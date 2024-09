Ahoj slevy, ahoj podzime! Aneb akce a novinky v Auparku

Víkend parádních slev se blíží

Nadšenci podzimních věcí, inspirujte se v Auparku. Stačí se připojit k tradičním nákupům ve slevě a oslavíte příchod září novými radostmi od vašich oblíbených značek, a to za parádní ceny.

Je libo kosmetiku, oblečení, dětské hračky, knihy, drobnou elektroniku nebo třeba ledničku? Všechno je možné, když si teď seženete SLEVOVÉ KUPONKY. Během parádního víkendu v Auparku totiž probíhají DNY MARIANNE, v rámci nichž nakoupíte výhodně.

Kdy se koná tato podzimní sláva?

Od 13. do 16. září v Auparku, který má pro vás otevřeno od 9 do 21 hodin. Užijte si nákupy naplno!

Představte si, že seženete v Auparku vše, co máte na svém seznamu přání. Co se zbytkem času, který jste si domluvili s kamarády či rodinou? Co takhle správné završení úspěšných úlovků u něčeho dobrého?

Relax zóna bude připravena v přízemí Auparku před DM.

Využijte během nákupů příjemné posezení v centru dění. Aupark si pro vás připravil RELAX ZÓNU, v níž jako zákazníci nejen načerpáte síly a necháte odpočinout své uťapané nožky, ale zároveň si vychutnáte drobné občerstvení a dáte si skleničku. Vždyť tašky už vám neutečou.

Navštivte PARÁDNÍ VÍKEND plný slev, akcí a užijte si s přáteli a rodinou legraci. K nákupům získáte i krásné dárky. Jen nezapomeňte v Relax zóně předložit své účtenky za nákupy.

Od 13. do 16. září 2024

Abyste měli na nákupy volné ruce, využijte uzamykatelné skříňky v podzemním podlaží nebo ve 2. patře. Skříňky jsou bezpečným útočištěm objemných věcí, které na vás počkají, než nakoupíte. Navíc jsou zcela zdarma.

Co pro vás Aupark ještě chystá?

Pokud byste chtěli udělat na podzim dobrý skutek a stát se prvodárcem krve, jste všichni vítáni už 2. října ve FNHK, přímo na Transfuzním oddělení, kde probíhá bohulibá akce 450 ml naděje. Aupark je jejím hrdým partnerem již několik let, a proto vyzývá hrdiny i letos.

Vedle dobročinných akcí si OC připravilo novinky v podobě zajímavých obchodů a jednotek. V brzké době přivítá cestovku jak hrom! A to Fischer a Exim pod jednou střechou. Následně přibude i kosmetická posila s drogerií pod značkou HEBE.

A již klasicky je od září ve vinotéce Vinofol BURČÁKOBRANÍ. Přijďte pro čerstvě stočený sladký mok, s nímž si pak připijete třeba na pravé podzimní dny.

Že vás teď zajímají spíš přípravy do tanečních? Mrkněte do obchodů Košile, Fantazim, CCC nebo Ozeta, kde už se zásobili na taneční sezonou a mají pro vás to pravé elegantní i voňavé.