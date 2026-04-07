Aupark kvete slevami a soutěžemi

Dny Marianne přináší víkend plný slev
Velkou jarní událostí budou Dny Marianne, které letos konají už 17.–20. dubna. Po celý víkend se můžete těšit na výhodné nabídky ve vybraných obchodech Auparku. Které akce si nenechat ujít?
- Apart – sleva 20 % na kolekce Elixa a Artelioni, 15 % na ostatní sortiment
- Celio – sleva 25 % na nezlevněné kousky
- Datart – sleva 10–40 % na vybrané produkty, sleva 1500–3000 Kč na vybrané Apple produkty
- Hebe – sleva 30 % při nákupu nad 400 Kč
- Marionnaud – sleva 30 % při nákupu nad 1975 Kč
- Nespresso – sleva 40 % na kávovary Nespresso Vertuo
- Tescoma – sleva 20 % při nákupu nad 699 Kč
A protože nabídky se budou rozšiřovat, vyplatí se sledovat aplikaci Aupark Hradec, kde najdete všechny aktuální akce na jednom místě.
Nakupujte a vyhrajte rodinné vstupenky do Filharmonie
Nákupy v Auparku teď přináší ještě víc radosti. Právě totiž probíhá soutěž o rodinné vstupenky do Filharmonie Hradec Králové na dětské odpolední představení. Zapojte se i vy a vyhrajte. Stačí:
- nakoupit v Auparku,
- naskenovat účtenku do aplikace Aupark
- a jste ve hře.
Čím více účtenek nahrajete, tím větší máte šanci na odpoledne ve Filharmonii už 18. 4. Nakupujte a soutěžte do 12. dubna. Vítěze Aupark vybere následující den a lístky si pak můžete vyzvednou přímo v centru.
Světový den zdraví v Auparku
Jaro je symbolem nové energie a péče o sebe. Právě proto se v Auparku uskuteční další Světový den zdraví, který nabídne inspiraci pro všechny, kteří chtějí udělat něco pro své tělo i mysl.
Těšte se na nové informace, tipy a aktivity spojené se zdravým životním stylem. A třeba si tentokrát necháte změřit cukr v těle.
Světový den zdraví v Auparku se koná 15. 4. Hledejte Krtka a sbírejte body
V Auparku to kytkuje, ale taky krtkuje. Centrem se totiž potuluje auparčí Krtek, který pro návštěvníky připravil hravou výzvu. Stačí ho najít a naskenovat do apky jeho QR kód. Za každý nalezený kód pak získáte 50 bodů.
Krtek se však během akce 4× přemístí, tak si ho nenechte utéct, protože když objevíte všechna jeho stanoviště, získáte 200 bodů do apky.
Jaro přeje technologiím
Jaro je ideální čas připravit se na novou sezónu, vyrazte proto do prodejny Relax, která letos slaví 30 let, a dívejte se na svět během dovolené skrze stylové brýle.
Máte zálusk spíš na mobil? Skočte do iStores, kde už čekají nejnovější Apple technologie včetně iPhonu 17 Pro, nového MacBooku Air M5 nebo modelu MacBook Neo.
Energie pro tělo i mysl
Pokud jste se na jaře pustili do očistných kúr nebo se snažíte pečovat o své zdraví ještě víc, v Auparku najdete nově i malé pomocníky pro každý den.
- BrainMarket automat s kvalitními doplňky stravy a vitamíny je u výtahů v -1
- Medomat s medem od českých včel čeká v přízemí pod eskalátory naproti Pandoře.
Jakmile v Auparku odkvete jarní obloha, vylétneme společně do oblak. V květnu vás totiž čeká nová výstava. Co přinese, zatím zůstává tajemstvím. Berte téma oblak a létání jako hádanku a malou pozvánku na další jarní kapitolu, která vás čeká v Auparku.