzy JIH.

Burza filantropie JIH

Burza filantropie - jih

Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou úspěšně odprezentovala projekt Neztratím se. Díky tomu mohou pořídit moderní systém značení oděvů klientů sociálních služeb. Díky speciálním štítkům, které se neoperou ani neodlepí, výrazně omezí ztráty a záměny oblečení, které patří mezi nejčastější stížnosti rodin. Personálu zároveň ubude administrativy a dohledávání oblíbených kousků oblečení, které pro starší osoby mívají velkou citovou hodnotu. Více času tak budou moci věnovat přímé péči o klienty.

Projekt Rozhýbej mě! přihlášený Základní školou speciální Neratov zajistí pravidelnou fyzioterapii dětem se zdravotním postižením. Odborná péče pomáhá rozvíjet pohybové schopnosti, zvyšovat soběstačnost a zlepšovat kvalitu života. Zároveň ulevuje rodinám, které si podobnou péči často nemohou dovolit. Financování umožní pravidelnou práci fyzioterapeuta po dobu pěti měsíců.

Homesharing propojuje rodiny pečující o děti s handicapem s dobrovolníky, kteří jim věnují svůj čas. Děti získávají nové zážitky a vztahy, rodiče si mohou na chvíli od náročné péče odpočinout. Centrum Orion zajišťuje proškolení hostitelů i podporu všech zapojených. Projekt pomáhá rozšiřovat tuto formu pomoci v celém kraji a následně připravuje dobrovolníky na hlídání a po celou domu se jim věnuje a pomáhá jim.

Organizace Justice for Nature díky projektu Prevence Environmentální Kriminality podpoří ochranu přírody v okolí Hradce Králové a Rychnova nad Kněžnou. Terénní tým vyhledává případy pytláctví, nelegální otrávené návnady a monitoruje konflikty mezi lidmi a vlky. Získané informace předává příslušným institucím a zároveň se věnuje osvětě mezi veřejností. Podpora pomůže financovat další terénní výjezdy i vzdělávací materiály.

Sociální podnik PFERDA zaměstnává lidi s mentálním postižením a duševním onemocněním. Projekt Pekárna Na plechu na cestách umožní pořízení vybavení pro prodej výrobků na trzích a komunitních akcích. Zaměstnanci tak získají více příležitostí prezentovat svou práci, rozvíjet pracovní dovednosti a posilovat samostatnost. Současně se více zapojí do běžného života ve společnosti.

Salesiánský klub mládeže – Centrum Don Bosco uspěl u Donátorů s projektem Připravit, pozor, život! Ten pomáhá mladým lidem odcházejícím z dětských domovů a pěstounské péče připravit se na samostatný život. Nabízí sérii víkendových kurzů zaměřených na bydlení, práci, finance i osobní rozvoj. Důležitou součástí je také budování důvěry a dlouhodobá podpora po odchodu do samostatnosti.

Díky takzvané Divoké kartě mohli Donátoři podpořit projekt, který je zaujal, i nad rámec klasického výběrového procesu Burzy filantropie. V Hradci Králové to byl Oblastní spolek Českého červeného kříže Náchod, který získal podporu na projekt Pomozte obléknout naše hrdiny. Díky tomu mohou vybavit dobrovolníky Humanitární jednotky ČČK Náchod novými uniformami. Dobrovolníci zasahují při mimořádných událostech a pomáhají tam, kde je potřeba rychlá humanitární pomoc. Jednotné oblečení zajistí jejich snadnou identifikaci a profesionální vystupování při zásazích.

Druhou Divokou kartu získal projekt Když duše bolí...bolí i tělo od Oblastní charity Hradec Králové. Cílem projektu je pořídit klientům Intervenčního centra antistresové a zátěžové pomůcky, které jim pomůžou zklidnit nervový systém, snížit napětí a vrátit pocit bezpečí.

Burza filantropie SEVER

Burza filantropie - sever

„Velmi si vážím všech organizací, které své projekty představily. Jejich práce dokazuje, že v našem kraji působí mnoho lidí, kteří dokážou měnit životy druhých k lepšímu. Burza filantropie jim dává příležitost získat nejen finanční podporu, ale také nové partnery a kontakty. Letos jsme opět viděli řadu inspirativních nápadů, které pomáhají budovat soudržnější a silnější region,“ sdělil náměstek Jan Kříž. Ten se zúčastnil Burzy filantropie SEVER.

Na trutnovské burze si pozornost Donátorů získal sociální podnik Dobrota Josefov. Tato restaurace nabízí pracovní uplatnění lidem znevýhodněným na trhu práce. Zaměstnanci získávají pracovní zkušenosti, sociální podporu a pomoc při řešení osobních problémů. Cílem je jejich návrat do běžného pracovního života a větší začlenění do společnosti.

KST Academy uspěla s projektem Školka plná pohybu. Projekt podporuje pravidelný pohyb dětí v mateřských školách. Jeho cílem je rozšířit pohybové aktivity do dalších školek v Trutnově a podpořit zdravý životní styl už od předškolního věku. Součástí je také rozvoj sportovních aktivit pro mládež a programů aktivního stárnutí pro seniory.

Díky Donátorům může spolek RENEDA rozšířit své služby a uskutečnit svůj projekt Krok za krokem k lepšímu životu dětí s handicapem. Ten zajistí nové pomůcky pro neuropohybové lekce určené dětem s neurologickým postižením. Pravidelná cvičení pomáhají rozvíjet pohybové, komunikační i kognitivní schopnosti dětí. Současně podporují jejich rodiny a zvyšují dostupnost specializované péče v regionu.

V centru Péče o duševní zdraví v Jičíně vznikne díky Burze filantropie nová konzultovna pro individuální práci s klienty. Bezpečné a důvěrné prostředí pomůže lidem s duševním onemocněním otevřeně mluvit o svých problémech a hledat cestu ke stabilizaci. Prostor bude každoročně sloužit více než 150 klientům.

Domov sv. Josefa (středisko Oblastní charity Červený Kostelec) připravuje díky podpoře Donátorů nový komunitní prostor pro setkávání lidí s roztroušenou sklerózou a veřejnosti. Bylinkárium nabídne vzdělávací akce, workshopy i prostor pro sdílení zkušeností. Pomůže bourat bariéry mezi nemocnými a zdravými a podpoří aktivní zapojení klientů do života komunity.

Podporu dárců získal i Divine festival v Hořicích, který propojuje vzdělávání, osobní rozvoj a komunitní život. Návštěvníci se mohou zapojit do přednášek, workshopů, diskusí i pohybových aktivit zaměřených na duševní zdraví a zdravý životní styl. Součástí programu jsou také aktivity pro děti a důraz na ekologii a udržitelnost.

Projekt Není duše jako duše od spolku Dušedílna přináší do škol programy zaměřené na duševní zdraví dětí a dospívajících. Otevřeně mluví o emocích, psychické pohodě a možnostech pomoci v náročných životních situacích. Cílem je předcházet vážnějším problémům a vytvořit prostředí, kde se mladí lidé nebojí říct si o pomoc.

Divokou kartu na SEVERu získal spolek Apropo Jičín na realizaci projektu s názvem Bezpečný přístav pro děti s autismem. V Apropu pečují o děti s autismem a těžkým ADHD. Náročné situace vyžadují bezpečné prostředí. Proto pořídí senzorické pomůcky pro zvládání smyslového přetížení dětí a přepážky do auta, které budou chránit posádku při přepravě.

Velké díky patří všem Donátorům, bez kterých by realizace Burzy filantropie nebyla možná.

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