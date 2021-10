Pro zdraví vašeho psa je správná kloubní výživa zásadní

Proč je to tak? Kromě toho, že psy rostou poměrně rychle a u velkých plemen jejich klouby a kosti nestíhají držet krok, jde i o ztrátu kolagenu. Tuto důležitou stavební bílkovinu si tělo savce tvoří samo, ale v dostatečném množství je to pouze do určitého věku. My lidé můžeme mít už po třicítce nedostatek kolagenu. U psů tento moment může nastat již ve věku štěňat. Jednoduše, psi stárnou jinou matematikou a kolagen mohou ztrácet mnohem dříve.

Ztráta kolagenu, to je kromě vzájemného pouta, oddanosti a bezvýhradné lásky to, co nás s našimi pejsky spojuje. Proto je dobré si kolagen doplňovat. A není to jen o pohybové soustavě, důvody vysvětluje veterinářka MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D. „Kolagen může pomoci zvířeti s řadou problémů. Například při stárnutí kůže, pigmentových skvrnách, suché a popraskané kůži, nekvalitní a padající srsti a hřívě, se slabými a lámavými drápy a rohovinou… Kolagen tvoří 30 % veškeré bílkovinné tkáně v těle zvířete a až 70 % kůže. Jeho nedostatek může stát za velkým množstvím potíží.“

Jak můžeme pomoci svému psovi

Kolagen je tedy základ účinné kloubní výživy pro psy. Kromě něj samozřejmě ještě ověřené látky na podporu pohybové soustavy, jako je chondroitin a glukosamin. Ale dnes není problém sehnat ani 100% čistý kolagen pro zvířata. Pro lidi to už dávno není novinka, zejména sportovcům kolagen pomáhá. Jedním z těch kvalitních je mořský Inca Collagen. Ten je již 6 let na českém i slovenském trhu jedničkou a získal si přízeň už více než 200 tisíc spokojených zákazníků. Před pár lety značka vyvinula i kolagen pro zvířata - Incapet Collagen, který stále více nabývá na popularitě. Jde rovněž o 100% čistý, přírodní neochucený mořský kolagenový hydrolyzát, určený speciálně pro domácí mazlíčky od koní, psů až po kočky.

pomáhá snížit klinické příznaky onemocnění pohybové soustavy (osteoartritida, dysplazie či artritida), působí jako prevence vůči zraněním a degenerativním onemocněním kloubů

pomáhá posílit chrupavky, tkáně a klouby, zpevnit kosti, napomáhá regeneraci po zranění a operacích

zlepšuje mobilitu starších zvířat i při regeneraci zvířat s vysokou fyzickou zátěží

pomáhá při hojení ran na kůži, může přispět k lepší kvalitě drápků

pomáhá udržet zdravé zuby a ústní dutinu.

Jelikož jde o hydrolyzát získaný z kolagenu mořských ryb, štěpený šetrně specifickými enzymy, výsledné peptidy si zachovávají homogenní strukturu, kterou tělo psa rozezná. Proto kolagenové peptidy přijme a využije k vytvoření nových molekul kolagenu. Zde tedy můžeme hovořit o opravdu vysoké účinnosti, což ostatně potvrzují i reakce majitelů, kteří ho už svému psovi podávají. „Volba kolagenového doplňku stravy byla u nás naprosto jasná. Během pár týdnů kloub přestal naši „lišce“ praskat, kožíšek jí viditelně zhoustnul a drápky rostou jak houby po dešti,“ hodnotí Alice účinky na jejího pejska Cumlee.

Incapet Collagen je v práškové formě, tak jako Inca Collagen. A díky přirozenému aroma ryb pejskům chutná a výborně se tedy podává. Dopřejte svému psovi to nejlepší, protože on za to stojí a správná péče o jeho klouby mu může prokazatelně prodloužit život.