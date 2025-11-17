Aupark: místo, kde začíná advent i radosti z novinek

Vzpomínky, které ožijí v CEWE
Než si skočíte pro svůj hrnek kávy, mrkněte v přízemí na nové CEWE – místo, kde se obyčejné fotky mění v opravdové poklady. Na počkání si tu vytisknete snímky z mobilu, vytvoříte vlastní samolepky, vyberete stylové rámečky nebo si během pár minut sestavíte dárkovou fotoknihu. A pokud potřebujete fotku na průkazku, stačí se usmát – vyfotí vás přímo na místě.
CEWE najdete v přízemí a mají otevřeno od 9 do 21 hod.
WAF–WAF: když podzim voní jako wafle
Už jste je ochutnali? Křupavé wafle plné sladkých i slaných náplní? Nová značka otevřela v Auparku nedávno a už má své stálé milovníky. Jejich wafle jsou v této době něco jako Láska nebeská. Patří prostě k adventnímu času, kdy čekáte na své blízké, listujete knížkou a vychutnáváte si voňavé sezonní dobroty.
WAF-WAF na vás čeká ve 2. patře a waflovačky jedou od 9 do 21 hod.
Cíl vaší radostné cesty? Showroom BYD!
Než vyrazíte na silnice, skočte do nového a luxusního showroomu BYD, kde vám poradí nejen s koupí, ale také vás vezmou do vysněného auta přímo v Auparku. Seznamte se i vy s luxusními vozy značky BYD, která je lídrem na poli elektromobility, klade důraz na luxus a kvalitu, ale hlavně na bezpečnost.
Už máte zájem? Skočte do Auparku, BYD je tu jen na dobu určitou. Ale určitě během ní vyberete svůj poklad do garáže.
Showroom BYD | Olfin Car je v přízemí Auparku až do února.
A konečně! Advent v Auparku
Tradice, světýlka a tvoření, to vše bude součástí prvního adventního zážitku, který se v Auparku koná už v sobotu 29. listopadu od 14 do 18 hodin.
Čeká vás oblíbený květinový workshop od Zvenkukvítí, díky kterým si upletete vlastní věnec – uhlazený nebo hravě divoký, podle nálady. Že vás na věnce neužije? Pak si užijete výrobu jiných dekorací, které patří k adventním radovánkám.
Během odpoledne zazní i vánoční koncert ZUŠ, nebudou chybět tradiční dobroty, fotokoutek a především atmosféra. V Auparku totiž věří, že Vánoce nejsou o spěchu, ale o radosti z maličkostí. O teplé kávě v ruce, o chvíli klidu po nákupech, o tom, že se zase uvidíme.