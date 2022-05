Sekačky na trávu, jaké mají být…

Neoddělitelnou součástí každé zahrady je trávník, který samozřejmě vyžaduje příslušnou péči. Většina lidí se o zahradu stará svépomocí a nejinak je tomu i s údržbou trávníku. Dnes se budeme věnovat asi té nejčastější činnosti na zahradách a tou je sekání trávy.

Jak ovšem tu vhodnou sekačku pro vaši zahradu vybrat? Pojďme si spolu projít body, na které by si měl dát pozor každý, kdo uvažuje o novém stroji. Jako příklad si vezmeme motorovou sekačku Honda, model HRG 466, které se neřekne jinak než „IZY“.

Sekačky na trávu se dělí podle způsobu sekání, šíře záběru, způsobu pohonu, typu pojezdu, úrovni vybavenosti, komfortu obsluhy a dalších vlastností.

Sekačka Honda IZY je svojí velikostí záběru 46 cm, hmotností, výkonem, typem pojezdu, vybaveností a komfortem obsluhy typickým strojem určeným na drtivou většinu zahrad s pravidelně udržovaným trávníkem o rozloze do 1000 m2. Na zahrady s větší rozlohou trávníku jsou vhodné větší a výkonnější sekačky Honda se záběrem sekání 53 cm nebo potom vhodný zahradní traktůrek Honda. Ale vraťme se k naší Hondě IZY.

Pro snadné ovládání je tato sekačka opatřena vlastním pojezdem, který lze samozřejmě dle libosti vypnout či opět zapnout. V současné době je moderní mulčování trávy. Pro dokonalý výsledek skutečného mulčování musí být usečená travní stébla co nejmenších rozměrů. Honda vyvinula a patentovala dvě technologie. První z nich je použití dvou, navzájem odsazených sekacích nožů, které zaručí dvojnásobné přeseknutí travního stébla oproti jednomu sekacímu noži. Menší travní částečky jsou lehčí a snadněji se transportují do sběrného koše. To zaručuje dokonalý sběr posečené trávy a co více, sběr i mokré či vlhké trávy.

Druhou z nich je integrovaný mulčovací systém. Jedná se o přívěru komínku výhozu trávy do sběrného koše s možností snadného ovládání pouze přesunutím jediné páky v horní části podvozku. Špičková ergonomie sekaček Honda je samozřejmostí a patří k tomu nejlepšímu, co se na trhu dá pořídit.

Srdcem nových sekaček Honda je jak jinak než špičkový, benzínový čtyřtaktní motor Honda, který díky systému „Easy Start“ spolehlivě nastartuje i fyzicky slabší jedinec.

Podvozek sekačky Honda IZY, pečlivě vylisovaný z ocelového plechu je tvarově, pevnostně a konstrukčně dokonale sladěn s výkonem motoru, tvarem sekacích nožů, mulčovacím systémem, pojezdem a dalšími prvky celé sekačky. Robustnost a pevnost podvozku zajišťuje dokonalou absorbci nepříznivých vibrací a díky tvarování žací komory „Optiflow“ je dosaženo ideálního toku vzduchu v prostoru žací komory. Proto sekačky Honda tvoří naprostou a bezkonkurenční špičku v kvalitě sběru a naplnění sběrného koše.