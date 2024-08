Pro radu do Parku inspirace

Jak jste přišli na myšlenku vybudovat na břehu Žernoseckého jezera Park inspirace?

Dita Vrbová, Obchodní konzultant – Park inspirace

Vybudování vlastní zahrady představuje poměrně významnou, a především dlouhodobou investici, proto je vhodné udělat si čas na důkladný průzkum a ideálně osobní prohlídku možných řešení a prvků. Proto jsme chtěli lidem ukázat, jak vypadají naše výrobky použité v konkrétním chodníku, opěrce nebo terase. Park samozřejmě neustále vylepšujeme, aby odrážel aktuální trendy a designové novinky.

Co vše mohou návštěvníci v parku zhlédnout?

Návštěvníci si mohou prohlédnout všechny varianty vyráběných produktů CS-BETON na vlastní oči, ověřit si, jak zapadají do zahradní architektury, a inspirovat se. Najdou zde třeba různé typy betonových dlažeb, zídek, obrubníků či palisád. Park je rozdělen do několika zón, které se od sebe liší úpravami zeleně a použitými materiály. Park je tedy takovou výkladní skříní výrobků společnosti CS-BETON.

Poskytuje společnost při jeho návštěvě také poradenskou činnost?

Ano, v parku poskytujeme i odborné poradenství. K dispozici jsme každý všední den od 8.30 do 17.00 hodin. Zájemci se mohou objednat předem přes online formulář na našich webových stránkách nebo telefonicky. Mohou ale samozřejmě přijít i bez předchozí domluvy.

V čem konkrétně jste schopni poradit?

Záleží to vždy na tom, s čím k nám klienti přichází. Někteří už mají jasnou představu a potřebují doladit „jen“ detaily, třeba barvy. Na obrázku totiž barva vypadá vždycky trošku jinak než v realitě. Já je potom nasměruji, kde v parku konkrétní barevné odstíny najdou, případně jim doporučím další produkty, které by je mohly vzhledem k jejich předvýběru zajímat. Užitečné je určitě vidět, jak spolu některé kombinace barev či materiálů ladí dohromady, nebo jak vypadá položená dlažba na větší ploše. Pokud je někdo teprve ve fázi přemýšlení, je ideální si Park inspirace důkladně projít a zjistit, jaké jsou možnosti a co se jim líbí. Já jim přitom poskytuji podrobnosti z hlediska například praktického využití daného prvku či jeho technických specifikací nebo doporučuji vhodné kombinace.

A mohou si u vás zájemci objednat i dodání jednotlivých produktů a jejich stavební realizaci?

Jsme výrobní firma, takže stavební práce nezajišťujeme. Naše zboží prodáváme přes obchodní partnery, což jsou stavebniny. Zákazníkovi v případě zájmu doporučíme jemu nejbližší prodejnu, kde si může vybrané zboží objednat.

Je do parku volný vstup? Kdy k vám mohou návštěvníci zavítat?

Park je otevřen každý den, včetně víkendů a svátků, od 7.00 do 21.00. Vstup je samozřejmě zdarma. Díky své poloze hned vedle labské cyklostezky je oblíbeným výletním místem třeba rodin s dětmi. Mohou u nás relaxovat, odpočinout si, občerstvit se, nebo si pohrát na dětském hřišti.

Slouží park jenom jako ukázka vašich výrobků a jejich použití anebo se v něm konají i nějaké zajímavé akce?

Naším dlouhodobým cílem je, aby to v parku takzvaně žilo. Třeba na jaře pravidelně pořádáme Rodinný den. Díky bohatému kulturnímu programu, jarmarku lokálních výrobců a samozřejmě hezkému počasí k nám letos zavítalo přes dva tisíce lidí. O prázdninách pořádáme spoustu akcí, ať už jsou to pravidelné sobotní lekce jógy, nebo přednášky různých zajímavých odborníků či hudební večery.

Na jakou nejbližší akci se mohou lidé těšit?

Poslední prázdninovou neděli, 1. září od 10.00 do 16.00 hodin, pořádáme Sportovní den. Pozvali jsme sportovní kluby a organizace z okolí, aby návštěvníkům, hlavně rodinám s dětmi, představily svoji nabídku pohybových kroužků pro nový školní rok. Zájemci si budou moci vyzkoušet různé sporty a přitom zjistit, který je právě pro ně ten pravý. Co nás obzvlášť těší je, že pozvání přijal i bronzový olympijský medailista v šermu a odchovanec Slavoje Litoměřice Michal Čupr. Fanoušci se mohou těšit na šermířskou exhibici a autogramiádu. Vstup je samozřejmě opět zdarma.

www.parkinspirace.cz