Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města

Jako generální partner oslav HK800 přináší obyvatelům Hradce i návštěvníkům z okolí nejen oblíbené a prémiové značky, ale také kulturní akce a společné zážitky, díky nimž se stává skutečným srdcem města.
„Chceme být nejen moderním obchodním domem s prémiovými značkami, ale také dobrým sousedem a partnerem města,“ říká ředitel Auparku Miroslav Adam. Proto se zde pravidelně konají akce, které podporují místní komunitu a spojují obyvatele Hradce s jejich městem.
Ty nejlepší značky na jednom místě
Aupark je jasnou volbou pro každého, kdo hledá kvalitu a jedinečný výběr. Nabízí oblíbené značky, které v Hradci Králové ani v širokém okolí jinde nenajdete, což je důvod, proč se sem lidé rádi vracejí.
Potřebujete vybavit byt v Ikee, pořídit si obuv české značky Vasky, vybrat kosmetiku z Hebe nebo doplnit šatník ve značkách Cropp, Mohito, House, Camel Active či Vermont? V regionu je najdete jen v Auparku.
Prémiová nabídka i široká paleta služeb dělají z Auparku místo, kde zákazníci najdou vždy to nejlepší – ať už jde o nákup pro domácnost, módu, kosmetiku nebo inspiraci pro volný čas.
Nejlepší dostupnost v regionu
Velkou výhodou Auparku je jeho ideální poloha. Aupark nabízí parkování zdarma až na čtyři hodiny a díky blízkosti vlakového i autobusového nádraží je snadno dostupný nejen pro obyvatele Hradce, ale i pro návštěvníky z celého kraje.
Společné zážitky s Hradcem Králové
Aupark je aktivní součástí života města. V rámci oslav HK800 se podílel na akcích jako Hledáme Krále a Královnu, Let’s busk, Hradečtí králové sportu nebo Dětský den s Auparkem na Velké ceně. Podporuje také výstavy a workshopy – například recyklovaných dřevěných výrobků či výtvarných komiksů festivalu PRÁSK. Nechybí ani účast na oblíbených akcích jako festival Regiony, koncert Tata Bojs, Gočárovy schody či Den náborů a sportů.
Podzim ve znamení recyklace a charity
V říjnu se zákazníci mohli těšit z bohatého programu zaměřeného na recyklaci a cirkulární ekonomiku. Jeho součástí byl také charitativní Bloges market, díky němu Aupark věnoval 50 000 Kč Fakultní nemocnici Hradec Králové, a to přímo na Dětskou kliniku. Slavnostní předání šeku proběhlo 22. 10. 2025.
Aupark je dnes nejoblíbenějším nákupním centrem v regionu. Nabízí prémiové a jedinečné značky, které jinde nenajdete, moderní prostředí a služby, díky nimž je jasnou volbou pro každého, kdo chce to nejlepší.
Text: Zuzana Boučková