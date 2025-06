Aupark zve na Den s policií a nabízí lístky na dětský koncert

Královský den sportu v Auparku | foto: AUPARK Hradec Králové, a.s.

Stačí pár tónů a získáte vstupenky na koncert

Aupark je letos hrdým partnerem oslav 800 let Hradce Králové, v jejichž rámci proběhne i festival Regiony a koncert kapely Bombarďák. A vstupenka? Stačí si zahrát na obří podlahové piano, které bude umístěno přímo v DM zóně OC Aupark od 16. do 19. června, vždy od 13:00 do 18:00.

Každé dítko, které se zapojí do hudební výzvy, bude zapsáno na guest list a získá vstup na koncert zdarma.

Koncert kapely BOMBARĎÁK

pátek 20. 6. v 16:00 ŠAPITÓ U KAŠNY, centrum Hradce

Součástí koncertu bude i tvořivý koutek Auparku, kde si děti vyrobí vlastní přívěsky nebo náušnice a vyladí se dočasným tetováním s královskou tématikou.

Den s policií: Ferrari a fotky v uniformě

Zábava pro děti a rodiče ve stylu Policejní akademie? Proč ne. Ve středu 19. června se přízemí Auparku promění v Policejní svět, který nabídne od 9:00 do 17:00 pestrý program.

Co si prohlédnete? Policejní techniku včetně Ferrari a motorky BMW v policejních barvách. Nebo vás láká vyzkoušet si výstroj a čepici? A pak se v celé té parádě vyfotit ve stylovém fotokoutku? Všechno je dovolené. Přítomní policisté navíc odpoví na vaše otázky a přiblíží náročnost i důležitost práce v terénu.

Den s policií

čtvrtek 19. 6., 9–17 h, OC Aupark Hradec Králové