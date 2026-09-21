Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Aupark slaví 10 let a rozdává 10 000 šancí na výhru

Komerční sdělení

Aupark slaví 10 let a rozdává 10 000 šancí na výhru | foto: AUPARK Hradec Králové, a.s.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Aupark Hradec Králové slaví deset let. A dárky tentokrát naděluje návštěvníkům. Od 1. října vám proto nabídne 10 000 šancí na výhru, okamžité odměny i čtyři narozeninové soboty, během nichž získá vždy jeden výherce hlavní cenu v hodnotě 100 000 Kč. Jak soutěžit?

Aupark slaví 10 let a rozdává tisíce výher

Deset let setkání, nákupů a zážitků tvoří krásné kulaté narozeniny, které se Aupark rozhodl oslavit společně s těmi, kteří ho po celou dobu tvoří, s vámi.

A důvodů k oslavě je letos ještě víc. Aupark vstupuje do své další dekády s novými značkami, a ještě pestřejší nabídkou. Nově zde otevřely své pobočky Douglas a Popeyes, které rozšiřují možnosti nákupů i občerstvení. Zatímco Douglas přináší svět krásy, parfémů a kosmetiky, Popeyes láká na své typické kuřecí speciality inspirované chutěmi Louisiany. I po deseti letech tak Aupark pokračuje v proměně a přináší návštěvníkům další důvody, proč se vracet.

Aupark slaví 10 let a rozdává 10 000 šancí na výhru

A právě 1. října odstartuje narozeninová párty, která přinese 10 000 stíracích losů, tisíce odměn a čtyři velká narozeninová slosování.

Hlavní roli budou mít výhry. Každý, kdo v Auparku nakoupí alespoň za 500 Kč a předloží v event zóně účtenku, získá narozeninový stírací los. Jeden los přitom znamená hned několik možností, jak vyhrát.

Aupark slaví 10 let a rozdává 10 000 šancí na výhru

3 hry v 1 losu

První šance přichází okamžitě. Los obsahuje deset stíracích polí, z nichž si vyberete tři. Pokud odkryjete výherní kombinaci, získáte okamžitě poukaz v hodnotě 1 000 Kč na další nákupy v Auparku.

A neúspěšné setření neznamená odchod s prázdnou. Každý narozeninový los totiž ukrývá odměnu. Jde o body do aplikace Aupark Hradec, slevy a poukazy do obchodů nebo dárky od značek, které máte v centru nejraději.

Třetí část hry pak míří nejvýš. Vyplněný los s kódem můžete vhodit do slosovacího boxu a zařadit se tak do hry o hlavní narozeninové ceny.

4 soboty = 4 hlavní ceny za 100 000 Kč

Aupark totiž neslaví jen jeden den. Narozeninový program vyvrcholí během čtyř sobot 10. října, 17. října, 24. října a 7. listopadu, kdy se uskuteční veřejná slosování.

A právě tady půjde o největší překvapení. Během každé ze čtyř sobot získá jeden z návštěvníků hlavní cenu v hodnotě 100 000 Kč. Celkem tak Aupark během oslav rozdá čtyři hlavní ceny v hodnotě 400 000 Kč. Jejich konkrétní podobu zatím nechává pod pokličkou, už nyní ale slibuje atraktivní ceny spojené se známými značkami, které dobře znáte.

Nakoupit, setřít a být ve hře

Nechte se pohltit napětím a těšením na obří dárky. A kdo chce zvýšit své šance na ceny za 100 000 Kč, nechť si párkrát skočí na nákup do Auparku a stírá losy, co vyhrávají.

Narozeninová párty startuje už 1. října a vyvrcholí 7. listopadu. Sledujte proto sociální sítě a aplikaci Aupark Hradec, kde zjistíte podrobnosti o výhrách i doprovodném programu všech sobot.

10 let spolu, 10 000 šancí na výhru a 4 soboty, během nichž můžete získat dárky za 100 000 Kč.

Už 10 let vás máme rádi - Aupark slaví výročí, ale dárky získáte vy

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Na kolik vás vyjde EET? Online kalkulačka to spočítá přesně

Komerční sdělení
Na kolik vás vyjde EET? Online kalkulačka to spočítá přesně

S blížícím se obnovením elektronické evidence tržeb si podnikatelé napříč obory kladou stále víc otázek: Týká se EET 2.0 právě mého podnikání? Vyplatí se mi využít režim EET OFF? Mám si pořídit...

Z garáže na světový trh

Komerční sdělení
Filip Hajdík, Předseda představentsva skupiny HAJDIK

Začalo to v Jablůnce u Vsetína. Milan Hajdík, vyučený lakýrník s léty praxe z průmyslových lakovacích provozů, stavěl rodinný dům. Jeden z členů rodiny s obchodnickým duchem mu poradil: „Postav ho o...

Zámek Jindřichův Hradec vystavuje korunovační klenoty

Komerční sdělení

Když v baroku mířil habsburský panovník z Vídně do Prahy, nepřipomínalo to rychlou pracovní cestu, ale stěhování menšího města. Rozlehlý zámek v Jindřichově Hradci ležel přímo na klíčové poštovní...

Paskov investuje do lepší budoucnosti

Komerční sdělení
Ostrůvek s Herkulem

Dominantou města je místní zámek. Historická budova ze 17. století, která po dlouhá léta chátrala, se nyní postupně mění k lepšímu. Díky získání dotačních prostředků začala v loňském roce největší...

Poděbrady zvou na Den srdce s Ilonou Csákovou a programem zdarma

Komerční sdělení
Poděbrady zvou na Den srdce s Ilonou Csákovou a programem zdarma

Lázeňská kolonáda v Poděbradech ožije v sobotu 19. září osmým ročníkem Poděbradského dne srdce. Odpoledne propojí prevenci, pohyb, hudbu i pomoc dětským pacientům. Program nabídne koncert Ilony...

Podzim v Lokti bude jízda! Beatles, sex i Martinová

Komerční sdělení
Podzim v Lokti bude jízda! Beatles, sex i Martinová

Co mají společného Johnny Depp, manželská žárlivost, Beatles, drátování a čtyřicet let Znouzectnosti? Všechny tyhle zážitky vás během podzimu čekají v loketské Dvoraně. Kulturní sezona tu rozhodně...

21. září 2026

Více než 20 let sběru a recyklace elektroodpadu v ČR

Komerční sdělení
Více než 20 let sběru a recyklace elektroodpadu v ČR

V odpadovém hospodářství jsme si zvykli měřit úspěch především v tunách, což má svoji logiku. Bez sběru elektroodpadu není recyklace a elektrospotřebič, který skončí ve směsném komunálním odpadu nebo...

21. září 2026

Úspěšné zastoupení Bosch Jihlava na Jihlavském půlmaratonu

Komerční sdělení
Záběry z průběhu akce Jihlavský půlmaraton.

Zapojení zaměstnanců do sportovních aktivit.

21. září 2026

Kompletní průvodce infrasaunou: Cesta k hloubkové regeneraci

Komerční sdělení
Kompletní průvodce infrasaunou: Cesta k hloubkové regeneraci

Mít svou vlastní infrasaunu přímo doma je myšlenka mimořádně lákavá. Vždyť kdo by nechtěl po dni plném usilovné práce spočinout v pohodlí své vlastní sauny a nechat se unášet na vlnách odpočinku a...

21. září 2026

Psychiatrie nezačíná a nekončí u dveří uzavřeného oddělení

Komerční sdělení
MUDr. Albrecht aplikuje novou neinvazivní metodu stimulace mozku

Psychické zdraví společnosti dnes negativně ovlivňují fenomény, které ještě před několika lety stály na okraji pozornosti.

21. září 2026

Dobrovolnictví v Domově Slunečnice Ostrava – čas věnovaný druhým

Komerční sdělení

Někdy stačí věnovat druhému člověku svůj čas, pozornost a obyčejnou lidskou blízkost, aby jeho den dostal úplně jiný rozměr. Právě na tomto principu stojí dobrovolnictví, které má v domově své pevné...

21. září 2026

Největší radostí pro mě je, že nám lidé důvěřují

Komerční sdělení
Iveta Brzková

„Začínali jsme s jednou pečovatelkou. Dnes pomáháme stovkám rodin.“

21. září 2026

Do jeskyně místo ordinace

Komerční sdělení

Je to efektivní léčba a nevšední zážitek v jednom. Speleoterapie pomáhá lidem trpícím chronickými problémy s dýchacími cestami a také astmatikům. Známá je už stovky let.

21. září 2026

Mezinárodní den psů ukázal, jak probudit lovce i v největším gaučákovi

Komerční sdělení
Mezinárodní den psů ukázal, jak probudit lovce i v největším gaučákovi

V každém psovi stále dřímá kus šelmy a divoké přírody. Aby mohl žít zdravě a 100% v plné síle, potřebuje nejen vaši lásku a péči, ale také dostatek pohybu a špičkovou výživu. Právě na to upozornila...

21. září 2026

EDUCA 2026: AI mění pravidla. Kdo se nepřizpůsobí, ztratí krok

Komerční sdělení
Petr Mára

Petr Mára patří k výrazným českým představitelům creator economy – světa, v němž tvůrci stavějí vlastní profesní značku na odbornosti, obsahu a přímém vztahu se svým publikem. Zkrátka vydělává peníze...

21. září 2026

Aupark slaví 10 let a rozdává 10 000 šancí na výhru

Komerční sdělení
Aupark slaví 10 let a rozdává 10 000 šancí na výhru

Aupark Hradec Králové slaví deset let. A dárky tentokrát naděluje návštěvníkům. Od 1. října vám proto nabídne 10 000 šancí na výhru, okamžité odměny i čtyři narozeninové soboty, během nichž získá...

21. září 2026

Projděte si všechna patra krkonošského podzimu v Peci pod Sněžkou

Komerční sdělení
Západ nad Krkonošským mořem je nádherná podívaná

V Peci pod Sněžkou může podzimní ráno začít mlhou mezi domy a skončit na slunci nad mraky. Údolí, barevné lesy, horské louky a hřebeny přitom ukazují Krkonoše pokaždé trochu jinak. Každé patro...

21. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet