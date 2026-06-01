Akademie techniky a řemesel ukáže dětem cestu k budoucímu povolání

Akci pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a uskuteční se 12. června od 9:00 v Hradci Králové.
Český pracovní trh se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v technických a řemeslných oborech. Zájem mladých lidí o tyto profese klesá, a to i přes jejich významnou roli v ekonomice i každodenním životě. Akademie techniky a řemesel si klade za cíl tento trend změnit – a to přímo u školáků ve věku, kdy se rozhodují o své budoucí vzdělávací dráze. Akademie se uskuteční v pátek 12. června v hradecké „Vocelovce“.
Přímé zapojení žáků
Akce je určena především pro žáky 6. až 8. tříd základních škol, ale také pro rodiče s dětmi. Návštěvníci se budou moci zapojit do praktických aktivit na stanovištích, které připraví střední školy, firmy i volnočasové organizace z celého regionu. Děti si zde vyzkoušejí práci s nářadím, porozumí základům chemických a fyzikálních zákonitostí a seznámí se s technologiemi i každodenními činnostmi řemeslníků.
„Chceme, aby si děti na vlastní kůži vyzkoušely, jaké to je něco vyrobit, sestavit či opravit. Aby viděly, že technika a řemeslo jsou fascinující světy plné možností. A kdo ví – možná tu objevíme budoucí vědce, inženýry nebo žádané řemeslníky,“ říkají pořadatelé.
Praxe, zábava a inspirace
V rámci prezentační akce se představí významné firmy, jako jsou ČEZ, Škoda Auto, STRABAG, SQS Vláknová optika, Královéhradecká provozní, Wikov MGI, AV Media, které přiblíží účastníkům konkrétní pracovní prostředí a možnosti uplatnění v oboru. Neméně zajímavá budou i stanoviště u firem AXIS, Hvězdárna a planetárium Hradec Králové, Lesy ČR. Vědu nám zastoupí Univerzita Hradec Králové nebo KKIVI – Polytechnické centrum. Zasoutěžit si bude možné na stanovišti France car Hradec Králové a Hyundai Hradec Králové.
Mladí technici se také mohou zapojit do soutěží v elektronických zapojeních BOFFIN CHALLENGE nebo práci se dřevem – a ti nejšikovnější si odnesou stavebnice od sponzora STRABAG a Merkur Toys. Soutěže zajišťuje SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové a SUPŠ HNN Hradec Králové.
Zapojené střední školy
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
- Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové
- DDM Hradec Králové – Barák
- SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové – Hradební
- SŠGS Nová Paka
- Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, Velké Poříčí, Hronov
- Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové
- Střední škola řemeslná Jaroměř
- Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov
- Střední škola zahradnická, Kopidlno
- Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická Hořice
- Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Jičín
- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
Smysl, který má budoucnost
Akademie techniky a řemesel není jen o zábavě – je to strategická iniciativa, která doplňuje kariérové poradenství základních škol a pomáhá žákům i jejich rodičům orientovat se v nabídce středních škol a učilišť. Cílem je ukázat, že volba odborného vzdělání může být nejen rozumným, ale i inspirujícím krokem k úspěšné budoucnosti.
Pod heslem: „Přijď se dotknout vědy, techniky a řemesla,“ tak nabídne Akademie praktické zážitky, nové dovednosti i motivaci. Právě motivace – zrozená z vlastní zkušenosti – může být tím největším darem, který si děti z této výjimečné události odnesou.
Více informací: www.spcr.cz/akademie
