Tipy na skvělé dárky a další nápady na míru

Dětská elektrická auta: první zážitek z řízení

Děti se chtějí přiblížit světu dospělých. Proto často opakují to, co děláme nebo naopak by si přály věci, které v dospělosti používáme. Hledáte ideální dárek pro vaše dítě, jenž mu pomůže získat zkušenosti do budoucna? Vyzkoušejte dětská elektrická auta od Nejsport.cz. Tyto vozidla přizpůsobená dětem jsou stále populárnější, neboť nabízí malým řidičům nejen zábavu, ale i první zážitek z řízení. V nabídce máme různé značky vozidel (např. Bentley, Audi, BMW) včetně dálkového ovládání pro rodiče, kdyby se váš potomek příliš rozvášnil. Dětská elektrická auta ale nejsou jen obyčejné hračky – podporují rozvoj koordinace, orientace a zodpovědnosti.

Nebankovní půjčka – snadno, rychle a solidně

Nebankovní půjčka se obecně těší špatné pověsti. To proto, že si pod tímto pojmem mnoho lidí představí lichvu – tedy velmi vysoké úroky a nepříjemné vymáhání dluhu. I když je pravdou, že někteří poskytovatele nebankovních půjček by se dali označit za lichváře, přesto existuje mnoho solidních firem, které mohou hravě konkurovat bankám. Mezi takové firmy lze zařadit třeba pnholding.cz. Společnost, jež poskytuje mnoho užitečných služeb. Patří sem například půjčka se zástavou nemovitostí pro právnické i fyzické osoby nebo oddlužení nemovitostí od zástav i exekucí. Nabízíme vám flexibilitu, rychlý proces schválení a individuální přístup.

Pořiďte si elektronickou dálniční známku

Pro jízdu na zpoplatněných úsecích dálnic v České republice je dálniční známka nezbytná. Zakoupit ji lze rychle a jednoduše online během několika minut. Dálniční známka je povinná pro vozidla do 3,5 tuny, pokud chtějí využívat dálnice a vybrané rychlostní silnice v ČR. Od roku 2021 je k dispozici elektronická dálniční známka, která nahradila původní papírové kupony. Známku je možné zakoupit na různé časové období – jednodenní dálniční známka, 10denní známka, měsíční nebo roční, přičemž cena závisí na délce platnosti. Elektronickou známku lze snadno pořídit online. Platnost dálniční známky je kontrolována automaticky pomocí kamer, které snímají registrační značky vozidel.

Využijte Green Belt training pro lepší fungování firmy

Vedení společnosti v dnešním světě zahrnuje i odpovědnost za obchodní strategie, vnitřní procesy a operační modely. Lean Six Sigma, s.r.o. je přední česká poradenská firma zaměřená na strategické zlepšování výkonnosti podniků prostřednictvím implementace osvědčených metodik Lean a Six Sigma, včetně specializovaného tréninku Green Belt, který umožňuje organizacím dosáhnout vyšší efektivity, optimalizovat klíčové procesy a snížit provozní náklady s cílem podpořit dlouhodobý růst a konkurenceschopnost. Green Belt navazuje na Yellow Belt, a tak nabízí pokročilejší návod, jak zlepšit procesy v organizaci.

Čerstvá káva přímo u vás doma

Káva je jeden z nejoblíbenějších nápojů na světě. Lidé ji pijí ráno, aby se naladili na nadcházející den, odpoledne v rámci odpočinku nebo s přáteli v kavárně. Jedná se o variabilní pití, které si lze vychutnat na mnoho způsobů – mezi nejoblíbenější varianty přípravy kávy patří espresso, cappuccino nebo latte. A co vy, milujete kávu? Pak nás navštivte v našem showroomu v Praze nebo si objednejte svou kávovou radost k vám domů. Do pražírny kafeking.cz dorazily nové druhy kávy. Přijďte si pro čerstvou kávu za rozumnou cenu. Nabízíme kávová zrna z Brazílie, Etiopie, Kolumbie nebo Peru. Objednávky nad 600 Kč mají navíc poštovné zdarma.