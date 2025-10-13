AI i tvorba rodokmenu, Týden vzdělávání dospělých nabízí nové znalosti

V týdnu od 3. do 7. listopadu se v Hradci Králové, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Náchodě uskuteční řada seminářů, lekcí, tvůrčích dílen a kurzů. I letošní ročník nabízí mnoho akcí v on-line prostředí.
Kompletní nabídku workshopů, seminářů i webinářů, včetně podrobných informací o času a místě konání a způsobu přihlášení naleznou návštěvníci na webu: www.vzdelavanikhk.cz. Připravené lekce mají široké zaměření a jsou otevřené všem bez rozdílu věku.
Každé ráno je možné si on-line zacvičit spolu s Ivou Kufr. Základy hlasové techniky bude možné natrénovat na semináři ZPĚV A PRÁCE S HLASEM nejenom PRO ŽENY v Náchodě. První pomoc pro děti si budou moci zájemci vyzkoušet v Hradci Králové a přednáška První pomoc při dopravní nehodě proběhne v Trutnově. V Broumově proběhne praktický seminář na vědomý pohyb Tělo jako nástroj sebepéče. Přednáška Žena není lokomotiva zase nabídne program s tvůrčím workshopem – o ženském vnímání, sebepéči, výkonu a hodnotě o posunu od výkonnosti k udržitelnému tempu.
Program na sítích mohou využít všichni a odkudkoliv
V on-line prostředí čeká na zájemce přednáška Umělá inteligence – rizika a příležitosti nebo Poklady ukryté v příbězích našich předků. A na vánoční čas nás naladí on-line seminář Vánoce v české rodině, který bude vést klinická psycholožka Lidmila Pekařová.
Ve spolupráci se společností INOMENTORS si účastníci on-line seminářů budou moci rozšířit povědomí, jak autonomní nervový systém reguluje naše reakce na stres a bezpečí (polyvagální teorie), nebo jak předejít nemocem díky přednášce Zdraví ve vlastních rukou. Kdo si chce osvojit umění mluvit i naslouchat s respektem a laskavostí, ten byl neměl vynechat on-line webinář Jak na laskavou řeč – když slova tvoří mosty, ne zdi.
Vytvoření rodokmenu není jednoduchá záležitost. Kdo by to ale chtěl zkusit, tomu se jistě budou hodit informace z kurzu Poklady ukryté v příbězích našich předků II.: Praktická genealogie od archivních základů po nástroje AI. Zde se naučí číst písmo kurent, jak přistupovat k matrikám i základy genetické genealogie.
Tvoření nesmí chybět
Tvoření si můžou zájemci vychutnat v rámci dílen: Vyzkoušejte french knitting!, Korálková vánoční dekorace, Jak na 3D tisk od nuly, Tvoříme vánoční vizitky z tapet nebo Malování a dekorování keramiky.
Centrum Orion si mimo jiné připravilo přednášku na téma Jak si v hektické době najít čas pro sebe, kdy se můžete těšit na vtipné a hravé praktické návody, jak se nezbláznit.
Ve všech okresních městech se zájemci mohou těšit na prezenční přednášku Nejsem moje diagnóza, aneb můj příběh zotavení, kdy vám lektor přiblíží, jaké to je žít s diagnózou a naplňovat nadále své životní role, nebo také Jak připravit podnikatelský záměr? Jednoduše a rychle, kdy tímto souhrnem workshopů vás provede Mgr. Jiří Štěpán.
I letos TVD otevře zahajovací konference, kterou organizuje Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Ta se uskuteční 3. 11. 2025.