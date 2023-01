Značka Polaris je pro náročné

Jak dlouho již působí vaše společnost na českém trhu?

V Česku působíme od roku 2006. Většina značek, se kterými spolupracujeme, pochází z USA – kromě čtyřkolek Polaris dovážíme i motocykly značky Indian nebo elektrické motocykly Zero.

Soustředíte se zejména na značku Polaris. Řekněte nám o ní něco bližšího.

Značka Polaris byla založena v roce 1954 v Roseau v Minnesotě a v roce 1955 vznikl její první sněžný skútr. Od roku 1985 přibyly do portfolia společnosti také čtyřkolky. Dnes jsou v nabídce značky jak ATV s řídítky, tak užitková kategorie UTV s ložnou plochou a volantem nebo sportovní side-by-side „bugyny“.

Kdo jsou vaši zákazníci?

U Polarisu především nároční uživatelé, kteří hledají spolehlivost a kvalitu, a to jak pro osobní práci a zábavu, tak velmi často i pro profesionální použití. Pro druhé jmenované nabízíme i speciální úpravy – například pro složky IZS nebo třeba komunální služby.

Kam všude značku Polaris a další dodáváte?

Meteor Motor Tech CR, s.r.o., patřící do holdingu Motortech Group, je autorizovaným dovozcem značky Polaris do ČR. Další země, kde skupina působí, jsou Slovensko, Maďarsko, Ukrajina či státy bývalé Jugoslávie.

Jezdce i podporujete. Jakým způsobem?

Protože jsme přesvědčeni o spolehlivosti a odolnosti strojů značky Polaris, rozhodli jsme se v letošním roce 2022 tyto kvality demonstrovat podporou závodních aktivit několika jezdců v nejnáročnějším českém seriálu off-road závodů OffROAD Maraton. Jedná se o celkem osm závodů na náročných terénních tratích, kdy v kategorii Quad, kde nás reprezentuje právě Ilja, trvá jeden závod obvykle tři a v kategorii Auta Special pět hodin. V obou kategoriích si naši jezdci odnesli prvenství. Kromě toho jezdci na strojích Polaris v kategorii Quad 4x4 obsadili i 2., 5., 6., 8. a 9. místo a v kategorii Auta SPECIAL 3., 4., 5., 6. a 10. místo. V příštím roce 2023 chceme v podpoře závodních aktivit v rámci seriálu OffROAD Maraton nadále pokračovat.

S čtyřkolkou slaví jeden úspěch za druhým

„Čtyřkolka Polaris byla vždy mým snem,“ říká závodník Ilja Kostelník, v patnácti letech druhý na mistrovství ČR Offroad Maratonu v kategorii mistr 4x4 i v absolutním hodnocení kategorie Quad.

Ježdění ho přitahovalo od dětství, ale vášeň ke čtyřkolkám v něm odstartovala naplno v roce 2017. „Tehdy jsem dostal k desátým narozeninám plnohodnotnou dospěláckou čtyřkolku s pohonem 4x4 o objemu 500 ccm. Čtyřkolku si pořídil také můj otec a společně jsme podnikali výlety po okolí,“ vypráví Ilja Kostelník.

Pak už ses vydal na závodní dráhu?

Hned ne, ale počátkem roku 2018 jsme si s otcem začali pohrávat s myšlenkou závodění na čtyřkolkách, a tak jsme v březnu zavítali na první závod mistrovství ČR v Offroad Maratonu. V té době mi bylo jedenáct, věkem jsem tedy spadal do mladších juniorů. Vzhledem k tomu, že už jsem ale jezdil na stroji pro dospělé, tak jsem nemohl nastoupit do juniorské kategorie, kde se jezdilo na dětských strojích. Musel jsem jet ve starších juniorech, jejichž závod byl součástí závodu dospělých. To znamenalo závodit společně se zhruba devadesáti až sty ostřílenými jezdci.

Jak jsi to zvládl?

Zvládl, a to i za pomoci otce. Postavili jsme se na start oba dva a on na mne dohlížel. Závody se nám tak zalíbily, že jsme tímto stylem, já vpředu, otec za mnou, absolvovali úspěšně celou sezonu, sbírali zkušenosti a učili se závodit.

Abys pak v další sezoně závodil už jenom sám...

V roce 2019 jsme se rozhodli, že se zapojím plnohodnotně do závodů Offroad Maratonu. Nastoupil jsem v kategorii Pohár 4x4 nad 500 ccm, kde jsem musel ve dvanácti letech zdolávat dvou, tří a čtyřhodinové maratony a sám se prát s nástrahami terénu a fyzickou náročností těchto závodů. Na to, že se jednalo o mou první ostrou závodní sezonu, jsem dopadl docela dobře, z dvaceti startujících v naší kategorii jsem se umístil na pátém místě.

O rok později jsi závodil opět s otcem, že?

To jsme se zúčastnili mezinárodně obsazeného, velice oblíbeného podniku Šikland Winter Race, kde jsme ve čtyřhodinovém závodu kategorie dvojic nad 500 ccm vybojovali společně zlato. Pak přišel covid a bylo po závodění, do konce roku jsme mohli jen trénovat.

Vynahradil sis to hned v příštím roce, to ti už bylo čtrnáct a byl jsi ostřílený závodník…

To nevím, ale rok 2021 byl pro mne opravdu úspěšný. Stal jsem se mistrem ČR Offroad Maratonu v kategorii Pohár Quad 4x4 nad 500 ccm, kdy jsem z osmi závodů obsadil sedmkrát první a jednou druhé místo.

Potom následovala velká změna, když jsi přesedlal na čtyřkolku Polaris. V čem tkví její kouzlo?

Polaris byla vždy mým snem. Pořídil jsem si čtyřkolku Polaris Scrambler 1000 S a firma Polaris se stala i mým sponzorem. Sezonu jsem zahájil v barvách Polarisu Ústí nad Labem mezinárodním závodem Šikland Winter Race, kde jsem ve čtyřhodinovém závodu jednotlivců obsadil v nejvyšší kategorii 4x4 nad 750 ccm druhé místo. Na polském mistrovství Orlen Super Race jsem dojel třetí, stejně jako na závodech ve městě Ústka u Baltského moře a v závěrečném závodu Orlenu. V mistrovství ČR Offroad Maratonu jsem byl druhý v kategorii mistr 4x4. Druhé místo jsem obsadil i v absolutním hodnocení kategorie Quad.

V patnácti letech jsi druhým nejlepším jezdcem na quadu 4x4 závodů Cross Country v České republice a třetím v okruhu Čech, Slovenska, Polska a Německa. Co tě čeká v příštím roce?

Budu pokračovat ve velice úspěšné spolupráci s firmou Polaris v minimálně stejném rozsahu jako letos, protože stroje Polaris jsou pro moje závodění tou nejlepší volbou. Již pošesté pojedu mistrovství ČR Offroad Maratonu a těším se, že změřím své síly s nejúspěšnějšími závodníky z České republiky i ze zahraničí.

A v dlouhodobějším horizontu – jakých met bys chtěl ve své sportovní kariéře dosáhnout?

Rád bych přesedlal do speciálu Polaris RZR PRO R, ve kterém jsem již letos odjel několik závodů jako kopilot. Zúročil bych tak své jezdecké dovednosti ze čtyřkolky ve stejném typu závodů, ale za volantem Buggy.