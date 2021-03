Věděli jste, že i psi potřebují kolagen tak jako my lidi?

„Kolagen tvoří 30 % bílkovinné tkáně v těle zvířete a až 70 % kůže. Jeho nedostatek může stát za velkým množstvím problémů,” potvrzuje MVDr. Markéta Sedlinská z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Ztracený kolagen však můžete doplnit kloubní výživou, která vašemu domácímu zvířátku zajistí zdravý a aktivní život. Psi jsou velmi dynamická zvířata, a proto je péče o jejich pohybový aparát jednou z nejdůležitějších věcí. Některá plemena jsou náchylnější na onemocnění pohybového aparátu, což se může projevit již v jejich útlém věku. Navíc zvířata stárnou jinou matematikou než lidé.

Kolagen pro psy je výbornou kloubní výživou, protože podobně jako lidé i psi ho mohou mít nedostatek. A dnes už není problém najít přírodní, stoprocentní mořský kolagen pro psy, který dokonale funguje. Je to Incapet Collagen – kvalitní kloubní výživa pro psy, která je snadno dostupná a výborně stravitelná. Při pravidelném podávání má tento výživový doplněk pro psy mnoho benefitů:

Pomáhá snížit klinické příznaky onemocnění pohybové soustavy, například osteoartritidy, artritidy, dysplazie kloubů, luxace čéšky.

Pomáhá jako prevence degenerativních onemocnění pohybového aparátu u plemen, která mají genetické predispozice, jako je například retrívr, labrador, německá doga.

Pomáhá udržovat zdravou kůži, pečuje o její pružnost a zvyšuje schopnost regenerace při různých poškozeních následkem zranění, kožních onemocnění či alergií.

Kolagen působí také na zlepšení kvality srsti, protože ta vyrůstá ze stejného embryonálního základu a jako výživu si bere právě kolagen kvůli důležitým aminokyselinám, které obsahuje. Keratin, který tvoří jednotlivé chloupky, je pak pevnější a pravidelnější, srst je tím pádem kvalitnější a obnovuje se růst i na lysých místech. „Kolagenové přípravky vlastně podporují jednotlivé chlupy a chlupové váčky, srst je pak zdravější, až tak nevypadává, je lesklejší,” dodává veterinární lékařka Hana Lešetická z kliniky BUDvet.

Podobně jako u srsti kolagen vyživuje i drápky, díky čemuž se stávají pevnější, nelámou se.

Může pozitivně ovlivnit i zdraví zubů, rychlejší hojení dásní v případě onemocnění ústní dutiny psa.

Funguje také jako pomocník při regeneraci výstelky střeva po nejrůznějších onemocněních gastrointestinálního traktu u psů, kdy dochází k narušení činnosti střev.

Pomáhá při regeneraci po zranění a operaci kloubů.

A kromě toho zvířatům výborně chutná a je lehce stravitelný. Jde totiž o čistý prémiový produkt, mořský kolagen bez příměsí, aromat či konzervantů. Co se týče referencí, Incapet Collagen byl dlouhodobě testován se skvělými referencemi a dnes je mezi chovateli již jedničkou na trhu. „Ladynka poctivě užívá Incapet a po měsíci jsme si všimli změny. Lady má špatnou páteř a klouby a při každém pohybu to v ní strašně hlasitě křupalo. Občas to ještě křupne, ale už o dost méně,“ pochvaluje si Monika, majitelka fenky Lady.

V čem spočívá tajemství Incapet Collagen a proč tak úžasně funguje? Nejlepší kolagen pro psy musí splňovat určitá kritéria, která Incapet do puntíku naplňuje. Je to 100% rybí hydrolyzovaný kolagen bez přísad, obsahuje čistý kolagen typu I, II a III, který je bio-aktivní. Čili organismus jej použije, jako by si ho vyrobil sám. Oblíbený český výrobek s denní dávkou 3000 miligramů s rychlým nástupem účinku. To vše z něj dělá nejlepší poměr kvality a ceny na trhu.

Pokud s Incapet Collagenem začínáte, je důležité, abys váš pes absolvoval úvodní dvouměsíční kúru. Tato kúra spočívá v pravidelném užívání přípravku po jednom sáčku denně. Ten jednoduše přidávejte do oblíbeného krmiva těsně před přímým zkrmováním. Doporučené dávkování je 1 sáček (3 g) 1× denně anebo dle hmotnosti pejska: u psa do 20 kg 1 sáček denně, u psa do 50 kg 2 sáčky denně. Je jedno, jestli kolagen budete psovi podávat ráno nebo večer, je to čistě na vás.

Pokud již máte za sebou úvodní dvou až tříměsíční kúru, je možné pokračovat v užívání v závislosti na problému. Ovšem pravidelně. Jelikož se kolagen věkem z těla ztrácí a v organismu zvířete hraje nezastupitelnou roli, doporučujeme pokračovat v jeho podávání, nebo podle doporučení veterinárního lékaře.

„Před nedávnem jsme si pořídili štěně japonského plemene Shiba Inu. Bohužel nám začala naše „lištička“ kulhat na přední tlapku a začalo jí v ní hlasitě praskat, a tak nám pan veterinář doporučit, ať nasadíme kolagen, aby se kloub „zpevnil“ a podpořil správný vývoj. Volba kolagenového doplňku stravy byla u nás naprosto jasná. Během pár týdnů kloub přestal naši „lišce“ praskat, kožíšek jí viditelně zhoustnul a drápky rostou jak houby po dešti,“ hodnotí chovatelka Alice.

Délku života vašeho zvířátka máte do velké míry v rukou vy. Od doby, kdy jsme si zvířata domestifikovali, stala se našimi nerozlučnými společníky a nejlepšími přáteli. Čím lépe se o ně budeme starat, tím šťastnější a plnohodnotnější život budou mít. Incapet Collagen byl testován na nás, lidech, aby nyní mohl sloužit vaším pejskům. Vyzkoušejte taky jeho skvělé účinky na www.incacollagen.cz.