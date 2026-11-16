Aupark sfoukl 10 svíček a teď víří slevy!

Deset let spolu a 400 000 Kč u vás
Kolik příběhů se vejde do deseti let? V Auparku nespočet, od rychlých nákupů po práci, prvních aktovek pro děti, přes setkání u kávy až po vaše rande nebo společné akce. Letos k zážitkům přibyly i kulaté narozeniny.
Aupark totiž oslavil deset let, a to si zasloužilo něco víc než dort a svíčky. Několik týdnů se proto soutěžilo, slavilo a taky losovalo. Na své majitele pak čekal zájezd, balíček produktů Apple, kuchyň IKEA i poukázky na nákupy v Auparku po celý rok v celkové hodnotě 400 000 Kč.
Velkolepou tečku za oslavami napsala sobota 7. 11., kdy zazpívala Sharlota, atmosféru rozproudilo napětí z losování a jeden šťastlivec si odnesl výhru, díky které bude mít z nákupů radost ještě celý příští rok.
A co zůstalo, když dozněla hudba a utichl narozeninový ruch? Především velké poděkování všem návštěvníkům, kteří se do Auparku už deset let vracejí, obchodům a partnerům, kteří mu společně dávají život. Protože obchodní centrum netvoří jen výlohy a nákupní tašky. Tvoří ho hlavně lidé.
Listopad krátí dny, Aupark ceny
Narozeninové dárky jsou rozdané, ale radosti si v Auparku uděláte raz dva. Listopad totiž přináší slevy, díky kterým vyrazíte na nákupy i do podzimní fujavice. Některé cenovky se navíc zkrátily opravdu líbezně. V Datartu nebo House můžete nakoupit se slevou až 50 %, v HEBE pořídit kosmetické favority o 40 % levněji a ve Fokus Optik ušetříte až polovinu ceny na vybraných slunečních brýlích.
Slevové nabídky všech obchodů najdete na www.aupark.cz.
Vůně chvojí, koledy a věncování
Než vypukne adventní čekání, vyrazte do Auparku na oblíbený vánoční workshop, kde si vytvoříte nejen věnce, ale i dekorace. Chvojí tak nemusíte shánět v lese, dekorace po městě a už vůbec doma nepotřebujete mít zásobu floristických náčiní. Všechno potřebné najdete v Auparku.
Pod vedením zkušených pomocníků si tak zdarma vytvoříte voňavý adventní věnec na stůl nebo ozdobu na dveře. Chybět nebudou koledy, pravá předvánoční atmosféra a něco dobrého.
Workshop pletení adventních věnců a dekorací se koná 28. 11. v Auparku v přízemí před DM.