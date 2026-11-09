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5 důvodů, proč je ESAB z Vamberka mistrem svého oboru

Komerční sdělení
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5 důvodů, proč je ESAB z Vamberka mistrem svého oboru

5 důvodů, proč je ESAB z Vamberka mistrem svého oboru | foto: ESAB CZ, s.r.o.

5 důvodů, proč je ESAB z Vamberka mistrem svého oboru
5 důvodů, proč je ESAB z Vamberka mistrem svého oboru
5 důvodů, proč je ESAB z Vamberka mistrem svého oboru
5 důvodů, proč je ESAB z Vamberka mistrem svého oboru
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Komerční sdělení

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Možná je nikdy neuvidíte, přesto se s nimi setkáváte každý den. Svařovací dráty z východočeského Vamberka pomáhají držet pohromadě auta, mosty, mrakodrapy i obyčejné pivní sudy. Zdejší závod vyrábí už téměř devadesát let a dnes patří mezi světovou špičku.

Co stojí za jeho úspěchem? Vybrali jsme pět důvodů.

1. Protože z malého Vamberka dokázal prorazit do světa

Psal se rok 1938, když se ve východočeském Vamberku rozjela výroba. Od té doby se změnily technologie, požadavky zákazníků i samotný závod. Z malé východočeské výroby vyrostl podnik, jehož produkty dnes nacházejí uplatnění po celém světě.

Vamberk sice nepatří mezi největší česká města, ve světě svařování má ale své pevné místo. Zdejší závod je součástí mezinárodní skupiny ESAB a patří mezi největší výrobní jednotky svařovacího drátu na světě. Jeho výrobky nacházejí využití v energetice, petrochemii, stavebnictví i automobilovém průmyslu.

2. Protože jeho výrobky najdete i tam, kde byste je nečekali

Bez pevných a spolehlivých spojů se neobejdou ani mosty, mrakodrapy nebo průmyslová zařízení. Právě tady přicházejí ke slovu svařovací materiály z Vamberka.

Používají se při výrobě tlakových nádob, konstrukcí vystavených vysokému zatížení i zařízení, která musí obstát hluboko pod mořskou hladinou. Produkty ESABu se dokonce podílely na stavbě dubajského mrakodrapu Burdž Chalífa. A na opačném konci pomyslného žebříčku velikosti? Třeba nerezové sudy na pivo. „Naše výrobky možná nejsou vidět, ale jsou všude kolem nás. A zákazníci chtějí to nejlepší – kvalitu, bezpečnost, spolehlivost. My jim to dodáváme,“ říká Gabriela Tóthová, personální manažerka závodu.

3. Protože ani po téměř devadesáti letech nestojí na místě

Mohlo by se zdát, že na výrobě svařovacích drátů už není moc co vymýšlet. Opak je ale pravdou. Technologie se vyvíjejí, nároky rostou a s nimi se mění i výroba ve Vamberku. Vedle tradičních ocelových drátů se zde nově zaměřili také na hliníkový svařovací drát. Jeho zkušební výroba odstartovala po měsících vývoje, testování a řešení technických překážek. Hliník přitom otevírá další možnosti využití, například v automobilovém nebo leteckém průmyslu. Vamberecký tým průběžně vylepšuje také výrobní postupy, kontrolu surovin a bezpečnost práce. Držet krok s požadavky zákazníků i evropskou legislativou totiž znamená neustále hledat, co dělat lépe.

4. Protože ví, že bez dobrých lidí to nejde

Ve výrobních halách jedou stroje a na velkých cívkách se navíjejí kilometry svařovacích drátů. Za hladkým chodem výroby ale stojí především zaměstnanci, kteří své práci rozumějí. ESAB si ve Vamberku dlouhodobě udržuje stabilní tým s nízkou fluktuací. A přestože patří do mezinárodní skupiny, zachovává si přátelskou atmosféru. Zaměstnanci navíc dostávají prostor přicházet s vlastními nápady, jak zlepšit výrobu, pracovní prostředí nebo bezpečnost. Firma myslí i na zaměstnanecké benefity. Kromě dotovaného stravování, benefitních karet a odměn při jubileích nabízí například online lékařské konzultace přes portál uLékaře.cz. S interní komunikací zase pomáhá mobilní aplikace Jobka. Koho by zajímalo, jaké je to být součástí vambereckého týmu, může se podívat na aktuální nabídku pracovních míst na www.esabvamberk.cz/volne-pozice.

5. Protože nezapomíná na své kořeny

Přestože výrobky z Vamberka míří do celého světa, závod zůstává pevně spojený s místem, kde jeho příběh začal. V roce 2023 oslavil hned dvě výročí – 85 let výroby svařovacích materiálů a 30 let pod značkou ESAB. Při této příležitosti otevřel brány veřejnosti. Den otevřených dveří přilákal přibližně 1 400 návštěvníků, kteří si mohli prohlédnout výrobu a užít si doprovodný program. I díky podobným příležitostem zůstává Vamberk nejen místem, kde se vyrábějí svařovací dráty, ale také podnikem, s nímž jsou spojené celé generace zaměstnanců.

5 důvodů, proč je ESAB z Vamberka mistrem svého oboru
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