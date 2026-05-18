Šicí stroje z Boskovic šijí pro NASA. Co dokážou u vás doma?

Výzva, která se neodmítá
Vše začalo na první pohled neřešitelnou poptávkou. Americká společnost Dematron potřebovala elektronicky programovatelný automat, který zvládne spolehlivě sešít extrémně silné popruhy a lana. Nešlo přitom o běžnou zakázku – finální výrobky totiž byly určeny pro letecký průmysl a firmy dodávající vybavení přímo pro NASA. V tomto odvětví neexistuje prostor pro kompromisy a sebemenší chyba ve stehu by mohla mít fatální následky.
Zlaté české ručičky v praxi
Odpovědí z Boskovic byl unikátní automat Garudan GPS/X. Konstruktéři zahodili tradiční postupy a postavili stroj, který se nezastaví před ničím. Běžné ozubené řemeny nahradili masivní kuličkovou hřídelí, která stroji dodává větší sílu. Díky tomu si tento dříč hravě poradí s těmi nejtvrdšími popruhy a s naprostou lehkostí je sešívá nitěmi o síle provazu.
Firmy v USA díky tomu mohly přejít z pomalého a riskantního ručního šití na plnou automatizaci. Dnes tyto stroje z Moravy nešijí jen vybavení pro kosmonauty, ale kompletují například i extrémně namáhané míče pro profesionální ligu amerického fotbalu NFL.
Od raketoplánů do lokálních dílen
Pokud dokáže česká firma postavit technologii, která splňuje přísné normy vesmírného programu, je zřejmé, že hravě zefektivní i běžnou výrobu. Značka Garudan dodává komplexní automatizovaná řešení na klíč českým i zahraničním podnikům. Od šití autosedaček a obuvi přes čalounění až po oděvní průmysl. Zákazníkům neprodává jen samostatné stroje, ale navrhuje celé systémy. Díky vlastním chytrým šablonám a softwaru v češtině dokáže jeden plynulý automat nahradit hned několik zastaralých šicích pracovišť. Široké spektrum využití pro každou výrobu ilustruje nabídka průmyslových šicích strojů Garudan.
Vesmírná technologie v obýváku
Kvalitní poctivou strojařinu si však mohou užít i běžní uživatelé. Firma totiž prodává i šicí stroje pro domácnosti. Stroje Garudan celokovové jádro, silný motor a některé modely bez problémů prošijí i několik vrstev těžké džínoviny nebo kůže. Ať už zájemci hledají spolehlivý základní model, nebo pokročilý kombinovaný stroj pro šití, quiltování a vyšívání, najdou jej v kategorii domácích šicích strojů.
Značka, na kterou je spoleh
Prodejem to u Garudanu zdaleka nekončí. Jako tradiční výrobce drží značka veškeré náhradní díly skladem a provozuje vlastní špičkové servisní středisko. Zákazníci – ať už jde o velké dílny, nebo nadšené domácí švadlenky – tak mají jistotu, že je o jejich techniku vždy postaráno. O kvalitě strojů se navíc může každý přesvědčit na vlastní oči přímo v showroomu v Boskovicích.