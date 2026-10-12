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Aupark rozdává výhry za statisíce. Zkuste štěstí v narozeninové hře

Komerční sdělení

Aupark kvete slevami a soutěžemi | foto: AUPARK Hradec Králové, a.s.

Komerční sdělení

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Aupark slaví deset let a narozeninová soutěž je v plném proudu. Stále však máte tisíce šancí na výhru. Ve hře jsou okamžité dary i hlavní ceny za 100 000 Kč. Oslavy navíc doprovodí tři soboty se známými hosty.

1 los a 3 možnosti, jak vyhrát

Narozeninová soutěž nabízí celkem 10 000 šancí na výhru a zapojit se do ní můžete při běžném nákupu v Auparku. Stačí nakoupit nad 500 Kč, zastavit se s účtenkou u hostesek v event zóně a vyzvednout si narozeninový los. Každý los ukrývá hned tři úrovně soutěže.

V první hře můžete získat 1 000 Kč na nákupy v Auparku. Jak na ně? Na losu najdete deset stíracích polí, z nichž si vyberte a setřete pouze tři. Pokud odkryjete výherní kombinaci, svou výhru si převezmete přímo u hostesek.

Ve druhé úrovni už nejde o štěstí. Odměna totiž čeká na každém losu. Může jít o dárková balení, slevy, poukazy nebo body do aplikace. Garantovanou odměnu získáte také na místě.

A třetí úroveň je 3× 100 000 Kč. Chcete je získat? Vyplňte zadní stranu losu a vhoďte ho do slosovacího boxu, to vás automaticky zařadí do hry o hlavní ceny. Stačí mít svůj los v boxu a dorazit v sobotu na losování.

Aupark rozdává výhry za statisíce. Zkuste štěstí v narozeninové hře

Apple balíček za 100 000 Kč a Marek Dvořák

Další velké losování proběhne už 17. října a milovníci technologií by si toto datum měli v kalendáři pořádně zakroužkovat. Jeden výherce totiž získá balíček Apple produktů v hodnotě 100 000 Kč. Čeká v něm iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12, AirPods 5. generace, MacBook Air, iPad i další příslušenství.

Narozeninová sobota ale nebude jen o losování. Do Auparku dorazí také Marek Dvořák a Martin Moravec s programem Už letím: skutečné příběhy ze záchranky. Uslyšíte povídání ze zákulisí urgentní medicíny a života záchranáře. A kdo bude chtít, může si přijít pro autogram.

Aupark rozdává výhry za statisíce. Zkuste štěstí v narozeninové hře

100 000 Kč na novou kuchyň z IKEA a DJ Nasty

Program pokračuje i 24. října, kdy se Auparkem ponese úplně jiná energie. Hostem narozeninové soboty bude Nasty, který propojí beatbox, DJing i moderování.

I tentokrát bude součástí odpoledne další velké narozeninové losování. Jeden z návštěvníků si odnese 100 000 Kč na novou kuchyň z plánovacího studia IKEA v Auparku.

Velké finále nabídne 100 000 Kč na nákupy

Poslední narozeninová sobota připadne na 7. listopad a oslavy zakončí hudební program se Sharlotou. Ta vás zavede do světa své hudby, tvorby a muzikálových projektů.

A protože velké narozeniny si žádají velkou tečku, v závěrečném losování čekají na jednoho výherce poukázky na nákupy v Auparku v celkové hodnotě 100 000 Kč. Vítěz navíc nemusí přemýšlet, jak celou částku utratit během jednoho dne, na využití poukázek bude mít celý rok.

Aupark rozdává výhry za statisíce. Zkuste štěstí v narozeninové hře

Soutěžit můžete každý den

Nakupujte pravidelně a zvyšujte své šance na výhru, hostesky jsou v event zóně připravené vydávat losy každý den.

Pondělí–pátek: 13–18 hod.
Sobota–neděle: 10–18 hod.

Stačí si pořídit radosti nad 500 Kč, zastavit se s účtenkou v přízemí před DM a vyzvednout si svůj los. Jedna výhra může přijít okamžitě, druhou máte garantovanou a třetí vás dostane do hry o 100 000 Kč.

Už 10 let vás máme rádi - Aupark slaví výročí, ale dárky získáte vy

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