Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města

Komerční sdělení
Aupark Hradec Králové je nejoblíbenějším nákupním centrem v regionu a zároveň místo, které je úzce propojeno se životem města.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města

Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města | foto: Z archivu Auparku Hradec Králové

Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města
Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města
Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města
Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města
12 fotografií

Jako generální partner oslav HK800 přináší obyvatelům Hradce i návštěvníkům z okolí nejen oblíbené a prémiové značky, ale také kulturní akce a společné zážitky, díky nimž se stává skutečným srdcem města.

„Chceme být nejen moderním obchodním domem s prémiovými značkami, ale také dobrým sousedem a partnerem města,“ říká ředitel Auparku Miroslav Adam. Proto se zde pravidelně konají akce, které podporují místní komunitu a spojují obyvatele Hradce s jejich městem.

Ty nejlepší značky na jednom místě

Aupark je jasnou volbou pro každého, kdo hledá kvalitu a jedinečný výběr. Nabízí oblíbené značky, které v Hradci Králové ani v širokém okolí jinde nenajdete, což je důvod, proč se sem lidé rádi vracejí.

Potřebujete vybavit byt v Ikee, pořídit si obuv české značky Vasky, vybrat kosmetiku z Hebe nebo doplnit šatník ve značkách Cropp, Mohito, House, Camel Active či Vermont? V regionu je najdete jen v Auparku.

Prémiová nabídka i široká paleta služeb dělají z Auparku místo, kde zákazníci najdou vždy to nejlepší – ať už jde o nákup pro domácnost, módu, kosmetiku nebo inspiraci pro volný čas.

Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města

Nejlepší dostupnost v regionu

Velkou výhodou Auparku je jeho ideální poloha. Aupark nabízí parkování zdarma až na čtyři hodiny a díky blízkosti vlakového i autobusového nádraží je snadno dostupný nejen pro obyvatele Hradce, ale i pro návštěvníky z celého kraje.

Společné zážitky s Hradcem Králové

Aupark je aktivní součástí života města. V rámci oslav HK800 se podílel na akcích jako Hledáme Krále a Královnu, Let’s busk, Hradečtí králové sportu nebo Dětský den s Auparkem na Velké ceně. Podporuje také výstavy a workshopy – například recyklovaných dřevěných výrobků či výtvarných komiksů festivalu PRÁSK. Nechybí ani účast na oblíbených akcích jako festival Regiony, koncert Tata Bojs, Gočárovy schody či Den náborů a sportů.

Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města
Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města

Podzim ve znamení recyklace a charity

V říjnu se zákazníci mohli těšit z bohatého programu zaměřeného na recyklaci a cirkulární ekonomiku. Jeho součástí byl také charitativní Bloges market, díky němu Aupark věnoval 50 000 Kč Fakultní nemocnici Hradec Králové, a to přímo na Dětskou kliniku. Slavnostní předání šeku proběhlo 22. 10. 2025.

Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města

Aupark je dnes nejoblíbenějším nákupním centrem v regionu. Nabízí prémiové a jedinečné značky, které jinde nenajdete, moderní prostředí a služby, díky nimž je jasnou volbou pro každého, kdo chce to nejlepší.

Text: Zuzana Boučková

Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města

Nejčtenější

Z malé firmy na Vysočině k miliardovému byznysu

Komerční sdělení

„Chceme dělat projekty, které lidem zůstanou desítky let,“ říká ředitel IP Polná.

V domech na Šenovské se opět bude bydlet

Komerční sdělení

Městský obvod Slezská Ostrava zrekonstruuje tři bytové domy na ulici Šenovská v oblasti Hranečníku. Domy jsou dlouhou dobu opuštěné a v neutěšeném stavu. Po rekonstrukci zde vznikne 24 bytů, které...

Na čem vydělávají nejlepší profesionální sázkaři? Na…

Komerční sdělení

Zajímá vás, na čem vydělávají profesionální sázkaři? Na Premier League ani na NHL to není. Na rozhovor jsme pozvali jednoho z největších českých odborníků na sázení Petra Dolejše, který se úspěšně...

Moravskoslezská SESTRA 2025: Vybrali a ocenili jsme ty nej

Komerční sdělení

Desátý ročník ankety Moravskoslezská SESTRA 2025 přinesl opět silné příběhy profesionality, empatie a lidskosti. Celkem 36 zdravotních sester převzalo ocenění během slavnostního večera ve čtvrtek 9....

Miliardy pro českou krajinu: co přinesly tisíce pozemkových úprav?

Komerční sdělení

Pozemkové úpravy v Česku probíhají od 90. let. Stal se z nich jeden z hlavních nástrojů tvorby a ochrany krajiny i venkova. Nejde jen o přehlednější vlastnictví půdy, ale i o praktická opatření:...

Nevíte, co dělat s ojetými pneumatikami? Poradíme

Komerční sdělení

Podle zákona o výrobcích s ukončenou životností se naše společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech řadí mezi výrobce pneumatik a je naší povinností informovat veřejnost o tom, co se s ojetými...

27. října 2025

Slušnost není samozřejmost?

Komerční sdělení

Před nedávnem se mi dostaly do rukou informace o statistice úbytku zdravotnických pracovníků v ČR. Ze statistik jednoznačně vyplývá, že v blízké budoucnosti bude nedostatek středního nelékařského...

27. října 2025

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ HODONICE: Pomáháme tam, kde žijeme a pracujeme

Komerční sdělení

V závodě v Hodonicích vyrábíme technické textilie pro stavebnictví. Záleží nám na kvalitě života v našem okolí, proto podporujeme místní spolky a neziskovky a dáváme společenské odpovědnosti vysokou...

27. října 2025

Krajské nemocnice expandují v ambulantní péči a online službách

Komerční sdělení

Ortopedická ambulance, poradna léčby diabetické nohy, cévní nebo logopedická. Nemocnice Plzeňského kraje (NPK) otevírají rekordní množství odborných ambulancí. A přibývá i ordinací, které nabízejí...

27. října 2025

Stylový design a špičkový fotoaparát. Huawei uvádí smartphone Pura 80

Komerční sdělení

Výkonný fotoaparát, autentická reprodukce barev a chytré funkce založené na AI se postarají o dokonalejší snímky i čisté a jasné hovory. Huawei přichází na trh s novým smartphonem Pura 80, který...

27. října 2025

Poctu hejtmana Libereckého kraje letos obdrželo devět osobností

Komerční sdělení

Devět jmen významných osobností, které se zasloužily o vynikající jméno Libereckého kraje doma i v zahraničí, zaznělo ve čtvrtek 23. října v Oblastní galerii Liberec. Již podvacáté se zde konaly...

27. října 2025

Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města

Komerční sdělení

Aupark Hradec Králové je nejoblíbenějším nákupním centrem v regionu a zároveň místo, které je úzce propojeno se životem města.

27. října 2025

Ostrava znovu hledá inspirativní následovníky Jana Amose Komenského

Komerční sdělení

Jak se od roku 2005 stalo dobrou tradicí, také v příštím roce 2026 statutární město Ostrava ocení výjimečné pedagogické i nepedagogické pracovníky škol na svém území.

27. října 2025

Druhý život telefonů. Z Enviropolu odchází elektro jako nová surovina

Komerční sdělení

Rozbitý mobil, nefunkční nabíječka nebo zapomenutá sluchátka na dně šuplíku — věci, nad kterými většinou jen zaklapneme zásuvku a zapomeneme. Přitom právě drobné vysloužilé elektro může mít obrovský...

27. října 2025

Jak se vyhnout závislosti na hazardu? Napoví Týden zodpovědného hraní

Komerční sdělení

Schopnost udržet sázení pod kontrolou, vyhýbat se nebezpečným nelegálním hernám nebo vědět, na koho se v případě problémů obrátit. To vše a řadu dalších důležitých informací opět připomene Týden...

27. října 2025

Objevujte svět s CK Redok: dovolená plná zážitků, na niž nezapomenete

Komerční sdělení

Cestování je jedním z nejkrásnějších způsobů, jak obohatit svůj život. Přináší nové pohledy, vůně, chutě i setkání, která si člověk pamatuje po celý život. Ať už vás láká poznávání cizích kultur,...

25. října 2025

Pohřební služba Auriga slaví 33 let. Dnes je špičkou v oboru

Komerční sdělení

Její příběh přibližuje jednatel pan Přemek Šulík.

25. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.