Trávníkář Tomáš Šena: Špatná sekačka může zkazit i dobrou péči

Komerční sdělení
Pečujete o trávník, ale pořád nevypadá tak, jak byste chtěli? Problém často není v péči, ale ve špatně zvolené sekačce. Většina lidí ji vybírá podle ceny nebo typu pohonu, přitom rozhoduje výsledek sečení. Jak vybrat tu správnou, vysvětluje trávníkář Tomáš Šena.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Na trhu dnes najdete celou řadu variant, od jednoduchých elektrických modelů až po robotické sekačky nebo zahradní traktory. Každá má své výhody, ale i limity, které se projeví ve chvíli, kdy od trávníku začnete chtít víc než jen to, že bude posekaný.

Elektrické a aku sekačky

Pokud chcete mít trávník hlavně pravidelně posekaný a moc ho neřešit, elektrická nebo aku sekačka je dnes nejčastější volbou. Jsou cenově dostupné, lehké na ovládání a nevyžadují téměř žádnou údržbu. Pro menší až střední zahrady dávají smysl a většině lidí bez problémů stačí. Je ale dobré vědět, jak fungují. Rotační nůž trávu seká nárazem, takže ji vlastně usekne. Výsledek je funkční, ale kvalita střihu není ideální. Konce listů bývají roztřepené, tráva pak rychleji ztrácí vláhu a trávník nepůsobí tak svěže ani hustě.

Na běžné sekání je to dostatečné řešení. Jakmile ale začnete chtít víc než jen čas od času posekat trávník, narazíte na limity této sekačky poměrně rychle.

Vřetenové sekačky

Jakmile začnete řešit, jak trávník skutečně vypadá, dostanete se k vřetenovým sekačkám. Ty na rozdíl od rotačních modelů trávu nesekají nárazem, ale čistě ji stříhají, podobně jako nůžky. Rozdíl v sečení je pak vidět poměrně rychle. Listy nejsou roztřepené, lépe drží vláhu a trávník působí hustší a zdravější. Není náhodou, že právě tento princip se používá na golfových hřištích nebo reprezentativních plochách. Dlouhou dobu ale měly jednu nevýhodu. Byly převážně ruční a práce s nimi byla fyzicky náročná. To se dnes mění. Moderní aku vřetenové sekačky, jako je například ELO 1, kombinují přesný střih s pohodlím bateriového pohonu. Díky tomu odpadá námaha, ale zůstává precizní kvalita výsledku.

Nutno ale dodat, že vřetenová sekačka vyžaduje pravidelnou péči a nehodí se na zanedbaný trávník. Pokud ale víte, co od trávníku chcete a máte čas mu věnovat úsilí, poznáte rozdíl velmi rychle.

PR tip: Moderní řešení v podobě vřetenového sečení

Dlouhou dobu bylo vřetenové sečení spojené hlavně s ručními sekačkami a fyzickou námahou. To se dnes mění. Aku vřetenová sekačka ELO 1, kterou vyvinul trávníkář Tomáš Šena na základě dlouholetých zkušeností z praxe, kombinuje přesný střih s pohodlím bateriového pohonu. Zachovává tak kvalitu výsledku bez zbytečné dřiny a dává smysl všem, kteří chtějí mít trávník opravdu v kondici a záleží jim na tom, jak vypadá.

Benzínové sekačky

Jakmile máte větší zahradu nebo necháte trávu občas přerůst, bez benzínové sekačky se často neobejdete. Nabízí dostatek výkonu a poradí si zcela bez problému i s hustou nebo vyšší trávou. Výhodou je i to, že nejste omezení kabelem ani výdrží baterie. Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že komfort jde trochu stranou. Jsou hlučnější, těžší a vyžadují pravidelnou údržbu. Práce s nimi je spíš o výkonu než o pohodlí.

Je to spolehlivý nástroj na zvládnutí náročných podmínek. Pokud se ale zaměřujete na zdravý vzhled trávníku, nejsou pro vás ideální volbou.

Robotické sekačky

Pokud chcete mít trávník upravený a sekání vůbec neřešit, robotická sekačka je tím nejpohodlnějším řešením. Pracuje sama, seká pravidelně a udržuje trávník nízký bez nutnosti dalšího zásahu. Za tenhle komfort si ale připlatíte. Zároveň je dobré počítat s tím, že princip sekání je jiný. Trávu neřeže čistě, spíš ji průběžně zkracuje v malých dávkách. Na první pohled tak může trávník působit upraveně, ale při bližším pohledu už kvalita střihu není ideální.

Robotická sekačka dává smysl ve chvíli, kdy chcete mít hlavně klid a trávník udržovaný bez práce. Pokud vám ale záleží na detailu a celkovém vzhledu, nemusí splnit vaše očekávání.

Nejčtenější

Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

Komerční sdělení
Malebné městečko Rožmberk nad Vltavou se rozkládá na obou březích Vltavy lemovaných romantickou krajinou skalních výchozů a hlubokých lesů. Celkový obraz dokresluje Rožmberský hrad, Horní zámek a věž...

2. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.