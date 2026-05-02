Trávníkář Tomáš Šena: Špatná sekačka může zkazit i dobrou péči

Na trhu dnes najdete celou řadu variant, od jednoduchých elektrických modelů až po robotické sekačky nebo zahradní traktory. Každá má své výhody, ale i limity, které se projeví ve chvíli, kdy od trávníku začnete chtít víc než jen to, že bude posekaný.
Elektrické a aku sekačky
Pokud chcete mít trávník hlavně pravidelně posekaný a moc ho neřešit, elektrická nebo aku sekačka je dnes nejčastější volbou. Jsou cenově dostupné, lehké na ovládání a nevyžadují téměř žádnou údržbu. Pro menší až střední zahrady dávají smysl a většině lidí bez problémů stačí. Je ale dobré vědět, jak fungují. Rotační nůž trávu seká nárazem, takže ji vlastně usekne. Výsledek je funkční, ale kvalita střihu není ideální. Konce listů bývají roztřepené, tráva pak rychleji ztrácí vláhu a trávník nepůsobí tak svěže ani hustě.
Na běžné sekání je to dostatečné řešení. Jakmile ale začnete chtít víc než jen čas od času posekat trávník, narazíte na limity této sekačky poměrně rychle.
Vřetenové sekačky
Jakmile začnete řešit, jak trávník skutečně vypadá, dostanete se k vřetenovým sekačkám. Ty na rozdíl od rotačních modelů trávu nesekají nárazem, ale čistě ji stříhají, podobně jako nůžky. Rozdíl v sečení je pak vidět poměrně rychle. Listy nejsou roztřepené, lépe drží vláhu a trávník působí hustší a zdravější. Není náhodou, že právě tento princip se používá na golfových hřištích nebo reprezentativních plochách. Dlouhou dobu ale měly jednu nevýhodu. Byly převážně ruční a práce s nimi byla fyzicky náročná. To se dnes mění. Moderní aku vřetenové sekačky, jako je například ELO 1, kombinují přesný střih s pohodlím bateriového pohonu. Díky tomu odpadá námaha, ale zůstává precizní kvalita výsledku.
Nutno ale dodat, že vřetenová sekačka vyžaduje pravidelnou péči a nehodí se na zanedbaný trávník. Pokud ale víte, co od trávníku chcete a máte čas mu věnovat úsilí, poznáte rozdíl velmi rychle.
Benzínové sekačky
Jakmile máte větší zahradu nebo necháte trávu občas přerůst, bez benzínové sekačky se často neobejdete. Nabízí dostatek výkonu a poradí si zcela bez problému i s hustou nebo vyšší trávou. Výhodou je i to, že nejste omezení kabelem ani výdrží baterie. Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že komfort jde trochu stranou. Jsou hlučnější, těžší a vyžadují pravidelnou údržbu. Práce s nimi je spíš o výkonu než o pohodlí.
Je to spolehlivý nástroj na zvládnutí náročných podmínek. Pokud se ale zaměřujete na zdravý vzhled trávníku, nejsou pro vás ideální volbou.
Robotické sekačky
Pokud chcete mít trávník upravený a sekání vůbec neřešit, robotická sekačka je tím nejpohodlnějším řešením. Pracuje sama, seká pravidelně a udržuje trávník nízký bez nutnosti dalšího zásahu. Za tenhle komfort si ale připlatíte. Zároveň je dobré počítat s tím, že princip sekání je jiný. Trávu neřeže čistě, spíš ji průběžně zkracuje v malých dávkách. Na první pohled tak může trávník působit upraveně, ale při bližším pohledu už kvalita střihu není ideální.
Robotická sekačka dává smysl ve chvíli, kdy chcete mít hlavně klid a trávník udržovaný bez práce. Pokud vám ale záleží na detailu a celkovém vzhledu, nemusí splnit vaše očekávání.