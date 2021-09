Vlhkost v domě: zastavte ji dřív, než nadělá paseku

Vlhkost se do domu dostává různými způsoby: vzlínáním ze země, střechou, do které napršelo. Na vině je v tomto případě porušená nebo špatně provedená hydroizolace. Někdy ale úplně stačí, že doma vaříme, pereme a sprchujeme se. Dnešní okna totiž těsní daleko lépe než dřív, takže vodní páry nemůžou unikat ven. Standardní vlhkost v domě by měla být mezi 40 a 60 %. Pokud hodnota stoupne, dřív nebo později se objeví už zmíněné problémy.

Zamlžená okna nevypadají moc vážně. Jenže neřešená vlhkost se časem dostane do zdiva a začne ho narušovat: objeví se plísně, fleky a solné výkvěty. To všechno může vést k opadávání omítky, a dokonce i k problémům se statikou. Co dělat, aby vás taková patálie nepotkala?

Provětrávaná fasáda dovolí vlhkosti unikat ven

Tohle řešení je ideální hlavně pro všechny, kteří renovují starší dům. Letité stavby totiž mívají ve zdech více vlhkosti, což nemusí být ideální při použití klasického kontaktního zateplení. Oproti tomu provětrávaná fasáda nechává vzduchovou mezeru mezi svrchním pláštěm a izolací, čímž vzniká tzv. komínový efekt: vodní páry z konstrukce i vzlínající zemní vlhkost můžou volně unikat a nezůstávají ve zdech domu.

Do provětrávané fasády se pro své vlastnosti používá nejčastěji minerální vlna. Ta se nelepí na konstrukci, ale kotví se jen mechanicky nebo se vkládá do rastrů. Vybrat si přitom můžete mezi kamennou vlnou a skelnou vatou, například ze sortimentu ISOVER.

Pokud byste se chystali na provětrávanou fasádu svépomocí, neváhejte se poradit s odborníky. K dispozici je vám například Centrum technické a obchodní podpory Saint-Gobain. Stačí zavolat nebo napsat e-mail a tým profesionálů vám poradí se skladbou konstrukce (z produktů Saint-Gobain) a zadarmo spočítá, kolik materiálu budete potřebovat.

Sádrokarton, který odolává vodě i plísním

Že existuje impregnovaný sádrokarton, nejspíš víte. Nejčastěji ho poznáte podle zelené barvy (Impregnaci totiž můžou mít i jiné desky.) a lze ho využít v místnostech, kde se vyšší vlhkost objevuje přerušovaně. Takže pro koupelnu skvělá volba. Pak je tu ale ještě speciální deska Glasroc H od Rigipsu, která si poradí dokonce s nepřetržitou vzdušnou vlhkostí nad 90 % . A co víc, neobsahuje žádné organické materiály, takže vzdoruje plísním i biologickým škůdcům.

Se sádrokartonem můžete v koupelně originálně vyřešit podhled. Ale pozor, patří sem jedině impregnované SDK desky

Když je vlhkosti příliš, musí nastoupit sanace

Jakmile objevíte mokré fleky na zdi nebo drolící se omítku, víte, že vlhkost už se dostala do konstrukce. Není na co čekat: objednejte si sanaci neboli ošetření vlhkého zdiva. To se provádí buď tzv. podřezáním domu a instalací hydroizolace, nebo injektáží, kdy se do zdí napustí speciální roztok či krém. Dnes na trhu existují i celé sanační a hydroizolační systémy. Jde o předem určené skladby výrobků a postupy, které si s vlhkým zdivem poradí. Takové systémy pro sanaci (i hydroizolaci) najdete třeba u výrobce Weber.