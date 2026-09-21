Aupark slaví 10 let a rozdává 10 000 šancí na výhru

Aupark slaví 10 let a rozdává tisíce výher
Deset let setkání, nákupů a zážitků tvoří krásné kulaté narozeniny, které se Aupark rozhodl oslavit společně s těmi, kteří ho po celou dobu tvoří, s vámi.
A důvodů k oslavě je letos ještě víc. Aupark vstupuje do své další dekády s novými značkami, a ještě pestřejší nabídkou. Nově zde otevřely své pobočky Douglas a Popeyes, které rozšiřují možnosti nákupů i občerstvení. Zatímco Douglas přináší svět krásy, parfémů a kosmetiky, Popeyes láká na své typické kuřecí speciality inspirované chutěmi Louisiany. I po deseti letech tak Aupark pokračuje v proměně a přináší návštěvníkům další důvody, proč se vracet.
A právě 1. října odstartuje narozeninová párty, která přinese 10 000 stíracích losů, tisíce odměn a čtyři velká narozeninová slosování.
Hlavní roli budou mít výhry. Každý, kdo v Auparku nakoupí alespoň za 500 Kč a předloží v event zóně účtenku, získá narozeninový stírací los. Jeden los přitom znamená hned několik možností, jak vyhrát.
3 hry v 1 losu
První šance přichází okamžitě. Los obsahuje deset stíracích polí, z nichž si vyberete tři. Pokud odkryjete výherní kombinaci, získáte okamžitě poukaz v hodnotě 1 000 Kč na další nákupy v Auparku.
A neúspěšné setření neznamená odchod s prázdnou. Každý narozeninový los totiž ukrývá odměnu. Jde o body do aplikace Aupark Hradec, slevy a poukazy do obchodů nebo dárky od značek, které máte v centru nejraději.
Třetí část hry pak míří nejvýš. Vyplněný los s kódem můžete vhodit do slosovacího boxu a zařadit se tak do hry o hlavní narozeninové ceny.
4 soboty = 4 hlavní ceny za 100 000 Kč
Aupark totiž neslaví jen jeden den. Narozeninový program vyvrcholí během čtyř sobot 10. října, 17. října, 24. října a 7. listopadu, kdy se uskuteční veřejná slosování.
A právě tady půjde o největší překvapení. Během každé ze čtyř sobot získá jeden z návštěvníků hlavní cenu v hodnotě 100 000 Kč. Celkem tak Aupark během oslav rozdá čtyři hlavní ceny v hodnotě 400 000 Kč. Jejich konkrétní podobu zatím nechává pod pokličkou, už nyní ale slibuje atraktivní ceny spojené se známými značkami, které dobře znáte.
Nakoupit, setřít a být ve hře
Nechte se pohltit napětím a těšením na obří dárky. A kdo chce zvýšit své šance na ceny za 100 000 Kč, nechť si párkrát skočí na nákup do Auparku a stírá losy, co vyhrávají.
Narozeninová párty startuje už 1. října a vyvrcholí 7. listopadu. Sledujte proto sociální sítě a aplikaci Aupark Hradec, kde zjistíte podrobnosti o výhrách i doprovodném programu všech sobot.
10 let spolu, 10 000 šancí na výhru a 4 soboty, během nichž můžete získat dárky za 100 000 Kč.