Akademie techniky a řemesel ukáže dětem cestu k budoucímu povolání

Akademie techniky a řemesel přiblíží žákyním a žákům posledních ročníků základních škol technické obory, řemeslo i vědecké disciplíny tak, aby je nadchly a motivovaly k dalšímu studiu.

Akademie techniky a řemesel ukáže dětem cestu k budoucímu povolání

Akademie techniky a řemesel ukáže dětem cestu k budoucímu povolání | foto: Královéhradecký kraj

Akademie techniky a řemesel
Ceny do soutěží
ČEZ Distribuce
Královéhradecká provozní
13 fotografií

Akci pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a uskuteční se 12. června od 9:00 v Hradci Králové.

Český pracovní trh se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v technických a řemeslných oborech. Zájem mladých lidí o tyto profese klesá, a to i přes jejich významnou roli v ekonomice i každodenním životě. Akademie techniky a řemesel si klade za cíl tento trend změnit – a to přímo u školáků ve věku, kdy se rozhodují o své budoucí vzdělávací dráze. Akademie se uskuteční v pátek 12. června v hradecké „Vocelovce“.

SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové

Přímé zapojení žáků

Akce je určena především pro žáky 6. až 8. tříd základních škol, ale také pro rodiče s dětmi. Návštěvníci se budou moci zapojit do praktických aktivit na stanovištích, které připraví střední školy, firmy i volnočasové organizace z celého regionu. Děti si zde vyzkoušejí práci s nářadím, porozumí základům chemických a fyzikálních zákonitostí a seznámí se s technologiemi i každodenními činnostmi řemeslníků.

„Chceme, aby si děti na vlastní kůži vyzkoušely, jaké to je něco vyrobit, sestavit či opravit. Aby viděly, že technika a řemeslo jsou fascinující světy plné možností. A kdo ví – možná tu objevíme budoucí vědce, inženýry nebo žádané řemeslníky,“ říkají pořadatelé.

Akademie techniky a řemesel

Praxe, zábava a inspirace

V rámci prezentační akce se představí významné firmy, jako jsou ČEZ, Škoda Auto, STRABAG, SQS Vláknová optika, Královéhradecká provozní, Wikov MGI, AV Media, které přiblíží účastníkům konkrétní pracovní prostředí a možnosti uplatnění v oboru. Neméně zajímavá budou i stanoviště u firem AXIS, Hvězdárna a planetárium Hradec Králové, Lesy ČR. Vědu nám zastoupí Univerzita Hradec Králové nebo KKIVI – Polytechnické centrum. Zasoutěžit si bude možné na stanovišti France car Hradec Králové a Hyundai Hradec Králové.

Mladí technici se také mohou zapojit do soutěží v elektronických zapojeních BOFFIN CHALLENGE nebo práci se dřevem – a ti nejšikovnější si odnesou stavebnice od sponzora STRABAG a Merkur Toys. Soutěže zajišťuje SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové a SUPŠ HNN Hradec Králové.

Parkoviště SOŠ a SOU Vocelova

Zapojené střední školy

  • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
  • Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové
  • DDM Hradec Králové – Barák
  • SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové – Hradební
  • SŠGS Nová Paka
  • Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, Velké Poříčí, Hronov
  • Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové
  • Střední škola řemeslná Jaroměř
  • Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov
  • Střední škola zahradnická, Kopidlno
  • Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická Hořice
  • Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Jičín
  • Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

Smysl, který má budoucnost

Akademie techniky a řemesel není jen o zábavě – je to strategická iniciativa, která doplňuje kariérové poradenství základních škol a pomáhá žákům i jejich rodičům orientovat se v nabídce středních škol a učilišť. Cílem je ukázat, že volba odborného vzdělání může být nejen rozumným, ale i inspirujícím krokem k úspěšné budoucnosti.

Pod heslem: „Přijď se dotknout vědy, techniky a řemesla,“ tak nabídne Akademie praktické zážitky, nové dovednosti i motivaci. Právě motivace – zrozená z vlastní zkušenosti – může být tím největším darem, který si děti z této výjimečné události odnesou.

Více informací: www.spcr.cz/akademie
