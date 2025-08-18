Back to school: (Vy)bavte se v Auparku a oslavte léto na Let’s busk

Královský Back to school s Let's Busk je za rohem! Nenechte si proto ujít oslavu posledního letního víkendu v Auparku, od 30. srpna do 1. září vás čeká hudba, zábava a společné chvíle, na něž během školního roku nezbude tolik času. Pořiďte vše, co děti potřebují, a (vy)bavte se pod jednou střechou.

Přijďte se (vy)bavit, než zazvoní zvonek

Léto se přehouplo do své druhé poloviny, což vyvolá nejedny emoce. Končí prázdniny, začíná škola a s ní také seznamy potřeb pro žáky a studenty. Ale taky se chystá akce BACK TO SCHOOL, kterou letos Aupark propojil s festivalem Let’s busk. Co to znamená? Že své děti vybavíte do škol, ale taky si užijete spoustu zábavy.

Back to school? Ještě back to fun

Ono se řekne – zpátky do škol, ale jestli patříte do skupiny Chci bezstarostné chvilky a zábavu léta, přijďte si pro ně do OC Aupark. Vždyť závěr prázdnin nemusí znamenat konec veselí. Od 30. srpna do 1. září proto zaplaví Aupark akce Back to school, která je propojena i s velkolepými oslavami Hradce Králové v rámci generálního partnerství. Takže vás čekají hudebníci, performeři nebo artisti.

BACK TO SCHOOL S LET’S BUSK
30. 8. – 1. 9. 2025
Aupark Hradec Králové
přízemí před DM

A protože jde o poslední letní víkend, těšte se na bohatý doprovodný program, jehož detaily Aupark brzy odkryje. Kdo chce však malé prozrazení, nechť OC sleduje na sociálních sítích.

Letní soutěž - Foťte, sdílejte a vyhrajte iPad od Auparku

Když už sháníte výbavu do školy či práce, co takhle pozvednout zápisky a kreslení na další level. Pokud potřebujete něco lehkého, stylového, funkčního a pastelky i zápisníky už nestačí, vsaďte na tablet! Jeden vytuněný OC poslalo do LETNÍ SOUTĚŽE.

Jak funguje a co pro výhru udělat?

Protože je Aupark generálním partnerem krásných 800 let Hradce Králové, připravil pro vás fotopoint s obrovskou korunou, co pozvedne krásnou fotku na dokonalou. A navíc za ni můžete vyhrát pomocníka do školy či práce.

Postup je snadný: vyfoťte se u fotopointu koruny, sdílejte svůj letní úsměv s #aupark800 a s označením @auparkhradec. Třeba vyhrajete tablet právě vy.

SOUTĚŽ O TABLET APPLE
trvá do 31. 8. a výherce losujeme už 1. 9.
Aupark Hradec Králové, přízemí před DM
A nezapomeňte! Oblíbený minigolf v Auparku pokračuje až do neděle 24. srpna 2025.

18. srpna 2025

